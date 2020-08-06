▲ Ford Mondeo 珍藏型限量登場，舊換新現金價 109.9 萬

Ford 推出 Ford Mondeo 珍藏型，售價 119.9萬，並提供舊換新現金價 109.9 萬優惠，限量 75 台，同時 Ford 本月限時獻上 Mondeo 車主增購及換購 Ford Mondeo 珍藏型可再享 100 萬高額 0 利率優惠。
Ford Mondeo 珍藏型搭載 2.0L EcoBoost®240 高效渦輪汽油引擎，可輸出 240ps 最大馬力、35.2kgm 峰值扭力，搭配扎實的歐系底盤並輔以 CCD 可變式阻尼懸吊系統，具備舒適、標準、運動三種模式。
Ford Mondeo 珍藏型擁有大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配 Power Dome 動感型拱引擎蓋與下保桿與霧燈組。散發銳利光芒的 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，搭載 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，並整合 AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈。標配 18 吋多輻放射式輪圈，同時 LED 尾燈與連橫一氣的車尾鍍鉻飾條。
座艙打造以歐風黑色系與高質感織布天頂蓬鋪陳，搭配皮質座椅（附加熱功能）及駕駛座十向電動調整（附三組記憶功能），與同級最大 10.1 吋全彩液晶儀錶板；搭載 SYNC®3 娛樂通訊整合系統與 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，支援 Apple CarPlay®[1]與Android AutoTM[2]；全車搭載 SONY 環繞音響系統，以 9 具環艙臨場感揚聲器組合。
[1] Apple CarPlay®需搭載iOS 7.1 以上之iPhone機型。建議更新至最新iOS版本。Apple CarPlay®為Apple Inc.的商標。
[2] Android AutoTM與大部分搭載Android 5.0以上之裝置相容，建議至Google Play下載Android AutoTM最新版本
Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技
Ford Mondeo 珍藏型搭載 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，包含：同級唯一可偵測行人與自行車的 AEB 全速域輔助煞停系統，以及 ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統，更導入與豪華進口車同級的 TSR（Traffic Sign Recognition）道路標誌識別輔助系統功能，亦標配 7 具 SRS 輔助氣囊。
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