🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

Ford Mondeo 珍藏型限量登場，舊換新現金價 109.9 萬

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:40:53

▲ Ford Mondeo 珍藏型限量登場，舊換新現金價 109.9 萬
▲ Ford Mondeo 珍藏型限量登場，舊換新現金價 109.9 萬

Ford 推出 Ford Mondeo 珍藏型，售價 119.9萬，並提供舊換新現金價 109.9 萬優惠，限量 75 台，同時 Ford 本月限時獻上 Mondeo 車主增購及換購 Ford Mondeo 珍藏型可再享 100 萬高額 0 利率優惠。


Ford Mondeo 珍藏型搭載 2.0L EcoBoost®240 高效渦輪汽油引擎，可輸出 240ps 最大馬力、35.2kgm 峰值扭力，搭配扎實的歐系底盤並輔以 CCD 可變式阻尼懸吊系統，具備舒適、標準、運動三種模式。

Ford Mondeo 珍藏型擁有大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配 Power Dome 動感型拱引擎蓋與下保桿與霧燈組。散發銳利光芒的 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，搭載 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，並整合 AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈。標配 18 吋多輻放射式輪圈，同時 LED 尾燈與連橫一氣的車尾鍍鉻飾條。

Ford Mondeo 珍藏型採 Ford Dynamic 智慧頭燈及 18 吋多輻輪圈。
Ford Mondeo 珍藏型採 Ford Dynamic 智慧頭燈及 18 吋多輻輪圈。

座艙打造以歐風黑色系與高質感織布天頂蓬鋪陳，搭配皮質座椅（附加熱功能）及駕駛座十向電動調整（附三組記憶功能），與同級最大 10.1 吋全彩液晶儀錶板；搭載 SYNC®3 娛樂通訊整合系統與 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，支援 Apple CarPlay®[1]與Android AutoTM[2]；全車搭載 SONY 環繞音響系統，以 9 具環艙臨場感揚聲器組合。

 

[1] Apple CarPlay®需搭載iOS 7.1 以上之iPhone機型。建議更新至最新iOS版本。Apple CarPlay®為Apple Inc.的商標。

[2] Android AutoTM與大部分搭載Android 5.0以上之裝置相容，建議至Google Play下載Android AutoTM最新版本

Ford Mondeo 珍藏型搭載 SYNC3 娛樂通訊整合系統的 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。
Ford Mondeo 珍藏型搭載 SYNC3 娛樂通訊整合系統的 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕支援 Apple CarPlay 與 Android Auto。

Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技

Ford Mondeo 珍藏型搭載 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，包含：同級唯一可偵測行人與自行車的 AEB 全速域輔助煞停系統，以及 ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統，更導入與豪華進口車同級的 TSR（Traffic Sign Recognition）道路標誌識別輔助系統功能，亦標配 7 具 SRS 輔助氣囊。

Ford Mondeo 珍藏型搭載 Ford Co-Pilot360 Technology 全方位智駕領航科技並導入 TSR 道路標誌識別輔助系統。
Ford Mondeo 珍藏型搭載 Ford Co-Pilot360 Technology 全方位智駕領航科技並導入 TSR 道路標誌識別輔助系統。

了解更多產品資訊可造訪：https://www.ford.com.tw/cars/mondeo/

關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

十部堺雅人的必看推薦作品！在《半澤直樹2》加倍奉還之前先來補看這些！

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR][塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[塔羅占卜]全民瘋樂透，抽張牌看看下一個十億得主會是我嗎？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽