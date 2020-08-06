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Porsche 上半年獲利 12 億歐元，Cayenne 賣最好

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:40:54

▲ Porsche 上半年獲利 12 億歐元，Cayenne 賣最好
▲ Porsche 上半年獲利 12 億歐元，Cayenne 賣最好

2020 年上半年告一段落，保時捷達成了 9.9% 銷售報酬率。營收為 124.2 億歐元，較去年同期減少了 7.3%；銷售利潤 12.3 億歐元，較 2019 年同期下滑 26.3%。


保時捷深具吸引力的產品陣容反應在銷售的推動，包括全新  911 Turbo 及純電跑車 Taycan。保時捷也計畫於五年內斥資 150 億歐元發展移動科技應用。


車輛銷售：全球市場告捷

保時捷 2020 年上半年全球銷售量為 116,964 部，對比去年同期減少 12.4 %。儘管多數保時捷展示中心因應疫情暫停營運，Taycan 的交車數量仍達 4,480 部；而品牌極具代表性的 911 跑車銷售數量也達 16,919 部，成長 2.2%。Cayenne 則為最受歡迎的車型，總計交出 39,245 部；Macan 則以 34,430 部緊追在後。歐陸及美國市場在這段期間則分別交車 32,312 及 24,186 輛。


樂觀展望

新冠肺炎疫情無疑對保時捷帶來一定程度的影響。2020 年上半年在歐陸及美國市場銷售量呈下降趨勢。而亞洲其他國家如韓國及日本市場則是在幾週前重新步上軌道。現在要預期下半年的市場狀況尚言之過早，但保時捷表示在受到衝擊的市場中會以更積極的策略應對，以追回三至五月份受到的影響。當然，這一切完全仰賴疫情得到妥善控制。在受到全球疫情影響的 2020 年，保時捷會重新調整 15% 的銷售成長目標，但仍將竭盡全力確保雙位數的銷售成長目標。

永續發展

保時捷現正積極朝向永續發展的目標邁進，考量層面涵蓋經濟、環境及社會。在保時捷的發展願景中，貫徹企業社會責任與取得商業上的成功同等重要；在疫情衝擊全球環境之時，保時捷將更積極實踐互助、助人的企業文化。因此保時捷在全球各地展開社會救助計畫；其中「Porsche helps」計畫旨在支援公共危機工作單位，協助其提供相關組織、醫院或有需要的人援助。

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