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Yamaha EC-05 ABS 版正式入列，「冰川灰」專屬車色現身

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:40:55

▲ Yamaha EC-05 ABS 版正式入列，「冰川灰」專屬車色現身
▲ Yamaha EC-05 ABS 版正式入列，「冰川灰」專屬車色現身

Yamaha電動機車「EC-05」，於 8/3正式推出ABS版，市場將以ABS/UBS雙版本併行販售。



「EC-05」是基於 Yamaha 發動機集團的長期願景：在移動革新領域（Transforming Mobility）中持續推動「電動化移動工具」；並響應政府的油電並行政策，所擴充的商品組合。

以「Gogoro Network™」的電池交換系統為基礎所打造的「EC-05」，本次全新搭載「BOSCH 10 雙迴路 ABS 煞車系統」並首度加入 NFC 的支援。只需將標配「智慧鑰匙卡Smart Key」輕觸 NFC 感應區，就可輕鬆開啟/關閉電源，提供車主另一種操作方式。


同時，ABS 版也推出了專屬的「Glacier Gray」（冰川灰）。融入 Yamaha 獨有開發理念「⼈機官能」—透過⾞側延伸⾄座墊的拼接線條，並搭配細緻的金屬質感，呈現不同的色彩變化。

另外，Yamaha 為響應政府近期推出的振興方案，亦針對 ABS 及 UBS 版推出不同的購車方案，詳細活動辦法請洽全省經銷商。

機種

EC-05 ABS

動力形式

G2 鋁合金水冷永磁同步馬達 (S-Version)/MOSFET 水冷馬達控制器

最大馬力

10 hp @ 3,000 rpm

最大扭力

26 Nm @ 0-2,500 rpm

頭燈

LED

尾燈

LED

前方向燈

LED

後方向燈

LED

定位燈

LED

碼表

LCD

車架形式

高張力鋼管

前避震

正立式前叉

後避震

雙後避震

前煞系統

 碟煞 / Φ245 / 對向四活塞卡鉗

後煞系統

碟煞 / Φ180 / 單向單活塞卡鉗

長×寬×高(mm)

1880 × 670 × 1180

軸距(mm)

1300

座高(mm)

768

裝備重量(kg)

129(含２顆電池)

輪胎(前)

100/ 80-14 48L

輪胎(後)

110/70-13 55L

配備

ABS / Smart Key

實際數據係因車輛乘載重量、個人騎乘習慣、行駛模式、騎乘路況與天候狀況等不同將有所差異。

原廠保留規格、配備變更或停用的權利，如與實車不符，以實車為準。

各縣市政府補助詳細要點，請參閱電動機車產業網

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