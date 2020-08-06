▲ Yamaha EC-05 ABS 版正式入列，「冰川灰」專屬車色現身

Yamaha電動機車「EC-05」，於 8/3正式推出ABS版，市場將以ABS/UBS雙版本併行販售。
「EC-05」是基於 Yamaha 發動機集團的長期願景：在移動革新領域（Transforming Mobility）中持續推動「電動化移動工具」；並響應政府的油電並行政策，所擴充的商品組合。
以「Gogoro Network™」的電池交換系統為基礎所打造的「EC-05」，本次全新搭載「BOSCH 10 雙迴路 ABS 煞車系統」並首度加入 NFC 的支援。只需將標配「智慧鑰匙卡Smart Key」輕觸 NFC 感應區，就可輕鬆開啟/關閉電源，提供車主另一種操作方式。
同時，ABS 版也推出了專屬的「Glacier Gray」（冰川灰）。融入 Yamaha 獨有開發理念「⼈機官能」—透過⾞側延伸⾄座墊的拼接線條，並搭配細緻的金屬質感，呈現不同的色彩變化。
另外，Yamaha 為響應政府近期推出的振興方案，亦針對 ABS 及 UBS 版推出不同的購車方案，詳細活動辦法請洽全省經銷商。
|機種
|EC-05 ABS
|動力形式
|G2 鋁合金水冷永磁同步馬達 (S-Version)/MOSFET 水冷馬達控制器
|最大馬力
|10 hp @ 3,000 rpm
|最大扭力
|26 Nm @ 0-2,500 rpm
|頭燈
|LED
|尾燈
|LED
|前方向燈
|LED
|後方向燈
|LED
|定位燈
|LED
|碼表
|LCD
|車架形式
|高張力鋼管
|前避震
|正立式前叉
|後避震
|雙後避震
|前煞系統
| 碟煞 / Φ245 / 對向四活塞卡鉗
|後煞系統
|碟煞 / Φ180 / 單向單活塞卡鉗
|長×寬×高(mm)
|1880 × 670 × 1180
|軸距(mm)
|1300
|座高(mm)
|768
|裝備重量(kg)
|129(含２顆電池)
|輪胎(前)
|100/ 80-14 48L
|輪胎(後)
|110/70-13 55L
|配備
|ABS / Smart Key
|實際數據係因車輛乘載重量、個人騎乘習慣、行駛模式、騎乘路況與天候狀況等不同將有所差異。
|原廠保留規格、配備變更或停用的權利，如與實車不符，以實車為準。
|各縣市政府補助詳細要點，請參閱電動機車產業網