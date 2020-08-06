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2021 Mazda CX-30 售價不變，89.9 萬起全面標配車道維持

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:40:55

▲ 2021 Mazda CX-30 售價不變，89.9 萬起全面標配車道維持
▲ 2021 Mazda CX-30 售價不變，89.9 萬起全面標配車道維持

全新 2021 年式 Mazda CX-30 在維持原本售價下，全車系標配巡航模式車道維持輔助系統（CTS）。旗艦型以上新增方向盤換檔快撥片。提供尊榮型、頂級型、旗艦型與旗艦進化型四款車型，正式售價自新台幣 89.9 萬元起，即日起正式展開接單作業。



CX-30 奠基於人本哲學理念的 HMI 人因工程技術，以駕駛者為核心打造出 Mazda Connect 人機智慧資訊整合系統，具備友善的操作介面與便於閱讀的行車娛樂資訊，透過講究寧靜品質的隔音工程與 Mazda Harmonics Acoustics 環場聲學音響系統，使 BOSE®環繞音響的 12 具揚聲器更能展現高規格擬真的音場效果。


透過全新世代的 Skyactiv-Vehicle Architecture 車輛結構技術，重新設計包含車身構造、座椅、底盤與輪胎，帶來直覺的路感回饋與舒適順暢的駕馭體驗。2.0 升 Skyactiv-G 高效汽油引擎，可輸出 165ps 最大馬力及 21.7kg-m 的峰值扭力，搭配 Skyactiv-Drive 6 速手自排變速系統附運動化模式，以及 G-Vectoring Control Plus G 力導引控制技術+，強化車輛整體的動態平衡，讓駕駛入彎瞬間自信平穩、出彎剎那線性暢快。全新 2021 年式 Mazda CX-30 自旗艦型以上更增添方向盤換檔快撥片。


Mazda CX-30 全車系標配包含全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、智慧前行煞車輔助系統（SBS）、盲點偵測系統（BSM）附後車警示功能（RCTA）、車道偏移警示系統（LDWS）與車道偏移防止系統（LAS）等 i-ACTIVSENSE 主動安全科技。2021 年式  CX-30 更進一步將巡航模式車道維持輔助系統（CTS）列入全車系標配，於時速 55 公里以下，系統將主動偵測車道兩側標線，提供方向盤輔助，將車輛維持在車道線內，大幅降低駕駛疲勞。此外，旗艦型以上配置智慧倒車煞車輔助系統（SBS-R）、智慧後車盲區煞車輔助系統（SBS-RC）、360°環景輔助系統。


全新 2021 年式 Mazda CX-30 在維持原本售價下，全車系標配巡航模式車道維持輔助系統（CTS），旗艦型以上新增方向盤換檔快撥片。並提供尊榮型、頂級型、旗艦型與旗艦進化型四種車款，正式售價自新台幣 89.9 萬元起。

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