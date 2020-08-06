▲ Volkswagen 砸 22 億加速電動車生產，5 年推逾 20 款純電車

繼茲威考 （Zwickau）廠區投資 12 億歐元，未來將成為歐洲最大的純電動車工廠後，Volkswagen 再積極斥資約 10 億歐元，打造埃姆登（Emden）廠區轉型為業界最先進的電動車生產工廠。
即使新冠疫情時代來襲，Volkswagen 仍推動系統變革，持續積極擴展各廠區快速轉型成電動車工廠，因此繼茲威考廠區後，另一生產主力埃姆登廠區也已開始轉型，預計 2022 年生產第一批電動車；而 Volkswagen 第三篇章 ID.3，日前於歐洲正式上市銷售，如同當年 Beetle、Golf 一樣，ID.3 致力成為首款可在日常方便使用，同時又是千萬消費者可負擔得起的電動車。
1990 年以來，茲威考廠區生產 6,049,207 輛車款，此次耗資 12 億歐元，讓茨維考廠區未來只生產電動車，預計每年產能可達 330,000 萬輛，將提供出色的服務、高性能及高品質的車款，成為第一個大規模生產電動車的工廠；而預計在 2021 年夏天完工的埃姆登電動車廠區，首批電動車將於 2022 年下線，預計每年可生產高達 300,000 輛電動車。
除大力改造電動車工廠外，日前首款全電動車 ID.3 正式在歐洲銷售，具體實現碳中和的願景；ID.3 代表 Volkswagen 走入電動車新世代，採用首款 MEB 模組化矩陣底盤，更具備最高 549 公里的長距離行駛。
而為滿足消費者對電動車的需求， Volkswagen 到 2024 年，將投入 110 億歐元在電動車開發，至 2025 年時，將傾力推出 20 多種全電動車，生產 150 萬輛電動車，目標成為電動車的世界領導品牌。