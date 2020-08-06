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Range Rover Evoque 限定版 268 萬登場，升級近 14 萬配備

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:40:58

▲ Range Rover Evoque 限定版 268 萬登場，升級近 14 萬配備
▲ Range Rover Evoque 限定版 268 萬登場，升級近 14 萬配備

歡慶 Range Rover 車系問世 50 週年，Jaguar Land Rover Taiwan 台灣捷豹路虎限量導入 50 輛 Range Rover Evoque 50th Limited Edition 台灣限定版，優惠升級價值近 14 萬專屬配備，建議售價 268 萬起，並享 0 負擔 6 年原廠保養專案。



台灣捷豹路虎限量導入的 Range Rover Evoque 50th Limited Edition 台灣限定版，以備受好評的 P250 R-Dynamic SE 車型為基礎，搭載高效能 Ingenium 2.0L 四缸渦輪增壓汽油引擎，具備 249PS / 365Nm 的絕佳性能，同時配置 MHEV（Mild Hybrid Electric Vehicle）輕油電混合動力系統提升運轉效能，並且將領先同級距的主動安全防護系統、360°環景顯示、ClearSight 對地視野與電子後視鏡列為標準配備。



限定版專屬配備包含黑色外觀套件、20 吋黑色鋁合金輪圈、全景式電動玻璃天窗、抬頭顯示器、紫外線隔絕擋風玻璃、麂皮方向盤、檀木黑麂皮車內頂篷、可調式車室氛圍燈與暗色車窗玻璃，升級配備總價值近 14 萬。




憑藉多款新世代車型導入與全台銷售服務據點升級拓展，Jaguar Land Rover 雙品牌 2020 上半年度銷售逆勢成長超越 30%。台灣捷豹路虎為回饋車主貴賓，8 月份針對旗下熱銷車款升級購車優惠，包含 Jaguar XF、E-Pace、F-Pace 與 Land Rover Range Rover，Range Rover Sport、Discovery 指定車款，皆享有領先業界之 6 年高額分期 0 利率優惠，並依據車型提供 5 或 6 年之原廠保養專案。最新銷售方案與原廠保養專案詳情，敬請洽詢全台展示中心。

Jaguar E-Pace。
Jaguar E-Pace。

Jaguar XF。
Jaguar XF。

Jaguar F-Pace。
Jaguar F-Pace。

Land Rover Range Rover。
Land Rover Range Rover。

Land Rover Range Rover Sport。
Land Rover Range Rover Sport。

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