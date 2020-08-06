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BMW ConnectedDrive 讓車主線上為愛車升級

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:41:03

▲ BMW ConnectedDrive 讓車主線上為愛車升級
▲ BMW ConnectedDrive 讓車主線上為愛車升級

全新 BMW ConnectedDrive 雲端商店正式於臺灣上線，即日開始，客製化服務可於線上隨時選購、無需等待即時開通，讓車主自由選擇所想要的駕馭體驗。


透過遠端引擎啟動功能，車主無論身處何地的，在家中、辦公室或餐廳用餐時，都可以透過 Connected App 遠端啟動車輛同時開啟車內空調，增添用車便利性。
透過遠端引擎啟動功能，車主無論身處何地的，在家中、辦公室或餐廳用餐時，都可以透過 Connected App 遠端啟動車輛同時開啟車內空調，增添用車便利性。

多項隨選功能 一手掌握

透過 BMW ConnectedDrive 雲端商店，車主只需在雲端商店購買完成之後，就可以透過無線軟體更新技術（Over-The-Air, OTA）來完成功能啟用，將既有的 BMW ConnectedDrive 智慧互聯駕駛功能再次擴大服務內涵，車輛的升級、進化主控權完全交給車主，以智慧、便利且易於上手的服務介面設計，讓 BMW 車主不分時空限制，24 小時線上隨時購買、自由打造個人所需服務組合、購買後可立刻自動開通車上服務。

BMW ConnectedDrive雲端商店未來也將持續進化，推出更多隨選隨用的服務供車主選購。目前提供的線上選購功能，包括：

  1. 遠端引擎啟動
透過遠端引擎啟動功能，車主無論身處何地的，在家中、辦公室或餐廳用餐時，都可以透過Connected App遠端啟動車輛同時開啟車內空調，在臺灣市場夏天的酷熱高溫之下，此功能更顯貼心實用。

  1. M款跑車化電子懸吊系統
凡車輛配有電子懸吊系統，皆可透過 BMW ConnectedDrive 雲端商店升級成 M 款跑車化電子懸吊系統。M 款跑車化電子懸吊系統可隨時依照路況與駕駛模式電動調整，並透過動態行車模式手動更改懸吊系統設定，配合個人偏好的駕駛風格，將操控靈敏度發揮極致。

  1. 運動化引擎聲浪模擬功能
透過運動化引擎聲浪模擬功能的輔助，處於任何行駛模式中都可以享受如跑車般的駕馭激情，可隨時於車內享受符合當前行車模式設定的引擎聲浪，亦可隨自身喜好調整聲浪強度。

  1. 手機數位鑰匙分享包
手機數位鑰匙分享包功能使車主可與五位家人、朋友輕鬆分享手機數位鑰匙，擁有手機數位鑰匙之餘，更可透過 BMW Connected App 操作上鎖或解鎖車門、啟動車輛引擎等功能。

  1. 360度環景碰撞錄影功能
360 度環景碰撞錄影功能會於道路上危急狀況發生時自動記錄愛車周圍環境影片，同時也可以手動方式收藏旅途時美好風景。

除了上述服務外，透過 BMW ConnectedDrive 雲端商店，可以選購到更多智慧互聯駕駛服務，包括、可透過 Connected APP 於遠端以智慧型手機操作車輛功能的「智能遠端遙控」、可直接以 BMW iDrive 操作介面使用 BMW 支援外部應用程式的「線上生活資訊」、於旅途中提供個人專屬資訊與服務的「旅程諮詢秘書」及可監控目前路況提供建議行駛路徑的「即時路況資訊」等功能。

 

 

BMW ConnectedDrive雲端商店項目：

分類

線上商店項目

MY ASSISTANT

  • 旅程資訊秘書
  • 智能遠端遙控

MY JOURNEY

  • 即時路況資訊
  • USB導航圖資更新
  • BMW Connected+
(分享抵達時間給聯絡人、行程提醒、離車導航、透過智慧型手機預先將目的地地址傳送到車內導航)

  • 360環景碰撞錄影功能

MY CAR

  • 手機數位鑰匙及手機數位鑰匙分享包
  • 運動化引擎聲浪模擬功能
  • M款跑車化電子懸吊系統
  • 遠端引擎啟動
  • 線上生活資訊(BMW Online)
  • 無線Apple CarPlay整合系統

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