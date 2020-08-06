▲ BMW ConnectedDrive 讓車主線上為愛車升級

全新 BMW ConnectedDrive 雲端商店正式於臺灣上線，即日開始，客製化服務可於線上隨時選購、無需等待即時開通，讓車主自由選擇所想要的駕馭體驗。
多項隨選功能 一手掌握
透過 BMW ConnectedDrive 雲端商店，車主只需在雲端商店購買完成之後，就可以透過無線軟體更新技術（Over-The-Air, OTA）來完成功能啟用，將既有的 BMW ConnectedDrive 智慧互聯駕駛功能再次擴大服務內涵，車輛的升級、進化主控權完全交給車主，以智慧、便利且易於上手的服務介面設計，讓 BMW 車主不分時空限制，24 小時線上隨時購買、自由打造個人所需服務組合、購買後可立刻自動開通車上服務。
BMW ConnectedDrive雲端商店未來也將持續進化，推出更多隨選隨用的服務供車主選購。目前提供的線上選購功能，包括：
- 遠端引擎啟動
- M款跑車化電子懸吊系統
- 運動化引擎聲浪模擬功能
- 手機數位鑰匙分享包
- 360度環景碰撞錄影功能
除了上述服務外，透過 BMW ConnectedDrive 雲端商店，可以選購到更多智慧互聯駕駛服務，包括、可透過 Connected APP 於遠端以智慧型手機操作車輛功能的「智能遠端遙控」、可直接以 BMW iDrive 操作介面使用 BMW 支援外部應用程式的「線上生活資訊」、於旅途中提供個人專屬資訊與服務的「旅程諮詢秘書」及可監控目前路況提供建議行駛路徑的「即時路況資訊」等功能。
BMW ConnectedDrive雲端商店項目：
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