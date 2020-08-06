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Audi Q3 有能力技壓對手嗎？就由 Q3 40 TFSI quattro S line 來下結論吧！

圖 / 文 = 葉毓中 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-06 18:41:04

▲ Audi Q3 有能力技壓對手嗎？就由 Q3 40 TFSI quattro S line 來下結論吧！
▲ Audi Q3 有能力技壓對手嗎？就由 Q3 40 TFSI quattro S line 來下結論吧！

150hp 最大馬力、250Nm 最大扭力，再加上 48V 輕油電動力系統與自手排變速箱的傳輸，先前試駕的 Audi Q3 35 TFSI advanced 動力表現足敷一般使用，但這是理性面的溝通，但對於花出約莫兩百萬購車金的買家而言，感性面的滿足，似乎還是稍嫌薄弱了點。好在，上頭還有 Q3 40 TFSI quattro S line 壓陣，能否滿足感輕面的期待，啟動引擎，我們路上來談。


試駕車款為Audi Q3 40 TFSI quattro S line，建議售價自新台幣 216 萬起。
試駕車款為Audi Q3 40 TFSI quattro S line，建議售價自新台幣 216 萬起。

熟悉的 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，替換了先前的 1.5 升規格，對於多數買家而言，應該與此約莫 4.5 米長的休旅車身型較為匹配的動力規格想像。的確，就算是洞悉車壇動力發展的忠實車迷、知道小排氣量渦輪動力是當前的趨勢，但面對這可能乘載全家大小出遊的忠實夥伴，2.0 升排氣量總感覺給人多一點可靠感，那 1.5 升的規格，或許留給以頂客族或年輕族群為多的 CUV 較為適合。

搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 190hp/4200~6700rpm 最大馬力與 320Nm/1500~4100rpm 最大扭力輸出。
搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，具備 190hp/4200~6700rpm 最大馬力與 320Nm/1500~4100rpm 最大扭力輸出。

銜接 S-tronic 七速自手排變速系統，原廠數據顯示可於 7.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。
銜接 S-tronic 七速自手排變速系統，原廠數據顯示可於 7.4 秒完成 0-100km/h 加速過程。

踩下油門的飽足感，的確有比 Q3 35 TFSI advanced 來得更紮實些，每一次升檔所帶來了動力延伸感，也有著更緊湊的能耐，但由於搭配上了 quattro 四輪驅動系統，與超過 1.6 噸重的車身重量，這輸出表現與加速感受的對比關係，似乎沒有過往經驗的爽度來得相同。從原廠數據而論，0-100km/h 為 7.4 秒的實力，確實也還沒踏入 7 秒台之林，所以別認為 Q3 40 TFSI quattro S line 就是足以拋開所有道路對手的高性能休旅車，而以一款面面俱到的豪華休旅車，可能更為適當。這裡所謂的面面俱到，不僅是數據面，當然也包含開頭所述的感性面。

動力湧現的緊湊感更勝 Q3 35 TFSI 車型，拉提轉速之後的加速續航力也更為優異。
動力湧現的緊湊感更勝 Q3 35 TFSI 車型，拉提轉速之後的加速續航力也更為優異。

行路質感表現稱職，無論是風切聲或胎噪聲的抑制可圈可點，但從懸吊系統傳來的路面資訊過於清晰，對應偏向輕手的轉向手感，似乎底盤的表現比轉向設定更多了些運動性。
行路質感表現稱職，無論是風切聲或胎噪聲的抑制可圈可點，但從懸吊系統傳來的路面資訊過於清晰，對應偏向輕手的轉向手感，似乎底盤的表現比轉向設定更多了些運動性。

沒對加速表現加分的 quattro 四驅系統，到了彎中則是增加駕駛信心的好物。對於此般定位的車型而論，彎中講求穩定可能更勝過探索靈活度來得應該，這時候 Q3 40 TFSI quattro S line 的表現沒啥可挑惕，無論是刁鑽彎道還是高速彎道，Q3 40 TFSI quattro S line 沒有讓人施展不開的疑慮，而是一派輕鬆的俐落劃過，不僅車輛動態輕鬆，駕駛的表情也絕對泰然自若。

quattro 四輪驅動系統帶來了更棒的彎中穩定度。
quattro 四輪驅動系統帶來了更棒的彎中穩定度。

全方位的面面俱到，自然也包含配備面的升級，身為當前 Q3 車系中的頂規車款，除了受惠於車名中的「S line」副名所加諸的外內觀運動套件以外，車內也立基於表現已相當不俗的 Q3 35 TFSI advanced 基礎上更多了點科技與豪華味，像是多彩環艙氛圍照明套件、360 度全視角顯影以外，試駕車型又加了 S line 內裝套件與Virtual cockpit 全數位虛擬駕駛座艙套件，包含像是跑車座椅、不鏽鋼踏板、黑色頂篷、S line 平底式跑車方向盤、S line 式樣發光門檻踏板與特殊的鋁質飾板以外，駕駛前的數位儀表板從 10.25 吋提升至 12.3 吋，中控台螢幕也從 8.8 吋放大至 10.1 吋，不僅看起來更清晰且爽度加分，還有原廠中文導航系統的加載，縱使車價從216 萬再加 15.9 萬來到 231.9 萬元，但對於一個花上兩百萬購車金的買家，這樣的配備等級，可能會更有說服力。

Q3 40 TFSI quattro S line 配備有專屬的外觀套件。
Q3 40 TFSI quattro S line 配備有專屬的外觀套件。

水箱罩內的 quattro 字樣，是許多 Audi 迷一定要的招牌。
水箱罩內的 quattro 字樣，是許多 Audi 迷一定要的招牌。

前葉子板上寫明 S line 正字標記。
前葉子板上寫明 S line 正字標記。

與 Q3 35 TFSI advanced 一樣都是配備 18 吋胎圈規格。
與 Q3 35 TFSI advanced 一樣都是配備 18 吋胎圈規格。

Q3 全車系都是配備鋁合金車頂架與鋁質窗框。
Q3 全車系都是配備鋁合金車頂架與鋁質窗框。

可說是新世代 Q3 外型最迷人的 quattro blister 特徵線。
可說是新世代 Q3 外型最迷人的 quattro blister 特徵線。

排氣尾管並沒有整合到下護板內，實為可惜之處。
排氣尾管並沒有整合到下護板內，實為可惜之處。

由於內裝選配 S line 內裝套件與Virtual cockpit 全數位虛擬駕駛座艙套件，科技感與質感更上層樓。
由於內裝選配 S line 內裝套件與Virtual cockpit 全數位虛擬駕駛座艙套件，科技感與質感更上層樓。

駕駛前的數位儀表板從 10.25 吋提升至 12.3 吋。
駕駛前的數位儀表板從 10.25 吋提升至 12.3 吋。

S line 平底式跑車方向盤。
S line 平底式跑車方向盤。

中控台螢幕從 8.8 吋放大至 10.1 吋。
中控台螢幕從 8.8 吋放大至 10.1 吋。


從 Q3 35 TFSI advanced 車型以上就有標配 Alcantara 車室套件。
從 Q3 35 TFSI advanced 車型以上就有標配 Alcantara 車室套件。

不鏽鋼腳踏板組。
不鏽鋼腳踏板組。


升級為跑車座椅。
升級為跑車座椅。


透過後座椅背前傾功能，後廂容積可在 530~1525 公升間彈性變換。
透過後座椅背前傾功能，後廂容積可在 530~1525 公升間彈性變換。

領略了當前最完整的 Q3 代表，對於 Audi 對其賦予的期望，以及迄今的市場表現，其實可以完全理解，擁有可能是同級中最佳的配備與質感等級，以及最新世代的產品週期優勢，也無需比對手付出太多的購車成本。從產品本質而論，Audi 新世代 Q3 絕對有其實力叫戰雙 B 對手。當然，購車總不是一件如此簡單且單純的事，當考慮到品牌價值、後勤維修、中古行情之後，Q3 還能不能如此獨領風騷，現階段自然無法如此肯定，但若待 Audi Taiwan 的中興大業持續推動，假以時日之後，這問題的答案，或許有一天會出乎你我的傳統認定。


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