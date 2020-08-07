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支持原鄉孩童教育，MINI 生日公益計劃全台同步展開

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-07 18:40:00

▲ 支持原鄉孩童教育，MINI 生日公益計劃全台同步展開
▲ 支持原鄉孩童教育，MINI 生日公益計劃全台同步展開

MINI 台灣總代理汎德每年 8 月皆會於 MINI 全台展示中心舉辦生日公益活動，和所有 MINI 愛好者攜手支持原鄉孩童教育，讓孩子們天馬行空的創意，得以擁有發光發熱的夢想舞台。


MINI 生日公益計劃即日展開。
MINI 生日公益計劃即日展開。

#MINITogether x 親愛愛樂〈攜手音樂會〉

今年，MINI 首度邀請車主參與生日公益之旅，一同前往南投參加親愛愛樂〈攜手音樂會〉。來自南投縣仁愛鄉親愛村奧萬大森林深處的親愛愛樂，由一群從國小至大學的兒童與青少年組成，他們用對音樂最純粹的熱情，演奏出一篇篇充滿生命力的悠揚樂章，不僅在音樂之都奧地利維也納參賽奪冠，更讓全世界聽見了台灣。2020 年 8 月 29 日，親愛愛樂於南投縣政府文化局演藝廳舉辦〈攜手音樂會〉，MINI 台灣總代理汎德特購買親愛愛樂〈攜手音樂會〉門票，並準備專屬活動紀念品「MINI Together手機袋」，邀請車主一起前往南投聆聽孩子們的天籟美聲，支持樂團永續發展。

#MINITogether x 親愛愛樂〈攜手音樂會〉車主報名活動資訊：https://www.facebook.com/events/1622147221286415/

MINI 環保登山包為戶外生活增添設計質感。
MINI 環保登山包為戶外生活增添設計質感。

MINI 環保登山包生日義賣活動 全台展示中心同步展開

延續邁入第八年的生日義賣活動，2020 年 MINI 為熱愛戶外生活的 MINI 人設計「MINI 環保登山包」，採用活動中所使用的回收帆布，藉由專業師傅們的巧手打造而成，簡約的時尚風格為戶外生活增添許多設計美感。MINI 環保登山包每只義賣價 399 元，即日起於 MINI 全台展示中心限量販售(數量有限，售完為止)，亦歡迎 MINI 粉絲們自由樂捐。購買 MINI 環保登山包並額外捐款 200 元以上，即可於 MINI 全台展示中心參加限量 MINI 紀念禮抽獎活動；上傳本人與 MINI 環保登山包照片至 Facebook 活動貼文留言處，還有機會獲得 MINI Lifestyle Collection 生活精品。義賣與樂捐所得將全數捐贈予「至善基金會－陪你長大計畫」，引進體育、舞蹈、音樂、攝影等多元教育資源，激發原鄉孩童潛能發展、傳承部落傳統文化，並提供生活照顧陪伴。

MINI 邀請所有熱愛 MINI 且關懷兒童教育的朋友，前往 MINI 展示中心響應本年度義賣募捐活動，一同體驗風格獨具的戶外生活，更為孩童未來帶來無限可能。

*「MINI 環保登山包」數量有限，響應前煩請洽詢全台 MINI 展示中心。

MINI 環保登山包每只義賣價 399 元，額外樂捐 200 元以上還可參加抽獎活動。
MINI 環保登山包每只義賣價 399 元，額外樂捐 200 元以上還可參加抽獎活動。

MINI Taiwan Facebook：www.facebook.com/TW.MINI

財團法人至善社會福利基金會官網：https://www.zhi-shan.org/

【MINI全台展示中心】

　

地址

電話

MINI台北汎德展示中心

台北市中山區松江路375號

02 2508 1100

MINI桃園大桐展示中心

桃園市桃園區文中路736號

03 360 5522

MINI台中汎德展示中心

台中市南屯區五權西路二段27號

04 2475 1668

MINI高雄汎德展示中心

高雄市前鎮區中華五路1368號

07 536 6599 

MINI品牌概念館

台南新光三越百貨新天地1樓

06 303 0252

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