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從電動超跑到卡車，行競科技 專利電池技術打造台灣新創硬實力

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-07 18:40:00

▲ 從電動超跑到卡車，行競科技 專利電池技術打造台灣新創硬實力
▲ 從電動超跑到卡車，行競科技 專利電池技術打造台灣新創硬實力

提供電動車輛（EV）動力系統科技的行競科技 XING Mobility 今日歡迎行政院長蘇貞昌蒞臨參觀，介紹其的浸沒式冷卻電池系統。


行政院院長蘇貞昌暨經濟部長、科技部長等與行競科技團隊合影。
行政院院長蘇貞昌暨經濟部長、科技部長等與行競科技團隊合影。

行競科技模組化車用電池系統可組合成任何形狀和大小，以便利應用於任何車輛載具上，例如在行競研發實驗室場示範之 3.5 噸小貨車和超跑，甚至營建業和礦業所需之工業載具，皆可透過行競科技電池系統快速改裝成電動車。以下為介紹重點：

行政院院長蘇貞昌參觀行競科技。
行政院院長蘇貞昌參觀行競科技。

  • 行政院院長蘇貞昌表示近年來台灣政府致力於發展強化創新創業的「亞洲．矽谷」計畫的重點方向之一便是智慧交通，而行競科技的模組化電池組展現了台灣新創的實力，將台灣有完整的技術供應鏈、優秀的科技人才都帶進國際市場，非常期待看到行競科技未來發展潛力。
行政院院長蘇貞昌在行競科技執行長洪裕鈞陪伴下參觀行競科技。
行政院院長蘇貞昌在行競科技執行長洪裕鈞陪伴下參觀行競科技。

  • 行競科技的浸沒式液冷電池模組系統Immersio取得專利認證，此模組化電池系統可以像樂高一般被堆疊組成，以配合各種不同尺寸、形狀和動力需求的組合方式，經過UN認證的系統，可見更加的安全、可靠以及具有永續性，而無須對原始車體進行任何修改。本系統是全球唯一運用浸沒式冷卻系統的EV用電池系統，將電池直接浸入絕緣溶液中，以在電池充放電時進行高效率的散熱，用此創新的方式解決了散熱的問題。
組裝浸沒式液冷電池模組系統Immersio™。
組裝浸沒式液冷電池模組系統Immersio™。

  • 把台灣最廣泛使用的輕型商用卡車－3.5噸卡車改為電動車，行競科技將此載具作為測試產品品質和耐久性的平台，目標為完成實際充放電300次並取得試車牌，在台灣道路上做實際行駛測試。透過卡車實際行駛測試，完成行競科技自主開發傳動系統與各部零組件的能力驗證。
電動3.5噸卡車測試中。
電動3.5噸卡車測試中。

  • 行競科技自主設計、研發之純電超跑Miss R有1MW動力輸出系統並可提供2.2秒百公里加速，馬力約為目前國外最新款電動汽車的三倍，全球電動汽車首創雙駕駛模式：可行駛在一般柏油道路上，也可以切換成為越野模式。此純電超跑為浸沒式液冷電池模組系統Immersio之技術研發平台。
行競科技純電超跑 Miss R 測試。
行競科技純電超跑 Miss R 測試。

  • 行競科技共同創辦人暨科技長齊塔克（Azizi Tucker）解釋：「電動車和載具產業中多數關鍵零組件其實都是來自於台灣，特斯拉的關鍵零組件也是，但沒有人提供整合系統。而我們在研發超跑 Miss R 的過程中培養出許多優秀的台灣零組件廠商，Miss R 上 80% 的零件都是來自於台灣專利與廠商，讓行競科技得以位居台灣卻能提供世界高水準的電池和動力整合系統。」
行競科技純電超跑 Miss R 工作人員。
行競科技純電超跑 Miss R 工作人員。

  • 行競科技共同創辦人暨執行長洪裕鈞表示：「行競科技是一家新創公司，並沒有龐大資源或補助做後盾，卻具有獨領世界的電池科技和解決方案，並且很榮幸獲得投資人以及國外經銷商的信任，現在有行政院國發基金的輔助更再提升了行競科技的發展可能性，我們希望讓全球各大廠知道—想實現車輛電動化就找台灣的行競科技，我們敞開大門歡迎國內外各種合作機會！」
行競科技工作人員於研發實驗室測試中。
行競科技工作人員於研發實驗室測試中。

關於 XING Mobility 行競科技

行競科技是一家強調特殊應用的電動車輛 (EV) 動力系統公司，以極限性能的原型賽車和超跑為研發平台集結專業技術與經驗，推出一系列的傳動技術產品和工程服務，為全球的商用車輛及工業用載具製造商提供高度整合的EV電池與動力系統。更多資訊請見官方網站：https://www.xingmobility.com/

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