▲ Porsche NOW 全新概念店進駐桃園新光影城百貨

台灣保時捷攜手經銷夥伴 保時捷 桃園，推出強調「隨心所馭•感受當下」的 Porsche NOW 概念。桃園 Porsche NOW 全新型態概念店不僅是台灣市場第三座、更係全球第十座創新展銷服務據點。
Porsche NOW 全新型態概念店進駐全新新光影城百貨，座落於青埔複合式商圈，地處高鐵桃園站與捷運站共構的交通樞紐，同時比鄰全新都會型水生公園與精品時尚購物中心。隨著 Porsche NOW 全新型態概念店開幕，加上 Porsche Studio 都會概念店與桃園保時捷展示中心，保時捷為桃園地區提供全方位且多元的展銷據點。
全新Porsche NOW 新型態概念店坐落於桃園都會新地標，同時融合生活化氛圍創造耳目一新的品牌體驗。
Porsche NOW 全新型態概念店桃園據點於 8 月 7 日正式開幕，預計長駐新光影城五個月。參觀者除了能近距離接觸現場展車，另可體驗 VR 虛擬實境。此外，亦提供品牌精品展售服務，導入 Porsche 時尚風格的商務配件與設計商品等。而專屬規劃的 VIP Lounge 則提供優雅隱密的美學鑑賞空間。
【Porsche NOW 全新型態概念店桃園新光影城】
地址：桃園市中壢區春德路107號1樓
營業時間：
週一至週五 11:00 am ~ 09:00 pm
週六至週日 11:00 am ~ 10:00 pm
（依據營業時間依新光影城為準）