🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

Porsche NOW 全新概念店進駐桃園新光影城百貨

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-07 18:40:00

▲ Porsche NOW 全新概念店進駐桃園新光影城百貨
▲ Porsche NOW 全新概念店進駐桃園新光影城百貨

台灣保時捷攜手經銷夥伴 保時捷 桃園，推出強調「隨心所馭•感受當下」的 Porsche NOW 概念。桃園 Porsche NOW 全新型態概念店不僅是台灣市場第三座、更係全球第十座創新展銷服務據點。


現場剪綵儀式由保時捷桃園 郭其坤 協理、保時捷桃園 陳文德 副總經理、汎德永業保時捷業務管理處 王照銓 副總經理、台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann、台灣保時捷銷售處長 鍾明潓、台灣保時捷行銷處長Daniel Feucht﹙左至右﹚共襄盛舉。
現場剪綵儀式由保時捷桃園 郭其坤 協理、保時捷桃園 陳文德 副總經理、汎德永業保時捷業務管理處 王照銓 副總經理、台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann、台灣保時捷銷售處長 鍾明潓、台灣保時捷行銷處長Daniel Feucht﹙左至右﹚共襄盛舉。

Porsche NOW 全新型態概念店進駐全新新光影城百貨，座落於青埔複合式商圈，地處高鐵桃園站與捷運站共構的交通樞紐，同時比鄰全新都會型水生公園與精品時尚購物中心。隨著 Porsche NOW 全新型態概念店開幕，加上 Porsche Studio 都會概念店與桃園保時捷展示中心，保時捷為桃園地區提供全方位且多元的展銷據點。

隨著 Porsche NOW 全新型態概念店開幕，加上 Porsche Studio 都會概念店與桃園保時捷展示中心，保時捷為桃園地區提供全方位且多元的展銷據點，滿足不同消費者的生活型態。
隨著 Porsche NOW 全新型態概念店開幕，加上 Porsche Studio 都會概念店與桃園保時捷展示中心，保時捷為桃園地區提供全方位且多元的展銷據點，滿足不同消費者的生活型態。

全新Porsche NOW 新型態概念店坐落於桃園都會新地標，同時融合生活化氛圍創造耳目一新的品牌體驗。

Porsche NOW 全新型態概念店提供品牌精品展售，導入 Porsche 時尚風格的商務配件與設計商品等。
Porsche NOW 全新型態概念店提供品牌精品展售，導入 Porsche 時尚風格的商務配件與設計商品等。

Porsche NOW 全新型態概念店桃園據點於 8 月 7 日正式開幕，預計長駐新光影城五個月。參觀者除了能近距離接觸現場展車，另可體驗 VR 虛擬實境。此外，亦提供品牌精品展售服務，導入 Porsche 時尚風格的商務配件與設計商品等。而專屬規劃的 VIP Lounge 則提供優雅隱密的美學鑑賞空間。


Porsche NOW 全新型態概念店桃園新光影城

地址：桃園市中壢區春德路107號1樓

營業時間：

週一至週五            11:00 am ~ 09:00 pm
週六至週日            11:00 am ~ 10:00 pm

（依據營業時間依新光影城為準）


Porsche NOW 全新型態概念店專屬規劃的 VIP Lounge 提供優雅隱密的鑑賞空間。
Porsche NOW 全新型態概念店專屬規劃的 VIP Lounge 提供優雅隱密的鑑賞空間。


關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽