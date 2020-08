▲ Porsche NOW 全新概念店進駐桃園新光影城百貨

現場剪綵儀式由保時捷桃園 郭其坤 協理、保時捷桃園 陳文德 副總經理、汎德永業保時捷業務管理處 王照銓 副總經理、台灣保時捷通路發展處長Ralph Uhlmann、台灣保時捷銷售處長 鍾明潓、台灣保時捷行銷處長Daniel Feucht﹙左至右﹚共襄盛舉。

Porsche NOW 全新型態概念店進駐全新新光影城百貨,座落於青埔複合式商圈,地處高鐵桃園站與捷運站共構的交通樞紐,同時比鄰全新都會型水生公園與精品時尚購物中心。隨著 Porsche NOW 全新型態概念店開幕,加上 Porsche Studio 都會概念店與桃園保時捷展示中心,保時捷為桃園地區提供全方位且多元的展銷據點。



隨著 Porsche NOW 全新型態概念店開幕,加上 Porsche Studio 都會概念店與桃園保時捷展示中心,保時捷為桃園地區提供全方位且多元的展銷據點,滿足不同消費者的生活型態。



全新Porsche NOW 新型態概念店坐落於桃園都會新地標,同時融合生活化氛圍創造耳目一新的品牌體驗。



Porsche NOW 全新型態概念店提供品牌精品展售,導入 Porsche 時尚風格的商務配件與設計商品等。