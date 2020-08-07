🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

格上攜手 SeaLand，四輪訂閱服務月租 6,800 元起

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-07 18:40:00

▲ 格上攜手 SeaLand，四輪訂閱服務月租 6,800 元起
▲ 格上攜手 SeaLand，四輪訂閱服務月租 6,800 元起

隨著消費者用車需求的改變，格上租車宣告將於 8/7 起，攜手新科技平台『SeaLand（諧音台語四輪）』，推出新穎的汽車訂閱服務，即日起至八月底前進行全民公測。



SeaLand：解決用車人痛點的汽車訂閱服務

SeaLand 企圖打造台灣第一的多品牌汽車訂閱平台。由於觀察到台灣人平均汽車持有年限已逼近十五年，買車前得面對複雜的品牌與車型研究、價格談判等問題，買車後有保修、保險、稅金、車貸等持有問題，換車時還得面對折舊、二手車處理等難事，更遑論中古車買家面對的是一車一況的風險，為解決消費者以上所述的各類痛點，SeaLand 團隊推出『汽車訂閱』服務，鼓勵人們『以用車替代買車』，讓用車如同訂閱 Netflix 般，成為一種自由訂閱的新服務。


為使汽車訂閱能真正改變消費者的用車習慣，團隊進行了長達一年的市場研究，推出選擇多、彈性高、負擔輕、價格爽的訂閱服務。在 SeaLand，消費者可以隨需求選擇七種不同的訂閱方案，囊跨國產轎車到休旅車、豪華進口車到商用車，多達十三種品牌、五十種車型可供訂閱。為使人們享有自在用車的甜蜜點，每次訂閱週期以『季』為單位，讓用車人可以隨時因應需求轉換、每季選擇不同的車型使用。在訂閱服務的負擔上，也完全打破『擁有一輛車』的觀念，訂戶只需支付平台訂閱費用，即可自在用車，過往持有車輛的保修、保險、稅金、折舊等問題完全無需擔心。更為創新的是，SeaLand 在訂價部分打破訂閱服務的吃到飽迷思，獨創月租費加哩程費的計費方式，讓訂戶開多少就算多少，最低只要 6,800 元月租費即可上路，每月用車成本比起購車與傳統租賃方案都極具競爭力。


為提高用車人對汽車訂閱的接受度，格上更與 SeaLand 推出全民公測期的限時補貼，只要在八月底前完成訂閱手續，即可享有『哩程費五折』的優惠！詳情請上 https://sealand.tw

關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽