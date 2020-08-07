▲ 格上攜手 SeaLand，四輪訂閱服務月租 6,800 元起

隨著消費者用車需求的改變，格上租車宣告將於 8/7 起，攜手新科技平台『SeaLand（諧音台語四輪）』，推出新穎的汽車訂閱服務，即日起至八月底前進行全民公測。
SeaLand：解決用車人痛點的汽車訂閱服務
SeaLand 企圖打造台灣第一的多品牌汽車訂閱平台。由於觀察到台灣人平均汽車持有年限已逼近十五年，買車前得面對複雜的品牌與車型研究、價格談判等問題，買車後有保修、保險、稅金、車貸等持有問題，換車時還得面對折舊、二手車處理等難事，更遑論中古車買家面對的是一車一況的風險，為解決消費者以上所述的各類痛點，SeaLand 團隊推出『汽車訂閱』服務，鼓勵人們『以用車替代買車』，讓用車如同訂閱 Netflix 般，成為一種自由訂閱的新服務。
為使汽車訂閱能真正改變消費者的用車習慣，團隊進行了長達一年的市場研究，推出選擇多、彈性高、負擔輕、價格爽的訂閱服務。在 SeaLand，消費者可以隨需求選擇七種不同的訂閱方案，囊跨國產轎車到休旅車、豪華進口車到商用車，多達十三種品牌、五十種車型可供訂閱。為使人們享有自在用車的甜蜜點，每次訂閱週期以『季』為單位，讓用車人可以隨時因應需求轉換、每季選擇不同的車型使用。在訂閱服務的負擔上，也完全打破『擁有一輛車』的觀念，訂戶只需支付平台訂閱費用，即可自在用車，過往持有車輛的保修、保險、稅金、折舊等問題完全無需擔心。更為創新的是，SeaLand 在訂價部分打破訂閱服務的吃到飽迷思，獨創月租費加哩程費的計費方式，讓訂戶開多少就算多少，最低只要 6,800 元月租費即可上路，每月用車成本比起購車與傳統租賃方案都極具競爭力。
為提高用車人對汽車訂閱的接受度，格上更與 SeaLand 推出全民公測期的限時補貼，只要在八月底前完成訂閱手續，即可享有『哩程費五折』的優惠！詳情請上 https://sealand.tw