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第三屆 Fuso Hero 風雲英雄榜票選活動熱烈募集中

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-07 18:40:00

▲ 第三屆 Fuso Hero 風雲英雄榜票選活動熱烈募集中
▲ 第三屆 Fuso Hero 風雲英雄榜票選活動熱烈募集中

今年 2020 年 DTAT 繼續舉辦第三屆的「Fuso Hero 風雲英雄榜全民共選活動」，以「相信我行」為主軸再次募集 Fuso 英雄們挺身而出。



Fuso 商用車總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱 DTAT）為了表彰 Fuso 車主對台灣社會經濟之貢獻，自 2018 年起舉辦「Fuso Hero 風雲英雄榜全民共選活動」，自去年活動就獲得極大迴響，光網站造訪人數超過 300 萬次，候選人累積獲得投票數達 120 萬，活動網頁的 Line 和臉書分享數超過 3 萬次。

今年2020年DTAT繼續舉辦第三屆的「Fuso Hero 風雲英雄榜全民共選活動」，以「相信我行」為主軸再次募集 Fuso 英雄們挺身而出。活動於 2020 年 8 月起展開，召募「青創我行」、「卓越我行」及「相信我行」等三組 Fuso 英雄參選人，經由公開全民票選及專業評審團評選出 33 位 Fuso Hero，接受社會的肯定與表揚。

今年度的 Fuso Hero 和去年最大的不同就是主辦單位更加用心地將 Fuso Hero 的分組做出新的規劃，區分成以下三組:

1.         青創我行組: 返鄉創業有成；或繼承家業發揚光大的青壯年 Fuso 車主；

2.         卓越我行組: 事業有成，熱心於公益及關懷弱勢可為楷模的 Fuso 車主；

3.         相信我行組: 為特定目標及理想，努力不放棄，有特殊事蹟或感人故事的 Fuso 車主。

參選人可以透過活動網站或向 Fuso 經銷商裕益汽車報名，參選人簡介和照片都會放在活動網站上供全民進行票選。而參加票選的民眾將有機會得到天‧牡頂級奢華飯店雙人住宿券（價值: $20,000 名額：1 組）、鳳凰旅遊一萬元禮券 （價值: $10,000 名額：2 組），以及 2019 年 Fuso Hero 得主精心裁培釀製的台灣無毒鳳梨酵素禮盒（名額：20 組），還有 Fuso 精品等大獎。主辦單位將根據票選結果選出最佳人氣獎的得主，及由專業評審團從加權評選出 30 名 Fuso Hero。Fuso Hero 得主將獲頒 Hero 不鏽鋼獎座及 2〜5 萬元 Fuso 禮券，並受邀參加 11 月的 Fuso Hero 頒獎晚宴，還有機會在現場抽中一台 Fuso 堅達 PRO 5 五噸新車！

詳細活動辦法請參見www.fusohero.com.tw活動網站

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