▲ 給不安份的靈魂，BMW 840i Gran Coupe M Sport

是房車也是跑車，BMW 840i Gran Coupe M Sport 是獻給有著不安份靈魂的菁英們。
豪華品牌近年來除了將戰場帶到 SUV 市場上，面對感性買家，各級距也推出「四門轎跑」車型。單就台灣消費者熟知的 1A2B 來說，從 B-Segment、C-Segmen 到今天 8系列的 D-Segment，都推出如跑車般流線的四門房車。光是兩百至三百萬的價格帶就有 Mercedes-Benz CLA、BMW 2 Series Gran Coupe、Audi A5 Sportback、BMW 4 Series Gran Coupe 等選擇；若是消費能力再好一點，可以上看到 Mercedes-Benz CLS、Audi A7。要是有個五百萬以上可以揮霍，除了 Porsche Panamera，你現在又多了一個高級選項，那就是 BMW 8 Series Gran Coupe。
8系列的重新出現，意味著 BMW Luxury Class 這個以往只有 7 字頭與 i8 才配得上的家族又多了一名蘊含 GT 風情和傳奇色彩的成員。對想要 7 系列的尊榮，骨子裡卻有著不安份靈魂的高端消費者而言，入手 8系列也可以享有 X7、7 Series、i8 同等級的「層峰薈」服務，將獲得一年的「曾峰薈」會籍，可享有國內外頂級飯店、高爾夫俱樂部、私人會所、國內餐廳及旅遊禮遇。
身為 Luxury Class 成員，本篇主角 840i Gran Coupe M Sport 即便是 8系列的「入門」車款，依然有著不輸 7系列的氣派程度。憑著與 740i M Sport 相去不遠的車長與軸距，但車高壓低 6.6 公分，再配上 M Sport 套件與 M 款空力套件，此車看起來絕非凡夫俗子之座駕。個人最喜歡由 45 度角看去，從 B 柱朝車尾急流而下的車頂線條。比起反應兩極的 2 Series Gran Coupe，我相信 8 GC 的美可以獲得更多人認同。
如果 X7 是「七人共享 7 系列的豪華」，那麼 840i Gran Coupe 就是「7 系列的豪華，四人獨享」。不是我中文不好，所謂「四人獨享」，是因為 8 GC 後排採用「類獨立座椅」設計，也就是中間由冷氣出風口與空調介面隔開，但中央仍保有安全帶扣；比起兩側為完全獨立座椅的 Porsche Panamera，8 GC 還保留一點第五名乘客的可能性。你如果嫌這樣的設計不切實際，這可能代表 7系列更適合你。對我而言，8 GC 這樣的座椅陳設，是同時營造出貼地飛行與頭等艙般的乘坐感受，確實符合其「轎跑車」的定位。
自駕訴求更強烈的 840i Gran Coupe，駕駛介面又更感性一些。離地面更近的坐姿搭配厚實的 M 款多功能真皮跑車方向盤，再加上眼前的 12.3 吋虛擬數位儀表與抬頭顯示器，足以讓你忘記身後還多了兩扇門。同時，BMW Individual Merino 真皮包覆跑車座椅、Walknappa 真皮儀錶台、水晶中控套件等設計巧思，隨時提醒你已晉升 BMW Luxury Class。
840i Gran Coupe 那具 TwinPower Turbo 直列六缸引擎輸出達 340 匹馬力與 51 公斤米，面對 1.8 噸的車重絲毫不拖泥帶水，Steptronic 運動化八速手自排變速箱也有隨傳隨到的換檔反應。此外，後驅設定也讓此車在彎中流露出活潑一面。倒是此車的轉向系統，即使到了 Sport 模式依然偏向輕盈，卻又保有清晰的指向性；也因為如此，與轉向重手的 Panamera 相比，840i Gran Coupe 駕馭感受又更貼近「GT 跑車」，讓你在豪華愜意氛圍中快速從 A 點邁向 B 點。
我知道，小孩子才做選擇。但我也相信，總是有人口袋夠深，但就是只能或只想買一台車。此時，像是 BMW 840i Gran Coupe 這樣的 4-door coupe，就是靈魂不安份，又期望晉升層峰等級的你，不可忽視的豪華跑房車。