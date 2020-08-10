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為自己打分數！Gogoro 以實際行動說明「Gogoro 360」服務進展

文＝葉毓中 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-10 12:00:00

▲ 為自己打分數！Gogoro 以實際行動說明「Gogoro 360」服務進展
▲ 為自己打分數！Gogoro 以實際行動說明「Gogoro 360」服務進展

為提升消費者信心，Gogoro 於 2020 年 5 月推出了「Gogoro 360」服務，針對電池交換服務、保養維修服務、顧客支持服務、產品品質承諾、科技升級承諾等五大面向，全面提升 Gogoro 於消費者心中的感受與認定。誠意十足，但迄今表現如何？除了消費者自身的感受以外，Gogoro 再次透過自主活動的舉辦，向大家公佈成果，自己檢討自己的誠意，確實該給予鼓勵。


選擇在 Gogoro 台中中港服務中心舉辦參訪活動，簡而言之，就是「Gogoro 360」服務的成績檢視，透過Gogoro 商務長程宗楷的簡報，與 Gogoro 通路人才發展團隊副理孫巧玲的說明與實際帶領訓練中心的參訪，要透過實際的動作，向大家展示 Gogoro 進步的能量與實證，成績如何？我們繼續看下去。

「期望讓所有車主回廠接受服務都有真正回到家的感受，感受到安心、貼心、關心三大服務原則。」這是程宗楷簡報的開場白，說得確實好聽，但消費者訴求感性效果有限，援引數據支撐，才是最好的方式。因此，程宗楷進一步表示，目前車主們申請維修保養服務的等待天數已從 2019 年底車口數大量增加時的 17.9 天，減少至當前的 10.8 天。但請注意，這是平均數字，代表在某些熱點市場，如台北市與新北市，仍會超過此等待時間。而等待天數可降低的主要原因，就是擴大服務量能的功效，如維修工位與工程師人數的增加，未來也將持續努力，積極朝向 7 天目標前進。


如圖所述，台北市、新北市等地區仍需要平均 20 天的申請維修保養服務等待天數。
如圖所述，台北市、新北市等地區仍需要平均 20 天的申請維修保養服務等待天數。

維修工位與工程師人數的增加是降低車主申請維修保養服務等待天數的關鍵。
維修工位與工程師人數的增加是降低車主申請維修保養服務等待天數的關鍵。

此外，為提升車主的服務品質與使用感受，全新的預約網頁也將上線，車主們敬請期待，針對回廠預約服務會有更具人性、更易操作等改良優點，減少車主在網頁內迷路的時間，儘速找到最適合的回廠維修點。

接著，則是由 Gogoro 通路人才發展團隊副理孫巧玲負責說明，關於維修保養相關問題。首先，說明 Gogoro 符合當前車壇發展潮流，採用 GDS 智慧診斷系統為車輛檢修，可一鍵執行車輛診斷，優點是縮短檢修時間，但因此則會以更換零件為主要維修方式，傳統油車仍會採取的「修理」維修方式非 Gogoro 維修主軸，與傳統機車市場截然不同的維修思維，是 Gogoro 所選擇的路，但能說服多少機車族群？確實尚待時間考驗。

此外，孫巧玲更直接解封過去的機密文件，以 Gogoro 2 為例，公開基礎的維修零件價格，期望能藉此破解「Gogoro 維修就是比較貴」的網路謠言，強調「若以原廠零件相較，Gogoro 真的與當前油車差異不大」。





最後，透過孫巧玲的帶領，參訪了 Gogoro 台中中港服務中心的訓練中心，了解旗下工程師養成計畫，期望傳遞給消費者嚴謹的完整培訓制度，更是展現對「保養維修服務」重視的程度。


數小時的簡介與參訪，清楚感受 Gogoro 亟欲提升品牌形象、加強「Gogoro 360」服務力道宣傳之決心，但除了從原廠面的訊息溝通以外，消費者的感受如何？未來市場聲音的持續觀察，應該更是評價「Gogoro 360」服務的關鍵力道。

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