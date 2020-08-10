▲ 為自己打分數！Gogoro 以實際行動說明「Gogoro 360」服務進展

為提升消費者信心，Gogoro 於 2020 年 5 月推出了「Gogoro 360」服務，針對電池交換服務、保養維修服務、顧客支持服務、產品品質承諾、科技升級承諾等五大面向，全面提升 Gogoro 於消費者心中的感受與認定。誠意十足，但迄今表現如何？除了消費者自身的感受以外，Gogoro 再次透過自主活動的舉辦，向大家公佈成果，自己檢討自己的誠意，確實該給予鼓勵。
選擇在 Gogoro 台中中港服務中心舉辦參訪活動，簡而言之，就是「Gogoro 360」服務的成績檢視，透過Gogoro 商務長程宗楷的簡報，與 Gogoro 通路人才發展團隊副理孫巧玲的說明與實際帶領訓練中心的參訪，要透過實際的動作，向大家展示 Gogoro 進步的能量與實證，成績如何？我們繼續看下去。
「期望讓所有車主回廠接受服務都有真正回到家的感受，感受到安心、貼心、關心三大服務原則。」這是程宗楷簡報的開場白，說得確實好聽，但消費者訴求感性效果有限，援引數據支撐，才是最好的方式。因此，程宗楷進一步表示，目前車主們申請維修保養服務的等待天數已從 2019 年底車口數大量增加時的 17.9 天，減少至當前的 10.8 天。但請注意，這是平均數字，代表在某些熱點市場，如台北市與新北市，仍會超過此等待時間。而等待天數可降低的主要原因，就是擴大服務量能的功效，如維修工位與工程師人數的增加，未來也將持續努力，積極朝向 7 天目標前進。
此外，為提升車主的服務品質與使用感受，全新的預約網頁也將上線，車主們敬請期待，針對回廠預約服務會有更具人性、更易操作等改良優點，減少車主在網頁內迷路的時間，儘速找到最適合的回廠維修點。
接著，則是由 Gogoro 通路人才發展團隊副理孫巧玲負責說明，關於維修保養相關問題。首先，說明 Gogoro 符合當前車壇發展潮流，採用 GDS 智慧診斷系統為車輛檢修，可一鍵執行車輛診斷，優點是縮短檢修時間，但因此則會以更換零件為主要維修方式，傳統油車仍會採取的「修理」維修方式非 Gogoro 維修主軸，與傳統機車市場截然不同的維修思維，是 Gogoro 所選擇的路，但能說服多少機車族群？確實尚待時間考驗。
此外，孫巧玲更直接解封過去的機密文件，以 Gogoro 2 為例，公開基礎的維修零件價格，期望能藉此破解「Gogoro 維修就是比較貴」的網路謠言，強調「若以原廠零件相較，Gogoro 真的與當前油車差異不大」。
最後，透過孫巧玲的帶領，參訪了 Gogoro 台中中港服務中心的訓練中心，了解旗下工程師養成計畫，期望傳遞給消費者嚴謹的完整培訓制度，更是展現對「保養維修服務」重視的程度。
數小時的簡介與參訪，清楚感受 Gogoro 亟欲提升品牌形象、加強「Gogoro 360」服務力道宣傳之決心，但除了從原廠面的訊息溝通以外，消費者的感受如何？未來市場聲音的持續觀察，應該更是評價「Gogoro 360」服務的關鍵力道。