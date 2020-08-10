▲ 性能與機能並重，Ford Focus ST Wagon 正式售價 142.8 萬

車長受惠於 280mm 之增長，New Ford Focus ST Wagon在標準5座模式下，即有約694公升的充足行李廂容積表現，後座亦貼心設計六四分離機制，透過行李廂後座一鍵式傾倒裝置，可快速地將行李廂容積直接擴展至約1,576公升；New Ford Focus ST Wagon亦配備便利的足踢感應式電動尾門與專屬車頂行李架，擴增生活便利性與更加多元的空間運用。







New Ford Focus ST Wagon搭載豐富配備，讓日常乘用更為精彩，包含：標配8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，搭載SYNC®3及原廠中文衛星導航系統，駕駛者亦可透過儀表板中的4.2吋全彩LCD液晶智慧多功能儀表板查看車輛資訊。此外，標配全景式大型電動天窗系統、四門伸縮型防護邊條、丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響、Qi無線充電座、HUD智慧型抬頭顯示器等配備，在濃厚性能氛圍中，提供兼具科技便利與舒適宜人的車艙環境。



New Ford Focus ST Wagon更搭載廣受消費者肯定的先進Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，其符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2的自動駕駛，整合包含：在0-200km/h內可作動的iACC智慧型定速巡航調節系統（Intelligent Adaptive Cruise Control）、ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、 LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，帶來更全面的智慧安全科技體驗





