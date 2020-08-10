▲ 性能與機能並重，Ford Focus ST Wagon 正式售價 142.8 萬

Ford Focus ST Wagon 為 Ford Performance 性能開發團隊在賦予操駕樂趣的調校前提下，兼備空間機能之全新力作，首批配額 70 輛於開放預約接單數日內即被預訂一空，至今僅一個月更創造接單突破 250 輛佳績，福特六和於宣佈 Ford Focus ST Wagon 首批配額正式到港，售價 142.8萬。
Ford Focus ST Wagon 搭載雙渦流渦輪增壓 2.3L EcoBoost®280 引擎，導入多項頂尖科技，在 6,000rpm 時可輸出 280ps 最大馬力，並在低轉速區間 3,000rpm 時即可爆發最大 42.3kg-m 峰值扭力，其中更導入與 Ford GT 相同之偏時點火系統（Anti-lag system），使車輛在進彎減速降檔與鬆開油門的空窗期，可透過主動延長節氣門開啟時間，有效抑制渦輪遲滯發生，讓車輛持續擁有源源不絕的動力。同時，與 Ford Performance 專屬性能調校 7 速手自排變速箱配置搭配，造就 0-100km/h 加速 6.1 秒的亮眼佳績，安全極速達 250Km/h。
Ford Focus ST Wagon 以 C2 高剛性底盤搭載 ST 專屬賽道級懸吊系統，在 Ford Performance 性能團隊兼顧實用性與高性能旅行車駕馭樂趣的雙重追求下，針對避震器行程與結構進行全面性的調整；此外，其搭載 eLSD 電子式限滑差速器，擁有比傳統機械 LSD 限滑差速器更快的反應，電子感應器亦能對應不同行駛模式進行設定，主動偵測轉向幅度與動力輸出，精準克服彎中內外輪速差異。
絕對充足的制動力搭配強大輸出動力是展現完美駕馭樂趣的設計重點之一， Ford Focus ST Wagon 進一步搭載 EBB 電子式煞車增壓輔助系統，提供比傳統液壓式系統更快、更一致的制動效果，同時針對煞車系統規格進行強化，前碟盤擴大至 330mm 搭配雙活塞卡鉗，後輪碟盤為 302mm，整體制動效果通過與 Ford GT 同等級之測試程序，抗衰退性能為前代 Focus ST 將近四倍的成長，確保長時熱血操駕仍可維持精準操駕、降低性能衰竭引發的失誤情形。
Ford Focus ST Wagon 亦具備動態行車模式切換系統，因應防滑（Slippery／Wet）、標準（Normal）、運動（Sport）與跑道（Track）四種駕駛模式，主動調整包含：煞車、轉向、動力輸出、變速箱換檔狀態，應對不同場地所施展的駕馭樂趣。
Ford Focus ST Wagon 具備銳利修長的車身設計，相對於五門掀背版本之 New Ford Focus ST 車長再增加約 280mm，來到 4,667mm 之譜，富含先進科技的 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，搭配專屬「旭日之刃型 LED 日行燈」，帶出更為醒目的辨識度與出色的照明效果。
Ford Focus ST Wagon 流線身形呼應的競技型 Performance Pack 套件包含：結合專屬 ST 銘牌標誌的車頭蜂巢狀水箱護罩、ST 專屬運動化大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST 專屬迎賓踏板與車尾 ST 專屬銘版，展現動感 ST 本色；標配 Michelin 19 吋 Pilot Sport 4S 進階高性能跑胎、輕量化鋁圈及大型紅色卡鉗。
內裝部分，Ford Focus ST Wagon 採用運動碳纖維紋路飾板搭配闇黑頂篷。ST 專屬賽道級 RECARO 運動跑車座椅更是座艙內最具戰鬥氣息的靈魂所在，提供出色的支撐性與包覆感受，在激烈操駕下也能維持駕駛人的姿勢與舒適度。而 ST 專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」按鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在目不離路的狀態下迅速切換動態模式。
車長受惠於 280mm 之增長，New Ford Focus ST Wagon在標準5座模式下，即有約694公升的充足行李廂容積表現，後座亦貼心設計六四分離機制，透過行李廂後座一鍵式傾倒裝置，可快速地將行李廂容積直接擴展至約1,576公升；New Ford Focus ST Wagon亦配備便利的足踢感應式電動尾門與專屬車頂行李架，擴增生活便利性與更加多元的空間運用。
New Ford Focus ST Wagon搭載豐富配備，讓日常乘用更為精彩，包含：標配8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，搭載SYNC®3及原廠中文衛星導航系統，駕駛者亦可透過儀表板中的4.2吋全彩LCD液晶智慧多功能儀表板查看車輛資訊。此外，標配全景式大型電動天窗系統、四門伸縮型防護邊條、丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響、Qi無線充電座、HUD智慧型抬頭顯示器等配備，在濃厚性能氛圍中，提供兼具科技便利與舒適宜人的車艙環境。
New Ford Focus ST Wagon更搭載廣受消費者肯定的先進Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，其符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2的自動駕駛，整合包含：在0-200km/h內可作動的iACC智慧型定速巡航調節系統（Intelligent Adaptive Cruise Control）、ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、 LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（Auto Emergency Braking；附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統（Traffic Sign Recognition）等，帶來更全面的智慧安全科技體驗