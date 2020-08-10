▲ DTAT 歡慶成立後第 25,000 台客戶，贈送 50 萬購車基金

Fuso 總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱 DTAT），8/7 日舉辦成立後第 25,000 台幸運車主慶祝活動，幸運得主為位於新北市「晃盛電氣工程」股份有限公司。
DTAT 此次特別前往晃盛電氣位於新店的總公司打造一場別具意義的慶祝活動。今年 Fuso 結合「Fuso Believes」新宣傳主軸，以正能量來鼓舞人心，特別透過影片創造出專屬於獲獎客戶的「相信我行」故事，感動在場所有來賓，成為 Fuso 經營客戶的獨特手法。
DTAT 自 2017 年正式營運，之後為每 5,000 台車主舉辦慶祝活動，成立不到 4 年就達到 25,000 台的里程碑。DTAT 特別準備「普天同慶，鑼鼓喧天」的開場表演來為慶祝活動揭開序幕，此次第 25,000 台幸運得主為「晃盛電氣工程」股份有限公司，晃盛電氣成立至今已 28 年，員工及承包商超過 200 人，參與許多台電公司的電力建設與維修工程，服務足跡遍及北、中及東部，並積極朝向南部發展。因此 DTAT 特別邀請專業團隊拍攝，影片中呈現出客戶從草創到成為業界標竿的歷程。頒獎典禮播由王立山執行長代表 DTAT 送出 50 萬購車基金及琉璃獎座予傅清權董事長。