🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 運動

DTAT 歡慶成立後第 25,000 台客戶，贈送 50 萬購車基金

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-10 21:00:00

▲ DTAT 歡慶成立後第 25,000 台客戶，贈送 50 萬購車基金
▲ DTAT 歡慶成立後第 25,000 台客戶，贈送 50 萬購車基金

Fuso 總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱 DTAT），8/7 日舉辦成立後第 25,000 台幸運車主慶祝活動，幸運得主為位於新北市「晃盛電氣工程」股份有限公司。


由台灣戴姆勒亞洲商車王立山執行長頒發新臺幣五十萬元購車金給晃盛電氣工程。
由台灣戴姆勒亞洲商車王立山執行長頒發新臺幣五十萬元購車金給晃盛電氣工程。

DTAT 此次特別前往晃盛電氣位於新店的總公司打造一場別具意義的慶祝活動。今年 Fuso 結合「Fuso Believes」新宣傳主軸，以正能量來鼓舞人心，特別透過影片創造出專屬於獲獎客戶的「相信我行」故事，感動在場所有來賓，成為 Fuso 經營客戶的獨特手法。

台灣戴姆勒亞洲商車第 25,000 台尊貴客戶慶祝活動以舞獅作為開場。
台灣戴姆勒亞洲商車第 25,000 台尊貴客戶慶祝活動以舞獅作為開場。

DTAT 自 2017 年正式營運，之後為每 5,000 台車主舉辦慶祝活動，成立不到 4 年就達到 25,000 台的里程碑。DTAT 特別準備「普天同慶，鑼鼓喧天」的開場表演來為慶祝活動揭開序幕，此次第 25,000 台幸運得主為「晃盛電氣工程」股份有限公司，晃盛電氣成立至今已 28 年，員工及承包商超過 200 人，參與許多台電公司的電力建設與維修工程，服務足跡遍及北、中及東部，並積極朝向南部發展。因此 DTAT 特別邀請專業團隊拍攝，影片中呈現出客戶從草創到成為業界標竿的歷程。頒獎典禮播由王立山執行長代表 DTAT 送出 50 萬購車基金及琉璃獎座予傅清權董事長。

關鍵字

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽