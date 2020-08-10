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GoShare 攜手台新銀行，綁 Apple Pay 拿 1 元驚喜價

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-10 21:30:00

▲ GoShare 攜手台新銀行，綁 Apple Pay 拿 1 元驚喜價
▲ GoShare 攜手台新銀行，綁 Apple Pay 拿 1 元驚喜價

GoShare 移動共享服務正式宣布成為台新銀行「生活金融生態圈」合作夥伴，跨界串連一站式生活金融服務平台 Richart Life App，全面整合行動支付與點數兌換場景，加速推廣創新都會移動體驗，並實踐普惠金融服務。台新銀行逾 700 萬客戶將享受到多重 GoShare 專屬優惠，消費滿額即獲最高價值 $150 元 GoShare 騎乘金，使用 Visa 卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用還有「隨機即享 $1 元驚喜價」好康。


GoShare 正式宣布成為台新銀行「生活金融生態圈」合作夥伴，跨界串連一站式生活金融服務平台 Richart Life App，整合創新都會移動與行動支付服務。從右至左為台新金控董事長吳東亮、GoShare 新事業總監姜家煒。
GoShare 正式宣布成為台新銀行「生活金融生態圈」合作夥伴，跨界串連一站式生活金融服務平台 Richart Life App，整合創新都會移動與行動支付服務。從右至左為台新金控董事長吳東亮、GoShare 新事業總監姜家煒。

消費滿額加碼最高贈 $150 GoShare 騎乘金

8 月 10 日至 8 月 31 日，消費者只要於每週一登錄台新 Richart Life App 並成功領取優惠券，當週於指定商家刷滿 500 元，除回饋 10% 台新 Point 外，即賺價值 50 元 GoShare 騎乘金，限量發放 10,000 份。

此外，8 月 16 日前 Richard Life App 會員於指定商家刷滿 500 元，再額外獲得 GoShare 新註冊用戶專屬的價值 100 元 GoShare 騎乘金。

有台新 Visa Go 了，隨機即享 $1 驚喜價！

9 月 30 日前，台新 Visa 信用卡或 Visa 簽帳金融卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，趟趟就有機會立刻享受 1 元驚喜結帳。

 

全卡友綁定 Apple Pay，享首筆 50% 無上限回饋 & 趟趟 20% 回饋

8 月 31 日前台新銀行信用卡全卡友綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，首筆就有 50% 刷卡金，回饋無上限；之後趟趟騎乘還能賺 20% 刷卡金回饋，每人回饋上限 200 元。以台新 ＠GoGo 卡綁定再享最高 3% 現金回饋。

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