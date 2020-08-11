▲ Audi 奧迪豐仕首間據點座落北投，大安、濱江陸續到位

甫於今年初加入台灣奧迪經銷夥伴團隊的 Audi 奧迪豐仕，旗下第一個營運據點 Audi 北投展示中心暨全功能服務廠即日起接續提供完整的新車銷售與服務廠售後維修等服務範疇。
Audi 奧迪豐仕是由全台最大汽車經銷商「匯豐汽車」和東立物流旗下關係企業「東上投資」兩大本土企業共同合資成立。座落於北投大業路上的 Audi 北投展示中心，地處台北市北投區銜接新北市淡水區的交通樞紐上，新車展示中心內部所規劃的專屬展區可容納 8 部展示車輛，同時擘劃了舒適的客戶休息區、精品櫥窗展售區、兒童遊戲區及專屬貴賓交車室等獨立空間。服務廠內部則設置 4 個專屬工作位，廠內的維修設備與周邊設施除了均符合德國原廠規範之外，採光明亮且乾淨整潔的環境，讓每部回廠進行保養維修的車輛，都能在此接受專業技師團隊的妥善照護。
Audi 奧迪豐仕預計在 2020 年底前，陸續於北部地區成立 3 座嶄新據點，除了 Audi 北投展示中心正式營運、預計 9 月啟動營運，位於大安區和松山區的 Audi 大安及 Audi 濱江等兩座全新經銷據點，也將於今年陸續開幕落成啟用，同時計畫在明年初於桃園地區成立全新 Audi 3S 新車展示與服務據點。
【Audi 北投展示中心資訊】
地址：台北市北投區大業路264號
服務電話：02-2896-2289