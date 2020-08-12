▲ Gogoro Network 再添中油站點，年底前換電站達 1900 座

Gogoro Network 持續快速佈建電池交換站。截至目前為止，全台累計有 1,7931 站電池交換站，在六大都會區，用戶平均騎車 3 分鐘2就可以使用換電服務。為了持續增加非都會區的覆蓋率，Gogoro Network 積極參與台灣中油的公開標案，順利獲得「109 年台灣中油公司加油站場地電動機車電池交換站設備使用競標方案」中的 110 站點，加速電池交換站的覆蓋密度。在 2020 年底，Gogoro Network 預計有超過 1,900 座 GoStation® 電池交換站，覆蓋全台 298 鄉鎮市行政區，其中，在台灣中油的站點將可達 348 多站。
Gogoro Network 再次插旗離島 進軍小琉球
繼 2018 年 Gogoro Network 於澎湖建置首座離島的電池交換站後，小琉球將成為 Gogoro Network 進軍外島的第二個據點。除了離島建置外，Gogoro Network 更補足西部和東部的旅遊路線，拓展 14 個先前尚未建置的行政區，從西部的苗栗大湖鄉、公館鄉、後龍鎮、獅潭鄉、通霄鎮、雲林褒忠鄉、嘉義東石鄉、中埔鄉、鹿草鄉和台南七股區，南至屏東琉球鄉和新埤鄉；東部則是台東東河鄉和鹿野鄉。
Gogoro Network 2020 電池交換站建置目標
|
|2020 / 8 / 11 進度
|2020 年底目標
|電池交換站數量
|1,7931
|1,900
|覆蓋鄉鎮市
|284
|298
|台灣中油據點
|271
|348
|Super GoStation 數量
|23
|60
備註
1：1,793+ 電池交換站：包括營運中與建置中電池交換站總數。
2：騎車三分鐘一站是以機車騎士於六都城市中平均時速 35 公里為例，經由幾何學中進行度量空間衡量所常用的曼哈頓距離公式計算。