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Gogoro Network 再添中油站點，年底前換電站達 1900 座

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-12 16:30:00

▲ Gogoro Network 再添中油站點，年底前換電站達 1900 座
▲ Gogoro Network 再添中油站點，年底前換電站達 1900 座
為了持續增加非都會區的覆蓋率，Gogoro Network 積極參與台灣中油的公開標案，順利獲得「109 年台灣中油公司加油站場地電動機車電池交換站設備使用競標方案」中的 110 站點。

Gogoro Network 持續快速佈建電池交換站。截至目前為止，全台累計有 1,7931 站電池交換站，在六大都會區，用戶平均騎車 3 分鐘2就可以使用換電服務。為了持續增加非都會區的覆蓋率，Gogoro Network 積極參與台灣中油的公開標案，順利獲得「109 年台灣中油公司加油站場地電動機車電池交換站設備使用競標方案」中的 110 站點，加速電池交換站的覆蓋密度。在 2020 年底，Gogoro Network 預計有超過 1,900 座 GoStation® 電池交換站，覆蓋全台 298 鄉鎮市行政區，其中，在台灣中油的站點將可達 348 多站。

Gogoro Network 再次插旗離島 進軍小琉球

繼 2018 年 Gogoro Network 於澎湖建置首座離島的電池交換站後，小琉球將成為 Gogoro Network 進軍外島的第二個據點。除了離島建置外，Gogoro Network 更補足西部和東部的旅遊路線，拓展 14 個先前尚未建置的行政區，從西部的苗栗大湖鄉、公館鄉、後龍鎮、獅潭鄉、通霄鎮、雲林褒忠鄉、嘉義東石鄉、中埔鄉、鹿草鄉和台南七股區，南至屏東琉球鄉和新埤鄉；東部則是台東東河鄉和鹿野鄉。

Gogoro Network 2020 電池交換站建置目標

 

2020 / 8 / 11 進度

2020 年底目標

電池交換站數量

1,7931

1,900

覆蓋鄉鎮市

284

298

台灣中油據點

271

348

Super GoStation 數量

23

60

 

備註

1：1,793+ 電池交換站：包括營運中與建置中電池交換站總數。

2：騎車三分鐘一站是以機車騎士於六都城市中平均時速 35 公里為例，經由幾何學中進行度量空間衡量所常用的曼哈頓距離公式計算。

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