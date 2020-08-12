▲ Gogoro Network 再添中油站點，年底前換電站達 1900 座

Gogoro Network 再次插旗離島 進軍小琉球



繼 2018 年 Gogoro Network 於澎湖建置首座離島的電池交換站後，小琉球將成為 Gogoro Network 進軍外島的第二個據點。除了離島建置外，Gogoro Network 更補足西部和東部的旅遊路線，拓展 14 個先前尚未建置的行政區，從西部的苗栗大湖鄉、公館鄉、後龍鎮、獅潭鄉、通霄鎮、雲林褒忠鄉、嘉義東石鄉、中埔鄉、鹿草鄉和台南七股區，南至屏東琉球鄉和新埤鄉；東部則是台東東河鄉和鹿野鄉。



Gogoro Network 2020 電池交換站建置目標









2020 / 8 / 11 進度



2020 年底目標



電池交換站數量



1,7931



1,900



覆蓋鄉鎮市



284



298



台灣中油據點



271



348



Super GoStation 數量



23



60



