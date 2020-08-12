▲ 降低 10 年擁車成本，Volkswagen 推新款機油及輪胎保固方案

台灣福斯汽車引進全車系適用的 Volkswagen LongLife III FE 0W-30 最新機油，不僅價格相較過去便宜約 12%，同時具備高效能、低蒸發、環保節能的優點，再加上全新輪胎 3 年保固方案，有效降低 Volkswagen 指定車型的 10 年成本（包含例行保養、年度稅賦、輪胎及油資）。
消費者購車前除了著重在空間、安全科技和售價等考量，更重視「擁車成本」，如例行保養、年度稅賦、輪胎及油資，以 Polo、T-Cross及 Golf 280 TSI 系列來說，10 年擁車成本相較於其它國產或日系車款更為經濟實惠，其中 T-Cross 10 年對比日系同級至多可省下高達 170,000 元以上，而未來即將與台灣消費者見面的品牌旗艦車款 Arteon 亦然；除小排氣量的牌燃稅賦和油耗經濟表現出色之外，保養價格及次數更具優勢，Volkswagen 擁有先進引擎科技，在長里程彈性保養概念之下，最長二年或最多 30,000 公里僅需更換機油項目，大幅領先停留在 5,000 或 10,000 公里保養的傳統技術規範。
台灣福斯汽車除推出長里程彈性保養，減少消費者保養次數，現更引進全車系適用的 Volkswagen LongLife III FE 0W-30 新式機油，以先進油品核心技術，提升高達 3% 的燃油經濟性，並且透過內含合成低蒸發專利配方，降低 50% 磨耗蒸發，同時保護處於高達 1,000°C 極高溫度下，持續運轉的各式引擎零件，進而減少汽油消耗及碳排放，讓 Volkswagen 汽車更加環保。此外，油底殼過多的汙泥堆積會增加機油通道受阻風險，導致引擎性能劣化，LongLife III FE 擁有優異的汙泥控制效果，讓每次保養都能看到更加潔淨的油底殼，確保動力輸出更加順暢。
此款機油具備驗證實績，現於歐洲已超過 800 萬輛 Volkswagen 車款使用，同時價格相較於國內過去使用的原廠機油更加便宜約 12%，而另一款同樣全新引進的經濟型 5W-40 機油價格同樣具有市場競爭力，貼心減輕車主保養負擔。此外，車主回廠享有全新輪胎保固方案，則是凡於 Volkswagen 授權經銷商購買指定品牌新輪胎，即提供 3 年保固，車主若於第一年或行駛一萬公里內發生非人為損壞狀況，持購買證明卡回廠即可免費更換新輪胎，若第 2 年或行駛 2 萬公里內、第 3 年或行駛 3 萬公里內，則僅需分別負擔 50% 和 70% 的輪胎售價。