▲ Kitty 迷快衝！7-Eleven 限時推 PGO 電車預購活動

PGO 今夏推出 Hello Kitty Ur1 電動車聯名款。從車身外觀、細節到儀表螢幕，都搭配 Hello Kitty 設計元素，符合人體工學 748mm 低坐高、輕鬆「秒立」超省力中柱、加高加長舒適後扶手及超大容量置物箱，即便是體型嬌小可愛的女孩們也能輕鬆駕馭，且每台車都量身打造專屬的限量編號銘板，要讓每台車都「紫屬於你」，不管是近期考慮購入電動車的民眾，或是熱愛 Hello Kitty 的粉絲，還是特別喜歡此次 PGO 電動車新品風格，都絕對不能錯過。
PGO 為體恤消費者推出 7-Eleven 限時預購活動，預購 Hello Kitty Ur1 還可獲贈獨家千元7-Eleven 商品卡，有興趣的民眾趕緊到附近 7-Eleven 詢問吧。而喜愛 Hello Kitty 民眾也千萬別錯過 8/15（六）PGO 與西門町 Hello Kitty 聯名店聯合舉行的假日賞車會。
欲知更多優惠活動請看PGO官網(https://eq.pgo.com.tw/promotions/kitty_ur1-pgox7-eleven/)或洽全台統一超商門市。
PGO 假日賞車會
時間：8/15（六）13:00～18:00
地點：7-Eleven 六福門市－ Hello Kitty 聯名店
(台北市萬華區漢口街二段73號)