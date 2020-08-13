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Kitty 迷快衝！7-Eleven 限時推 PGO 電車預購活動

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-13 17:00:00

▲ Kitty 迷快衝！7-Eleven 限時推 PGO 電車預購活動
▲ Kitty 迷快衝！7-Eleven 限時推 PGO 電車預購活動
PGO 除了在全台各縣市設置智慧電車門市據點，更首次推出與 7-Eleven 合作的預購活動，凡 7 月 27 日～8 月 23 日期間，至全台 7-Elevel 訂購 PGO Hello Kitty Ur1，可享四重優惠方案，還有預購獨家加碼贈禮。

PGO 今夏推出 Hello Kitty Ur1 電動車聯名款。從車身外觀、細節到儀表螢幕，都搭配 Hello Kitty 設計元素，符合人體工學 748mm 低坐高、輕鬆「秒立」超省力中柱、加高加長舒適後扶手及超大容量置物箱，即便是體型嬌小可愛的女孩們也能輕鬆駕馭，且每台車都量身打造專屬的限量編號銘板，要讓每台車都「紫屬於你」，不管是近期考慮購入電動車的民眾，或是熱愛 Hello Kitty 的粉絲，還是特別喜歡此次 PGO 電動車新品風格，都絕對不能錯過。

PGO 為體恤消費者推出 7-Eleven 限時預購活動，預購 Hello Kitty Ur1 還可獲贈獨家千元7-Eleven 商品卡，有興趣的民眾趕緊到附近 7-Eleven 詢問吧。而喜愛 Hello Kitty 民眾也千萬別錯過 8/15（六）PGO 與西門町 Hello Kitty 聯名店聯合舉行的假日賞車會。

欲知更多優惠活動請看PGO官網(https://eq.pgo.com.tw/promotions/kitty_ur1-pgox7-eleven/)或洽全台統一超商門市。

 

PGO 假日賞車會

時間：8/15（六）13:00～18:00

地點：7-Eleven 六福門市－ Hello Kitty 聯名店

(台北市萬華區漢口街二段73號)

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