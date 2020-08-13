▲ Mercedes-Benz GLE Coupé 柴油、AMG 三車型 381 萬起正式發售

GLE Coupé 外型承襲豪華跑旅家族的經典設計，馭風而行的 Coupé 跑車化斜背線條、車尾隱形摺線和凹槽的設計，搭配兩側略顯肌理突出的肩線，細膩且極致的收邊技術，在視覺上的感受更加顯眼；車頭擁有有多光束智慧型 LED 頭燈組。GLE Coupé 搭配 AMG Line 跑車化套件或夜色套件，豐富的外觀套件滿足車迷的個性化需求。
內裝陳設以遊艇座艙元素打造，雙 12.3 吋數位儀表與中央觸控螢幕，數位儀錶板內建多樣化的風格；搭配智能直覺的 MBUX 多媒體系統，透過聲控或觸控等多種方式，輕鬆操作系統中各種功能。而 Mercedes me connect 互聯功能，使車主能透過智慧型手機獲得車輛即時資訊，例如胎壓、電瓶等狀況，更能夠遠端操作車輛解鎖或啟動引擎讓車輛回到熄火前的溫度設定，甚至可藉由手機先行將目的地輸入系統，上車時便可立即開啟導航出發。
GLE Coupé 搭載豐富的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助科技，不僅標配智能停車輔助、PRE-SAFE® 主動安全防護系統、側風穩定輔助等，更擁有旗艦房車 S-Class 同級之智慧駕駛輔助套件 (23P)，含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、閃避轉向輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動防撞輔助及主動車道維持輔助等進階功能。
GLE Coupé 提供三款動力規格，全新 GLE 350d 4MATIC Coupé搭載直列六缸柴油引擎，提供最大 272 hp 的動力輸出，搭配 9G TRONIC 九速手自排變速箱及敏捷舒適型懸吊。全新 GLE 53 4MATIC+ Coupé 搭載由 Mercedes-AMG 精心調教的 3.0 升直列六缸渦輪增壓引擎，配上 EQ Boost 和電子渦輪技術，顯著提升引擎輸出與效率，可發揮 435 hp 馬力輸出及520 Nm 扭力表現，與 AMG SPEEDSHIFT TCT 九速手自排變速箱的完美搭配下，僅需 5.3 秒即可從容加速至 100 km/h，極速可達 250 km/h。
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé
全新 Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé 不僅搭載 AMG 家族語彙之鍍鉻直瀑式水箱護罩，其披覆面積更為 V8 專屬加大設計，AMG 高性能平底跑車方向盤則搭配 AMG 專屬操控按鈕，能快速切換 AMG DYNAMIC SELECT 多種駕馭模式、懸吊模式及換檔模式；在「One Man, One Engine」品牌精神下，打造出強悍的 V 型八缸引擎，擁有 612 hp/850 Nm 的極致性能，同時賦予 EQ Boost 複合動力，優化燃油效率並強化動態反應。全新的 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，搭配AMG SPEEDSHIFT TCT 九速手自排變速箱，0-100 km/h 加速只需 3.8 秒即可完成，極速更可達 280 km/h ，而在 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統輔佐下，可隨時經由車身感測元件判斷車輛側傾角度，並以 48V 強大功率即時調整防傾桿阻力，維持車身穩定。
【The new GLE Coupé 簡易規格表】
車型
(Model)
引擎形式
排氣量(c.c)
最大馬力
hp
峰值扭力
Nm
變速箱
0-100
km/h
建議售價(萬元起)
GLE 350 d
4MATIC Coupé
柴油 L6
2,925
272
600
9G TRONIC
九速手自排變速箱
6.6
381
GLE 53
4MATIC+ Coupé
汽油 L6
2,999
435 (+22)
520
AMG SPEEDSHIFT TCT 九速手自排跑車變速箱
5.3
464
GLE 63 S
4MATIC+ Coupé
汽油 V8
3,982
612 (+22)
850
AMG SPEEDSHIFT TCT 九速手自排跑車變速箱
3.8
755