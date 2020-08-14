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主管趕時間就靠它了，Porsche 小改 Panamera 刷新紐柏林北環單圈紀錄

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-14 17:00:00

▲ 主管趕時間就靠它了，Porsche 小改 Panamera 刷新紐柏林北環單圈紀錄
▲ 主管趕時間就靠它了，Porsche 小改 Panamera 刷新紐柏林北環單圈紀錄
在全新 Panamera 全球發表前夕，32 歲的試車手 Lars Kern 駕駛著具有輕度偽裝的量產版 Panamera，於充滿傳奇色彩、長達 20.832 公里的紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）創下 7:29.81 的單圈成績。依據紐柏林機構（Nürburgring GmbH）的官方排名，此數據被公開認證為「主管級房車」級距全新紀錄。

試車手Lars Kern駕駛著具有輕度偽裝的量產版Panamera，於紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）創下7:29.81的單圈成績。
試車手Lars Kern駕駛著具有輕度偽裝的量產版Panamera，於紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）創下7:29.81的單圈成績。

在全新 Panamera 全球發表前夕，32 歲的試車手 Lars Kern 駕駛著具有輕度偽裝的量產版 Panamera，於充滿傳奇色彩、長達 20.832 公里的紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）創下 7:29.81 的單圈成績。依據紐柏林機構（Nürburgring GmbH）的官方排名，此數據被公開認證為「主管級房車」級距全新紀錄。

全新Panamera增加了引擎性能、過彎穩定性、車身控制與轉向精準度，同時提升日常生活舒適性與車輛性能表現。
全新Panamera增加了引擎性能、過彎穩定性、車身控制與轉向精準度，同時提升日常生活舒適性與車輛性能表現。

試車手 Lars Kern 表示：「駕駛著全新 Panamera 在這條被世界公認最具挑戰性的賽道上馳騁，可明顯感受其在底盤與動力上的出色調校。特別是在 Hatzenbach、Bergwerk 及 Kesselchen 路段中，即便行經不平穩路面，電子動態穩定系統仍不間斷提供 Panamera 優異穩定性。而受惠於全新米其林運動化性能胎所賦予的橫向動態與絕佳抓地力，Panamera 也在 Schwedenkreuz 路段締造難以置信的過彎極速表現。」

更優異的舒適度與性能表現

2020 年 7 月 24 日在室外 22 度、賽道 34 度的環境中，Lars Kern 駕駛著 Panamera 於下午 1 點 49 分起跑，並在 7:29.81 後跨越終點線。這部創下紀錄的 Panamera 搭載賽車桶型座椅與防滾籠，以確保駕駛安全；而現場公證員也給予這輛輕度偽裝量產車款高度肯定。全新 Panamera 將於八月底進行全球首演，而協助其創下紀錄的米其林 Pilot Sport Cup 2 性能胎也將在車輛上市後供客戶選購。

較現行款快達 13

於紐柏林締造的賽道紀錄印證了第二世代 Panamera 的全方位進化。2016 年，Lars Kern即曾駕駛擁有 550 PS 的 Panamera Turbo 以 7:38.46 於 Eifel 區段完成賽道測時。該賽道區段總長約 20.6 公里；換言之，此路段不包含 13 號觀眾看台區的 200 公尺；而根據紐柏林機構（Nürburgring GmbH）的新法規，紐柏林賽道的測時以完整的 20.832 公里為主要標準。以本次紀錄為例，Lars Kern 與全新 Panamera 在賽道馳騁 7:25.04 後，該車早已行駛超過 20.6 公里；因此，相較四年前快了約 13 秒。

Panamera Turbo（2020 年式）：綜效油耗 10.4 l / 100 km；綜效二氧化碳排放量 238 g/km

油耗數據與CO2排放數值採用新式WLTP 評測標準，暫時提供符合規範之NEDC 數值，但此數據不宜與過往NEDC 數值直接對照比較。

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