▲ 新年式 Volvo XC40 T3 新動力登場，桂綸鎂首映限定版 145.9 萬

國際富豪汽車正式宣布全新年式 XC40 T3 在台上市，搭載全新 Drive-E 三汽缸缸內直噴渦輪引擎，以 1.5 升輕排量帶來同級最強性能，並邀請金馬與亞太雙料影后桂綸鎂擔任代言人。
產自比利時的 Volvo XC40 自 2017 問世至今，先後獲得「2018 歐洲年度風雲車」、「2018~2019 日本年度風雲車」、「2018 女性世界年度風雲車」等全球性大獎肯定、「2018 澳大利亞權威設計獎」等設計獎項。而在專業汽車媒體的評選之中，XC40 也先後獲得《What Car?》 「2018 年度風雲車」、「2018 最佳家庭 SUV」、「2019 最佳家庭 SUV」肯定；而英國新聞集團更評選 Volvo XC40 為「最佳汽車製造商」暨「最佳都會小型 SUV」、KBB (Kelley Blue Book) 「2019 最佳新車購買選擇」與「2019 最佳豪華小型 SUV」，以及台灣車訊風雲獎「2019 最佳進口小型SUV」等多項大獎肯定。
Volvo 在 2014 年推出 Drive-E 四缸引擎，隨即投入三缸引擎的開發，受惠模組化策略，這具全新的 1.5 升三缸缸內直噴渦輪引擎的研發進展快速。作為 Drive-E 高效能引擎家族的最新成員，排氣量僅 1,477c.c.，卻可輸出同級之最的 163hp/5,500rpm、27kgm/1,500~3,000 的最大出力水準，搭配 8 速手自排變速系統，多檔位更能有效強化扭力輸出的菁華轉數區間，帶來暢快飽滿的駕馭感受。
Volvo 工程師為這具三缸引擎投注許多動力科技，首先針對引擎本體部分採用全鋁合金材質，直噴式燃燒系統全面更新，六孔式噴油嘴與火星塞位置微調後達到最佳油氣混合效果，進而大幅提升燃燒效率、降低油耗與減少爆震；汽缸、活塞與曲軸在活動時易磨擦處皆施作低摩擦塗層以降低摩耗，讓引擎運轉更精緻，同時採用整體式設計的反向平橫軸減少機油變質，搭配全新設計的曲軸皮帶輪附整合式震動阻尼器，有效降低三缸引擎不對稱運動所帶來的震動，給予車上乘員舒適的乘坐感受。
身為 Volvo 首款都會時尚 SUV，Volvo XC40 在家族化風格下擁有極高顏值，雷神之鎚 LED 頭燈搭配海貝式引擎蓋、跑車式後視鏡，展現俐落輕巧的運動風格。內裝延續斯堪地那維亞的簡約時尚並結合人因科技座艙，以體貼使用者的造車理念，考量現代消費者穿梭城市的需求，XC40 擁有多處智慧收納空間，加上 Volvo 享譽全球的 Clean Zone 純淨車室、IntelliSafe 全方位創新安全科技與 PAII 智能駕駛輔助系統等標準配備，打造更舒適自在的駕乘環境。
國際富豪汽車正式引進 XC40 T3 Momentum，以 159.9 萬元的建議售價回饋喜愛 XC40 的年輕買家，而為慶祝本次與金馬暨亞太影后桂綸鎂合作，特別推出「首映限定版」現金價 145.9 萬元，輕鬆入主「歐洲年度風雲車」等多項大獎肯定的都會輕旅，歡迎各位喜愛 VOLVO 的朋友親臨全台各大展示中心，體驗 XC40 T3 嶄新動力科技。