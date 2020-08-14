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2021 年式 Honda Forza 350 預售價 25.8 萬，11 月底前享專屬優惠

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-14 17:30:00

▲ 2021 年式 Honda Forza 350 預售價 25.8 萬，11 月底前享專屬優惠
▲ 2021 年式 Honda Forza 350 預售價 25.8 萬，11 月底前享專屬優惠
Honda Taiwan 在 8 月 14 日正式發表全新 2021 年式 FORZA 350，從排氣級距至車身線條皆全新升級，馬力、扭力較舊款提升 17%，更新增 USB 接頭與 ESS 急停閃爍系統等，即日起全國 Honda Motorcycle 經銷據點以 25.8 萬預接價格全面接單，提供珍珠白、消光黑、亮光銀三種車色，並針對至 11 月底前的預接期間祭出 24 期零頭款零利率或一萬元 Honda 真心感謝禮券銷售專案。

Honda 自 2015 年將 FORZA300 導入台灣以來，FORZA 車系一直保有相當良好的口碑，其舒適、便利的騎乘體驗也獲得許多車主的肯定，成為黃牌(排氣量251cc – 550cc）Scooter 車型中的魅力選擇。定位於中量級距的 Scooter 車款，FORZA 擁有 Honda 二輪科技著墨下的俐落外型，內含了通勤與運動的特性，在許多如 HSTC（Honda扭力控制系統）、龐大的置物空間、780mm 的親民座高、無段式可調電動風鏡、全車 LED 燈具以及 Honda Smart Key 等配備。

全新的 2021 FORZA350 同樣保持著相同的造車理念，進化了原有的外觀，導入運動風格強烈的空力設計，並提升車身線條的刻劃，雙雙提升車輛整體尊榮與運動感，讓 FORZA 走入新的世代，更往 Sporty 的概念靠攏。

引擎設計方面，Honda 技術研究所在 FORZA 的基礎下優化了進、排氣系統，其中包含加大節流閥有效提升油門順暢度，並強化了散熱系統與加大空濾，整體輸出更為順暢。相較舊款，FORZA350 的馬力與扭力皆提升了 17%，來到 29hp/7,500rpm 與 3.26 kg-m/5,250rpm。而定位於 Scooter 級距的 FORZA 350 最重要的當然就是便利性，延續了過去深受顧客喜愛的無段式電動風鏡，可調行程自 140mm 增加至 180mm，有效降低風壓，因應更多的騎乘路況，左側手套箱中的輔助電源插座由傳統點菸器變更為 USB 接頭，更利於騎士行動裝置充電使用。此外，安全需求更進化一步，全新加入 ESS 系統，在時速 50 公里以上時發生急減速動作，將閃爍方向燈提醒後方車輛，2021 FORZA350 不僅在車身全新優化設計外，在安全性也著重了提升。

預接價 25.8 多退少不補

預接期間訂車即享 24 期零頭款零利率專屬購車案

Honda Taiwan 公布 2021 年式 FORZA350 全新規格，提供珍珠白、消光黑、亮光銀共三種車色，並以 25.8 萬預接價格全面接單，預接期間為即日起至 2020/11/30，預接期間訂車將可享 24 期零頭款零利率或一萬元 Honda 真心感謝禮券專屬購車案，正式售價與實車預定於 12 月正式到港，以多退少不補的原則回饋預接價格訂車之顧客，屆時喜歡 2021 FORZA350的顧客可至 Honda Motorcycle 全國經銷據點。

詳情請洽 Honda Motorcycle 官方網站：https://moto.honda-taiwan.com.tw/

或至各區 Honda Motorcycle 經銷據點查詢

2021 FORZA350規格配備表

車長×車寬×車高

2,145mm x 754mm x 1,360mm

油箱容量

11.7L

軸距

1,510 mm

座高

780mm

裝備重量

186 kg

引擎型式

水冷單汽缸

變速型式

CVT無段變速

內徑 x 行程

77.0mm x 70.8mm

壓縮比

10.5

排氣量

330c.c.

供油方式

PGM-FI 電子燃油噴射

最大馬力

29Hp/ 7,500 rpm

最大扭力

3.26kg-m / 5,250rpm

前懸吊系統

33mm 正立式前叉

後懸吊系統

雙槍避震器

前輪尺寸

120/70-15

後輪尺寸

140/70-14

傳動方式

CVT 皮帶終傳

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