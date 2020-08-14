▲ 2021 年式 Honda Forza 350 預售價 25.8 萬，11 月底前享專屬優惠

Honda 自 2015 年將 FORZA300 導入台灣以來，FORZA 車系一直保有相當良好的口碑，其舒適、便利的騎乘體驗也獲得許多車主的肯定，成為黃牌(排氣量251cc – 550cc）Scooter 車型中的魅力選擇。定位於中量級距的 Scooter 車款，FORZA 擁有 Honda 二輪科技著墨下的俐落外型，內含了通勤與運動的特性，在許多如 HSTC（Honda扭力控制系統）、龐大的置物空間、780mm 的親民座高、無段式可調電動風鏡、全車 LED 燈具以及 Honda Smart Key 等配備。
全新的 2021 FORZA350 同樣保持著相同的造車理念，進化了原有的外觀，導入運動風格強烈的空力設計，並提升車身線條的刻劃，雙雙提升車輛整體尊榮與運動感，讓 FORZA 走入新的世代，更往 Sporty 的概念靠攏。
引擎設計方面，Honda 技術研究所在 FORZA 的基礎下優化了進、排氣系統，其中包含加大節流閥有效提升油門順暢度，並強化了散熱系統與加大空濾，整體輸出更為順暢。相較舊款，FORZA350 的馬力與扭力皆提升了 17%，來到 29hp/7,500rpm 與 3.26 kg-m/5,250rpm。而定位於 Scooter 級距的 FORZA 350 最重要的當然就是便利性，延續了過去深受顧客喜愛的無段式電動風鏡，可調行程自 140mm 增加至 180mm，有效降低風壓，因應更多的騎乘路況，左側手套箱中的輔助電源插座由傳統點菸器變更為 USB 接頭，更利於騎士行動裝置充電使用。此外，安全需求更進化一步，全新加入 ESS 系統，在時速 50 公里以上時發生急減速動作，將閃爍方向燈提醒後方車輛，2021 FORZA350 不僅在車身全新優化設計外，在安全性也著重了提升。
預接價 25.8 萬 多退少不補
預接期間訂車即享 24 期零頭款零利率專屬購車案
Honda Taiwan 公布 2021 年式 FORZA350 全新規格，提供珍珠白、消光黑、亮光銀共三種車色，並以 25.8 萬預接價格全面接單，預接期間為即日起至 2020/11/30，預接期間訂車將可享 24 期零頭款零利率或一萬元 Honda 真心感謝禮券專屬購車案，正式售價與實車預定於 12 月正式到港，以多退少不補的原則回饋預接價格訂車之顧客，屆時喜歡 2021 FORZA350的顧客可至 Honda Motorcycle 全國經銷據點。
詳情請洽 Honda Motorcycle 官方網站：https://moto.honda-taiwan.com.tw/
或至各區 Honda Motorcycle 經銷據點查詢
2021 FORZA350規格配備表
車長×車寬×車高
2,145mm x 754mm x 1,360mm
油箱容量
11.7L
軸距
1,510 mm
座高
780mm
裝備重量
186 kg
引擎型式
水冷單汽缸
變速型式
CVT無段變速
內徑 x 行程
77.0mm x 70.8mm
壓縮比
10.5
排氣量
330c.c.
供油方式
PGM-FI 電子燃油噴射
最大馬力
29Hp/ 7,500 rpm
最大扭力
3.26kg-m / 5,250rpm
前懸吊系統
33mm 正立式前叉
後懸吊系統
雙槍避震器
前輪尺寸
120/70-15
後輪尺寸
140/70-14
傳動方式
CVT 皮帶終傳