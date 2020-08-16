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Gogoro 再度快閃台北橋，首創「電車騎士節」

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-16 15:30:00

▲ Gogoro 再度快閃台北橋，首創「電車騎士節」
▲ Gogoro 再度快閃台北橋，首創「電車騎士節」
邁入第五年的 Gogoro 快閃台北橋活動，今年以「電車騎士節」為主題，將台北橋機車瀑布的景象化成電車街頭文化，也讓活動報名網站甫上線旋即額滿，全台報名人數超過 3,500 輛，再度刷新紀錄。

今年除了 Gogoro 發起總動員之外，Powered By Gogoro Network™ 更是全員到齊，除了 Aeonmotor 宏佳騰智慧電車、PGO 電動車、Yamaha 台灣山葉機車之外，聯盟新成員 eReady 全新上市的新車也一起加入，甚至連共享機車 GoShare 和其他品牌電動機車也一同快閃台北橋。

Aeonmotor 玩咖專場的「Ai-1一騎夠愛玩」，由 Aeonmotor 宏佳騰智慧電車執行長林東閔領騎。
Aeonmotor 玩咖專場的「Ai-1一騎夠愛玩」，由 Aeonmotor 宏佳騰智慧電車執行長林東閔領騎。
Gogoro 快閃台北橋活動，每年都有為數眾多的志工團參與籌辦。今年的志工團將近 100 人，再創歷史新高。今年首創的「電車騎士節」嘉年華活動，特別從早上 7:30 至下午 3:00 連續分批快閃台北橋，第一波登場的為「騎士大聯盟」，不分品牌與車款，歡迎所有電動機車車友一起參與，以#夠快夠快樂 的方式，為電車騎士節年度慶典揭開序幕；緊接著為 Aeonmotor 玩咖專場的「Ai-1 一騎夠愛玩」、熱愛電動機車夥伴們則可加入「呼朋引伴趣」、還有專為女性舉行的限定場次「女力來放電」，騎出不同的風采、以及充滿粉紅力量的「這夏粉爆了」、最後則是由改裝控、貼紙控或貼膜狂人的「電車個性趴」壓軸，六大主題接力快閃，讓台北橋一整天都可以看得見電動機車的歡樂美好。

熱愛電動機車夥伴們則一同加入「呼朋引伴趣」。
熱愛電動機車夥伴們則一同加入「呼朋引伴趣」。
此外，主辦單位還規劃了「城市踩點趣」小任務，騎士們穿梭在台北巷弄中解鎖 ５ 或 10 個任務點，踩點、拍照、打卡即完成任務，透過踩點的方式讓騎士可以體驗更多元的騎乘樂趣與城市內觀光輕旅，最後再回到三重荷花公園停車場參加騎士玩市集。

此次還有專為女性舉行的限定場次「女力來放電」。
此次還有專為女性舉行的限定場次「女力來放電」。
Gogoro 快閃台北橋活動，每年都有為數眾多的志工團參與籌辦，今年的志工團將近 100 人，再創歷史新高。
Gogoro 快閃台北橋活動，每年都有為數眾多的志工團參與籌辦，今年的志工團將近 100 人，再創歷史新高。

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