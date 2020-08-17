▲ 2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

Audi
|車型
|購車專案
|A1 Sportback
|指定車型享有
超低頭款
前 59 +1期超低月付附尾款方案
五年原廠保固
|Q2
|指定車型享有
六年零利率低月付附尾款方案
第六年延長保固 (限既有 Audi 車主享有)
五年原廠保固
|A3 Sportback
|指定車型享有
六年零利率低月付附尾款方案
第六年延長保固 (限既有 Audi 車主享有)
五年原廠保固
|S3 Sportback
|指定車型享有
六年零利率低月付附尾款方案
第六年延長保固 (限既有 Audi 車主享有)
五年原廠保固
|Q3 / Q3 Sportback
|指定車型享有
超低頭款
前 59 +1 期低月付附尾款方案
五年原廠保固
|A4 / A4 Avant
|預售期間享有
超低頭款
前 59 +1 期低月付附尾款方案
五年原廠保固
|A5 Sportback
|指定車型享有
|Q5
|指定車型享有
超低頭款
59+1期低頭款、低月付附尾款方案
五年原廠保固
|SQ5
|指定車型享有
超低頭款
零利率分期方案
首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)
前 59 +1 期低頭款 + 低月付附尾款方案 (僅限20年式)
五年原廠保固
|A6 Avant TFSI
|「555+1 即刻入主方案」
|A6 Sedan / Avant TDI
|「555+1 即刻入主方案」
|A7 Sportback
|指定車型享有
超低頭款、低利率月付
零利率月付 (限既有 Audi 車主享有)
首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)
五年原廠保固
|Q7
|指定車型享有
|A8
|「創局禮遇專案」
頭款半價立即入主
二年分期零付款零利率
首年乙式保險 (限既有車主享有)
五年原廠保固
指定車型享有
超低頭款、低利率月付
零利率月付 (限既有 Audi 車主享有)
首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)
五年原廠保固
台灣奧迪今年展開全新「Audi 全新啟動」售後服務計畫，即日起更進一步推出「保養透明 安心啟航」計畫，將每萬級哩程保養内容及實價等資訊，公開透明讓您看見，並提供線上資料供您查詢。透過領先同級的五年保固、輪胎保固專案、以及全新推出的「保養透明 安心啟航」計畫，從施做細節、更換品項到收費標準，Audi 持續追求公開透明且提供全國一致的服務資訊，讓每一位車主回廠保養愛車都能高枕無憂。
如欲了解更多「保養透明 安心啟航」計畫資訊，敬請造訪Audi 2020 | 保養透明 安心啟航。
BMW
|車型
|方案內容
|全新世代BMW 1系列
|•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案
|全新世代BMW 2系列Gran Coupe
|•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案
|全新BMW 2 Active Tourer
|菁英PLUS版優惠價149萬元起
•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案
|車型
|方案內容
|全新BMW 3系列
|全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW 5系列白金旗艦版
|5大非凡禮遇 限時呈獻
• 200萬60期0利率分期專案
• 第四年延長保固
• 5次基本保養套裝
• 晶華酒店集團三天兩夜頂級假期
• BMW原廠行車記錄器 2.0（含安裝）
總價值超過25萬元，本月交車領牌，限時再享一年乙式全險
|全新BMW 7系列
Exclusive Edition層峰旗艦版
|• 360萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|旗艦跑車BMW 8系列
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)
|全新BMW X1
|•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X2 領航版
|•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|車型
|方案內容
|全新BMW X3
|• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X4
|• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)
|全新BMW X5
|• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)
|全新BMW X6
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)
|旗艦休旅BMW X7
|• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)
即日起至8/31於全台普利司通輪胎館使用振興券購買4條普利司通轎車/休旅車胎，並至活動網站登錄，經審核通過後可得7-11電子禮券500元乙份（數量有限，送完為止）。另有好事成雙，超值保固活動同步進行中，活動加碼至8月底，讓台灣消費者享受更優質的輪胎購買體驗。
活動詳細資訊請參考官方網站(https://www.bridgestone.com.tw/zh/special-offers/202007_3000_sellout)，需於活動辦法所述之指定期間內完成指定步驟，方具獲獎資格。
✔ 第一步：於全台普利司通輪胎館購買4條普利司通轎車/休旅車胎，結帳時，付款總金額須包含三千元振興券。(信用卡綁定振興券支付亦可接受)
✔ 第二步：至活動網站登錄並上傳輪胎側邊照片
✔第三步：經審核通過後，會收到7-11電子禮券500元乙份(序號將寄至登錄手機)
Ford
|車款
|八月優惠活動
|
|Ford全車系
|
|The All-New Ford Kuga
|EcoBoost®250
AWD旗艦型
舊換新優惠價111.9萬
|EcoBoost®250 AWD ST-Line
舊換新優惠價114.9萬
|EcoBoost®180
旗艦型
舊換新優惠價101.9萬
|Ford Ranger
|德州騎兵版
舊換新現金價139.8萬
|Ford Mondeo
|珍藏型
舊換新現金價109.9萬
|Ford EcoSport
|EcoBoost®125
旗艦型
舊換新優惠價74.9萬
凡於8月入主 Honda 國產車款20年式車系,可加碼贈送價值$49,800元、擬真人按摩手法、具腿部氣壓按摩功能之高質感、可深度紓壓之tokuyo按摩椅。Honda Taiwan 亦特別規劃「輕鬆入主專案」優惠，本月底前入主 Honda 全車系，即可獲得購車免頭款、超低月付「0頭款 & 低月付1,788元起」。
|車款
|多重獻禮
|Honda ODYSSEY
|5年不限里程延長保固、0頭款&低月付方案
|Honda HR-V (20年式)
|tokuyo按摩椅、5年不限里程延長保固
0頭款&低月付1,788元起
|Honda FIT
|tokuyo按摩椅、0頭款&低月付1,788元起
|Honda CITY
|tokuyo按摩椅、0頭款&低月付1,788元起
紅利加碼3倍送！
憑實體振興券回服務廠消費，即可依當次使用面額產生之紅利點數，額外3倍送！
五千定保享加購價
回廠施作五千定保套餐，即可享克敏清新劑 優惠價333元！(原價$490)
延長保固79折再享紅利優惠折抵
全車系延長保固限時79折，加碼還可使用紅利500點現折500元！
自費鈑噴工資85折優惠
Honda全車鈑烤優惠專案，回廠鈑金烤漆自費，工資享有85折優惠價。
防疫安心優惠
項目
說明
1
|優惠抗菌套餐：完工價999元起(原價1,240元起)
空調抗菌防霾套餐->空調泡沫清洗劑+空調殺菌除霉劑+PM2.5空調濾網
空調抗菌清新套餐->空調泡沫清洗劑+空調殺菌除霉劑+活性碳空調濾網
防霾清潔套餐->克敏清新劑+PM2.5空調濾網
有氧清新套餐->車廂抗菌噴劑+活性碳空調濾網
2.
|超淨化除菌系統：活動期間回廠安裝，即享該品項完工價9折
3.
空調抗菌品項限時95折優惠：
Jaguar Land Rover 台灣捷豹路虎為回饋車主貴賓，8月份針對旗下熱銷車款升級購車優惠，包含Jaguar XF、E-PACE、F-PACE與Land Rover Range Rover，Range Rover Sport、Discovery指定車款 ，皆享有領先業界之6年高額分期0利率優惠，並依據車型提供5或6年之原廠保養專案。最新銷售方案與原廠保養專案詳情，敬請洽詢全台展示中心。
米其林 Michelin
台灣米其林將推出「夏日換米其林 四輪撥千金」品牌專屬夏季回饋活動，只需要動動手指，就可以獲得米其林輪胎的超值限量優惠！自8月1日起，加入「台灣米其林輪胎」的官方LINE@帳號 (連結)，即可索取優惠碼。至各實體通路購買安裝四條米其林輪胎時，消費者只需出示優惠碼並完成指定任務，即可折抵消費，17吋(含)以下可折抵 $800元、18吋(含)以上可折抵 $1,000元！
好康再加碼！8月1日起至9月25日止，領取官方LINE@優惠碼並成功完成消費者，即有機會抽中 Gogoro VIVA PLUS 一名，得獎名單10月15日 (四) 統一公布於台灣米其林輪胎粉絲團，並同步以信件通知得獎者！
響應本月 88 節，即日起至8月31日，凡是轎車車牌中有數字8，就有機會至全台馳加加盟店，享有馳加牌全合成機油保養優惠價(不含機油芯)。車牌含有一個8，愛車保養只需888元；若您的車牌有兩個8，即享超優惠價88元。符合條件的車主，把握時間至馳加官方粉絲專頁指定貼文下方留言：「我的車牌有8」，即可啟動CHATBOT機制，收到好康訊息。依照指示填寫預約資訊，24小時內將有專人聯繫確認，就有機會成為幸運兒喔！限時限量優惠，活動只到8月31日，僅800 名額 (限轎車)。
Mini
凡於2020年8月31日前入主MINI全車系並完成交車領牌之車主，即可獲得一年全險、萬元精品保養券及限量MINI Lifestyle Collection原廠精品登機箱(市價12,240元)。MINI Countryman Deluxe豪華野營版再享配備升級優惠，包含MINI Yours Lounge真皮內裝、MINI Yours跑車式真皮方向盤、MINI Visual Boost 6.5吋觸控螢幕、MINI原廠導航系統、無線Apple CarPlay整合系統。MINI全車系更同步推出高額0利率、低頭款、低月付等多項多元靈活付款優惠專案。
PGO
PGO電動車響應政府振興經濟措施，特別推出「振興雙倍加碼送」優惠，只要在2020/8/1至2020/9/30期間使用振興券購買 PGO電動車，滿額最高加碼「$3,000 精品兌換券」，此外再加碼「第一年月付 $499 騎到飽」 電池資費優惠、0利率分期優惠以及同時享有眾多PGO專屬購車專屬好康活動。
除了上述的振興優惠外，PGO 智慧電車好康再加碼，不論是新購或汰購，PGO電動車為了要讓消費者在後續使用上也能安心無慮，額外再贈送「兩年5次免費保養」以及「5萬車碰車+5萬駕傷險」安心保險專案，並且還享富邦產險免費 24 小時道路救援保障。
雙龍 SsangYong
Subaru
- 即日起至8月31日止，入主正20年式Forester與XV車系即享「好禮四選一」優惠方案，再享5年或12萬公里原廠保固，內容如下:
- 首年低月付8,888元，再享高額0利率
- 90萬36期0利率優惠貸款
- 配備升級360度環景影像系統
- 購車金20,000元
若 Nissan 車主愛車因颱風受損，為體恤車主、減輕車主負擔，裕隆日產將提供因天災受損車輛維修零件與工資 8 折優惠，並針對 Nissan 悠遊聯名卡卡友推出「十分感心分期專案」，使用聯名卡支付車輛受損維修費用，可享有 3 期不限金額或 10 期 1 萬元以上無息零利率優惠，實質回饋可能因天災而使愛車蒙受損害的 Nissan 車主。
福斯商旅 VWCV
福斯商旅「好事成三」秋季行車健檢活動除了一般常見的行車安全健檢，最主要提供三大特惠回饋，首先針對秋季健檢重點項目，包括冷氣零件、空氣濾芯、雨刷以及 AGM 電瓶等原廠零件提供 85 折優惠。攸關行車安全的輪胎，只要選購原廠指定品牌產品達 4 條，就可享有免費四輪定位以及自購買日起 3 年或者 3 萬公里保固，最高可享免費更換同型號或者同級輪胎。
秋季行車健檢活動期間適逢三倍振興券發放與使用期間，健檢期間只要回廠使用紙本振興券消費滿新台幣 2,000 元以上，即送 1 公升原廠機油抵用券，給車主加倍特惠回饋。不僅如此，福斯商旅也進一步升級原廠機油，同步提升效能、引擎保護，還提升使用壽命。此外，凡於 2017 年 7 月 31 日以前掛牌福斯商旅車款之 T5, Crafter 以及 Caddy3 車主，還享有「經典老友愛車方案」回饋，提供多項經濟型零件特惠，以實惠的價格享有原廠高規格的品質，幫忙車主一同守護愛車。
為呼應政府推動防疫新生活運動，秋季健檢期間福斯商旅另外加碼限量回廠好禮，回廠參加秋季健檢就送隨身防疫組合包，內含口罩、乾洗手凝露與紙香皂盒等，數量有限送完為止。