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2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-17 09:00:00

▲ 2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜
▲ 2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜
眼看民俗月逼近，車商、輪胎商無不祭出促銷活動搶攻傳統旺季。同時，不少品牌也跟風「振興券」，推出對應的特別優惠。只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入關鍵字，就能找到自己有興趣的品牌唷，趕快進來瞧瞧！

Audi 

車型

購車專案

A1 Sportback

指定車型享有

超低頭款

前 59 +1期超低月付附尾款方案

五年原廠保固

Q2

指定車型享有

六年零利率低月付附尾款方案

第六年延長保固 (限既有 Audi 車主享有)

五年原廠保固

A3 Sportback

指定車型享有

六年零利率低月付附尾款方案

第六年延長保固 (限既有 Audi 車主享有)

五年原廠保固

S3 Sportback

指定車型享有

六年零利率低月付附尾款方案

第六年延長保固 (限既有 Audi 車主享有)

五年原廠保固

Q3 / Q3 Sportback

指定車型享有

超低頭款

前 59 +1 期低月付附尾款方案

五年原廠保固

A4 / A4 Avant

預售期間享有

超低頭款

前 59 +1 期低月付附尾款方案

五年原廠保固

A5 Sportback

指定車型享有

  • 低頭款、低月付、低利率付尾款財務方案 (59+1期)
  • 首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)
  • 五年原廠保固
  • S line 限量版同享購車方案
Q5

指定車型享有

超低頭款

59+1期低頭款、低月付附尾款方案

五年原廠保固

SQ5

指定車型享有

超低頭款

零利率分期方案

首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)

前 59 +1 期低頭款 + 低月付附尾款方案 (僅限20年式)

五年原廠保固

A6 Avant TFSI

「555+1 即刻入主方案」

  • 適用於2019年生產之20年式車型
  • 5年180萬60期零利率
  • 5年5萬公里免費保養
  • 首年乙式險
  • 五年原廠保固
A6 Sedan / Avant TDI

「555+1 即刻入主方案」

  • 適用於2019年生產之20年式車型
  • 5年180萬60期零利率
  • 5年5萬公里免費保養
  • 首年乙式險
  • 五年原廠保固
A7 Sportback

指定車型享有

超低頭款、低利率月付

零利率月付 (限既有 Audi 車主享有)

首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)

五年原廠保固

Q7

指定車型享有

  • 超低頭款
  • 零利率分期方案
  • 首年乙式保險 (限既有車主享有)
  • 五年原廠保固
  • S line進化版同享購車方案
A8

「創局禮遇專案」

頭款半價立即入主

二年分期零付款零利率

首年乙式保險 (限既有車主享有)

五年原廠保固

  指定車型享有

超低頭款、低利率月付

零利率月付 (限既有 Audi 車主享有)

首年乙式險 (限既有 Audi 車主享有)

五年原廠保固

「保養透明 安心啟航」計畫

台灣奧迪今年展開全新「Audi 全新啟動」售後服務計畫，即日起更進一步推出「保養透明 安心啟航」計畫，將每萬級哩程保養内容及實價等資訊，公開透明讓您看見，並提供線上資料供您查詢。透過領先同級的五年保固、輪胎保固專案、以及全新推出的「保養透明 安心啟航」計畫，從施做細節、更換品項到收費標準，Audi 持續追求公開透明且提供全國一致的服務資訊，讓每一位車主回廠保養愛車都能高枕無憂。

如欲了解更多「保養透明 安心啟航」計畫資訊，敬請造訪Audi 2020 | 保養透明 安心啟航

BMW

車型

方案內容

全新世代BMW 1系列

•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案

全新世代BMW 2系列Gran Coupe

•【新世代首購方案】低月付9,900元起多元分期方案

全新BMW 2 Active Tourer

菁英PLUS版優惠價149萬元起
•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案

車型

方案內容

全新BMW 3系列

全新BMW 3系列指定車型享下列購車禮遇
• 低月付9,900元起多元分期方案與1年乙式全險
• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

全新BMW 5系列白金旗艦版

5大非凡禮遇 限時呈獻
• 200萬60期0利率分期專案
• 第四年延長保固
• 5次基本保養套裝
• 晶華酒店集團三天兩夜頂級假期
• BMW原廠行車記錄器 2.0（含安裝）
總價值超過25萬元，本月交車領牌，限時再享一年乙式全險

全新BMW 7系列

Exclusive Edition層峰旗艦版

• 360萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

旗艦跑車BMW 8系列

• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅)

全新BMW X1

•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X2 領航版

•【新世代首購方案】0頭款、0首付多元分期方案，限時加碼1年乙式全險
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

車型

方案內容

全新BMW X3

• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X4

• 低月付$9,900元起多元分期方案
• 150萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送首年乙式全險)

全新BMW X5

• 180萬60期0利率與1年乙式全險
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅與首年乙式全險)

全新BMW X6

• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)

旗艦休旅BMW X7

• 180萬60期0利率
• 尊榮租賃專案(含3年租賃0利率)

普利司通 Bridgestone

即日起至8/31於全台普利司通輪胎館使用振興券購買4條普利司通轎車/休旅車胎，並至活動網站登錄，經審核通過後可得7-11電子禮券500元乙份（數量有限，送完為止）。另有好事成雙，超值保固活動同步進行中，活動加碼至8月底，讓台灣消費者享受更優質的輪胎購買體驗。

活動詳細資訊請參考官方網站(https://www.bridgestone.com.tw/zh/special-offers/202007_3000_sellout)，需於活動辦法所述之指定期間內完成指定步驟，方具獲獎資格。

✔ 第一步：於全台普利司通輪胎館購買4條普利司通轎車/休旅車胎，結帳時，付款總金額須包含三千元振興券。(信用卡綁定振興券支付亦可接受)

✔ 第二步：至活動網站登錄並上傳輪胎側邊照片

✔第三步：經審核通過後，會收到7-11電子禮券500元乙份(序號將寄至登錄手機)

Ford

車款

八月優惠活動

 

Ford全車系

  • 八月底前於各Ford經銷據點完成Ford任一車款領牌，即有機會抽中The All-New Ford Kuga頂級車型EcoBoost®250 AWD ST-Line。
 

The All-New Ford Kuga

EcoBoost®250

AWD旗艦型

舊換新優惠價111.9萬

  • 專屬優惠：八月入主EcoBoost®250 AWD旗艦型，選配Michelin PS4跑胎享優惠價$15,000元（已含工資無須額外付費，原價不含工資NT$ 26,880）
EcoBoost®250 AWD ST-Line

舊換新優惠價114.9萬

  • 八月底前完成下訂，並在7月31日後尚未領牌之準車主，Ford將致贈百年經典咖啡品牌Lavazza精美禮盒乙組。
EcoBoost®180

旗艦型

舊換新優惠價101.9萬

Ford Ranger

德州騎兵版

舊換新現金價139.8萬

  • 八月限定推出50輛，以全新Ford Ranger運動型免費升級近10萬元專屬配備，包含：美式車斗捲簾及Ford Ranger Texas Edition德州騎兵版專屬車貼及紀念車牌。
Ford Mondeo

珍藏型

舊換新現金價109.9萬

  • Mondeo車主限定獨享：八月增、換購Ford Mondeo珍藏型享100萬高額0利率
Ford EcoSport

EcoBoost®125

旗艦型

舊換新優惠價74.9萬

  • 八月入主享首年超低月付NT$ 4,999。
Honda 

凡於8月入主 Honda 國產車款20年式車系,可加碼贈送價值$49,800元、擬真人按摩手法、具腿部氣壓按摩功能之高質感、可深度紓壓之tokuyo按摩椅。Honda Taiwan 亦特別規劃「輕鬆入主專案」優惠，本月底前入主 Honda 全車系，即可獲得購車免頭款、超低月付「0頭款 & 低月付1,788元起」。

車款

多重獻禮

Honda ODYSSEY

5年不限里程延長保固、0頭款&低月付方案

Honda HR-V        (20年式)

tokuyo按摩椅、5年不限里程延長保固

0頭款&低月付1,788元起

Honda FIT

tokuyo按摩椅、0頭款&低月付1,788元起

Honda CITY

tokuyo按摩椅、0頭款&低月付1,788元起

即日起至 2020 年 10 月 31 日止，憑實體振興券回 Honda Cars 消費享紅利額外 3 倍送！加碼祭出多項配件優惠。

紅利加碼3倍送！

     憑實體振興券回服務廠消費，即可依當次使用面額產生之紅利點數，額外3倍送！

五千定保享加購價

     回廠施作五千定保套餐，即可享克敏清新劑 優惠價333元！(原價$490)

延長保固79折再享紅利優惠折抵

    全車系延長保固限時79折，加碼還可使用紅利500點現折500元！

自費鈑噴工資85折優惠

 Honda全車鈑烤優惠專案，回廠鈑金烤漆自費，工資享有85折優惠價。

防疫安心優惠

 

項目

說明

1

優惠抗菌套餐：完工價999元起(原價1,240元起)

空調抗菌防霾套餐->空調泡沫清洗劑+空調殺菌除霉劑+PM2.5空調濾網

空調抗菌清新套餐->空調泡沫清洗劑+空調殺菌除霉劑+活性碳空調濾網

防霾清潔套餐->克敏清新劑+PM2.5空調濾網

有氧清新套餐->車廂抗菌噴劑+活性碳空調濾網

2.

超淨化除菌系統：活動期間回廠安裝，即享該品項完工價9折

3.

空調抗菌品項限時95折優惠：

包含殺菌除霉劑、車廂抗菌噴劑、空調濾網、泡沫清潔劑等多項產品。

Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover 台灣捷豹路虎為回饋車主貴賓，8月份針對旗下熱銷車款升級購車優惠，包含Jaguar XF、E-PACE、F-PACE與Land Rover Range Rover，Range Rover Sport、Discovery指定車款 ，皆享有領先業界之6年高額分期0利率優惠，並依據車型提供5或6年之原廠保養專案。最新銷售方案與原廠保養專案詳情，敬請洽詢全台展示中心。

米其林 Michelin

台灣米其林將推出「夏日換米其林 四輪撥千金」品牌專屬夏季回饋活動，只需要動動手指，就可以獲得米其林輪胎的超值限量優惠！自8月1日起，加入「台灣米其林輪胎」的官方LINE@帳號 (連結)，即可索取優惠碼。至各實體通路購買安裝四條米其林輪胎時，消費者只需出示優惠碼並完成指定任務，即可折抵消費，17吋(含)以下可折抵 $800元、18吋(含)以上可折抵 $1,000元！

好康再加碼！8月1日起至9月25日止，領取官方LINE@優惠碼並成功完成消費者，即有機會抽中 Gogoro VIVA PLUS 一名，得獎名單10月15日 (四) 統一公布於台灣米其林輪胎粉絲團，並同步以信件通知得獎者！

響應本月 88 節，即日起至8月31日，凡是轎車車牌中有數字8，就有機會至全台馳加加盟店，享有馳加牌全合成機油保養優惠價(不含機油芯)。車牌含有一個8，愛車保養只需888元；若您的車牌有兩個8，即享超優惠價88元。符合條件的車主，把握時間至馳加官方粉絲專頁指定貼文下方留言：「我的車牌有8」，即可啟動CHATBOT機制，收到好康訊息。依照指示填寫預約資訊，24小時內將有專人聯繫確認，就有機會成為幸運兒喔！限時限量優惠，活動只到8月31日，僅800 名額 (限轎車)。

Mini

凡於2020年8月31日前入主MINI全車系並完成交車領牌之車主，即可獲得一年全險、萬元精品保養券及限量MINI Lifestyle Collection原廠精品登機箱(市價12,240元)。MINI Countryman Deluxe豪華野營版再享配備升級優惠，包含MINI Yours Lounge真皮內裝、MINI Yours跑車式真皮方向盤、MINI Visual Boost 6.5吋觸控螢幕、MINI原廠導航系統、無線Apple CarPlay整合系統。MINI全車系更同步推出高額0利率、低頭款、低月付等多項多元靈活付款優惠專案。

PGO

PGO電動車響應政府振興經濟措施，特別推出「振興雙倍加碼送」優惠，只要在2020/8/1至2020/9/30期間使用振興券購買 PGO電動車，滿額最高加碼「$3,000 精品兌換券」，此外再加碼「第一年月付 $499 騎到飽」 電池資費優惠、0利率分期優惠以及同時享有眾多PGO專屬購車專屬好康活動。

除了上述的振興優惠外，PGO 智慧電車好康再加碼，不論是新購或汰購，PGO電動車為了要讓消費者在後續使用上也能安心無慮，額外再贈送「兩年5次免費保養」以及「5萬車碰車+5萬駕傷險」安心保險專案，並且還享富邦產險免費 24 小時道路救援保障。

雙龍 SsangYong

Subaru

  • 即日起至831日止，入主正20年式ForesterXV車系即享「好禮四選一」優惠方案，再享5年或12萬公里原廠保固，內容如下:
  • 首年低月付8,888元，再享高額0利率
  • 90萬36期0利率優惠貸款
  • 配備升級360度環景影像系統
  • 購車金20,000元
Nissan

若 Nissan 車主愛車因颱風受損，為體恤車主、減輕車主負擔，裕隆日產將提供因天災受損車輛維修零件與工資 8 折優惠，並針對 Nissan 悠遊聯名卡卡友推出「十分感心分期專案」，使用聯名卡支付車輛受損維修費用，可享有 3 期不限金額或 10 期 1 萬元以上無息零利率優惠，實質回饋可能因天災而使愛車蒙受損害的 Nissan 車主。

福斯商旅 VWCV

福斯商旅「好事成三」秋季行車健檢活動除了一般常見的行車安全健檢，最主要提供三大特惠回饋，首先針對秋季健檢重點項目，包括冷氣零件、空氣濾芯、雨刷以及 AGM 電瓶等原廠零件提供 85 折優惠。攸關行車安全的輪胎，只要選購原廠指定品牌產品達 4 條，就可享有免費四輪定位以及自購買日起 3 年或者 3 萬公里保固，最高可享免費更換同型號或者同級輪胎。

秋季行車健檢活動期間適逢三倍振興券發放與使用期間，健檢期間只要回廠使用紙本振興券消費滿新台幣 2,000 元以上，即送 1 公升原廠機油抵用券，給車主加倍特惠回饋。不僅如此，福斯商旅也進一步升級原廠機油，同步提升效能、引擎保護，還提升使用壽命。此外，凡於 2017 年 7 月 31 日以前掛牌福斯商旅車款之 T5, Crafter 以及 Caddy3 車主，還享有「經典老友愛車方案」回饋，提供多項經濟型零件特惠，以實惠的價格享有原廠高規格的品質，幫忙車主一同守護愛車。

為呼應政府推動防疫新生活運動，秋季健檢期間福斯商旅另外加碼限量回廠好禮，回廠參加秋季健檢就送隨身防疫組合包，內含口罩、乾洗手凝露與紙香皂盒等，數量有限送完為止。

 

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