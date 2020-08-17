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PBGN 全品牌同框信義誠品，週末來試騎消費就抽 Gogoro VIVA Lite

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-17 17:00:00

▲ PBGN 全品牌同框信義誠品，週末來試騎消費就抽 Gogoro VIVA Lite
▲ PBGN 全品牌同框信義誠品，週末來試騎消費就抽 Gogoro VIVA Lite
Gogoro Network™ 與誠品書店跨界合作，集結 5 大 Powered by Gogoro Network（PBGN）智慧電動機車品牌，8/17 日起於誠品信義 24 小時書店舉行「#換電，預備騎！」智慧電動機車特展。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森與 PBGN 智慧電動機車聯盟夥伴齊聚誠品書店，一同為「 #換電，預備騎！」智慧電動機車特展揭開序幕。
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森與 PBGN 智慧電動機車聯盟夥伴齊聚誠品書店，一同為「 #換電，預備騎！」智慧電動機車特展揭開序幕。

特展期間填問卷抽電動機車  參加五大品牌快閃試騎獲好禮

此次電池交換大聯盟攜手於誠品信義 3 樓書店舉行的「#換電，預備騎！」特展，從 8/17 至 8/31 展出為期兩週。除展出五大 PBGN 品牌全新力作，另設有聆聽體驗區與互動遊戲，讓消費者體驗騎乘電動機車及交換電池、6 秒就 GO 的樂趣。

特展期間，誠品會員於信義全館不限金額消費，憑發票並完成活動問卷填寫，就有機會抽中 Gogoro VIVA Lite（共 2 名）。更多活動資訊：pbgnevent.com/eslite/

消費者也可每週五、週六及周日前往誠品信義店一樓東側廣場，參加 5 大品牌快閃試騎活動，多重好禮等你來。預約試騎：pbgnevent.com/eslite/book-a-ride/

Gogoro Network 與誠品書店合作，現場除了展出五大 PBGN 品牌全新力作之外，還另設有聆聽體驗區與互動遊戲，讓消費者體驗騎乘電動機車及交換電池、6 秒就 GO 的樂趣。
Gogoro Network 與誠品書店合作，現場除了展出五大 PBGN 品牌全新力作之外，還另設有聆聽體驗區與互動遊戲，讓消費者體驗騎乘電動機車及交換電池、6 秒就 GO 的樂趣。
PBGN快閃試騎活動時間表：

日期

時間

品牌

8/21(五)


 

12:00-21:00

Aeonmotor 宏佳騰智慧電車

8/22(六)

Gogoro 智慧雙輪

8/23(日)

台鈴 eReady

8/28(五)

Aeonmotor 宏佳騰智慧電車

8/29(六)

PGO 電動車

8/30(日)

Yamaha 台灣山葉機車

Yamaha EC-05。
Yamaha EC-05。
eReady Fun。
eReady Fun。
Aeon Motor Ai-1。
Aeon Motor Ai-1。
PGO Ur1。
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