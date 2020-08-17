▲ PBGN 全品牌同框信義誠品，週末來試騎消費就抽 Gogoro VIVA Lite

特展期間填問卷抽電動機車 參加五大品牌快閃試騎獲好禮
此次電池交換大聯盟攜手於誠品信義 3 樓書店舉行的「#換電，預備騎！」特展，從 8/17 至 8/31 展出為期兩週。除展出五大 PBGN 品牌全新力作，另設有聆聽體驗區與互動遊戲，讓消費者體驗騎乘電動機車及交換電池、6 秒就 GO 的樂趣。
特展期間，誠品會員於信義全館不限金額消費，憑發票並完成活動問卷填寫，就有機會抽中 Gogoro VIVA Lite（共 2 名）。更多活動資訊：pbgnevent.com/eslite/ 。
消費者也可每週五、週六及周日前往誠品信義店一樓東側廣場，參加 5 大品牌快閃試騎活動，多重好禮等你來。預約試騎：pbgnevent.com/eslite/book-a-ride/。
PBGN快閃試騎活動時間表：
|日期
|時間
|品牌
|8/21(五)
12:00-21:00
|Aeonmotor 宏佳騰智慧電車
|8/22(六)
|Gogoro 智慧雙輪
|8/23(日)
|台鈴 eReady
|8/28(五)
|Aeonmotor 宏佳騰智慧電車
|8/29(六)
|PGO 電動車
|8/30(日)
|Yamaha 台灣山葉機車