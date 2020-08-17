▲ PBGN 全品牌同框信義誠品，週末來試騎消費就抽 Gogoro VIVA Lite

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森與 PBGN 智慧電動機車聯盟夥伴齊聚誠品書店，一同為「 #換電，預備騎！」智慧電動機車特展揭開序幕。

特展期間填問卷抽電動機車 參加五大品牌快閃試騎獲好禮



此次電池交換大聯盟攜手於誠品信義 3 樓書店舉行的「#換電，預備騎！」特展，從 8/17 至 8/31 展出為期兩週。除展出五大 PBGN 品牌全新力作，另設有聆聽體驗區與互動遊戲，讓消費者體驗騎乘電動機車及交換電池、6 秒就 GO 的樂趣。



特展期間，誠品會員於信義全館不限金額消費，憑發票並完成活動問卷填寫，就有機會抽中 Gogoro VIVA Lite（共 2 名）。更多活動資訊：pbgnevent.com/eslite/ 。



消費者也可每週五、週六及周日前往誠品信義店一樓東側廣場，參加 5 大品牌快閃試騎活動，多重好禮等你來。預約試騎：pbgnevent.com/eslite/book-a-ride/。



Gogoro Network 與誠品書店合作，現場除了展出五大 PBGN 品牌全新力作之外，還另設有聆聽體驗區與互動遊戲，讓消費者體驗騎乘電動機車及交換電池、6 秒就 GO 的樂趣。 PBGN快閃試騎活動時間表：





日期



時間



品牌



8/21(五)









12:00-21:00



Aeonmotor 宏佳騰智慧電車



8/22(六)



Gogoro 智慧雙輪



8/23(日)



台鈴 eReady



8/28(五)



Aeonmotor 宏佳騰智慧電車



8/29(六)



PGO 電動車



8/30(日)



Yamaha 台灣山葉機車





Yamaha EC-05。

eReady Fun。

Aeon Motor Ai-1。