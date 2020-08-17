▲ 新世代 Rolls-Royce Ghost 給你更乾淨的空氣，將於第三季亮相

勞斯萊斯汽車的工程師們在打造全新一代 Ghost 的過程中，致力於將車內空氣品質提升至前所未有的潔淨程度。為創造潔淨宜人的車內空氣微環境，勞斯萊斯汽車採用了先進的感測器和 Nanofleece 空氣過濾技術。不僅如此，其所應用的全新設計和內飾材質，更將勞斯萊斯汽車的車內環境打造為專屬的怡人之境。
為細心呵護每一位勞斯萊斯客戶免受有害碳物質、花粉顆粒、病毒和細菌污染物帶來的健康危害，自 2015 年以來，所有勞斯萊斯車款上都精心搭載了先進的空氣過濾設備。在即將於 2020 年秋季首次亮相的 Ghost 上，這項技術得到了進一步的發展：整套硬體與軟體進行了全面的升級，並稱為微環境淨化系統。
勞斯萊斯汽車已引進高靈敏度的雜質探測感測器（Impurity Detection Sensors）用於檢測外部空氣品質。如果探測到外部空氣污染物超標，系統則自動以循環模式吸入外部的新鮮空氣。該模式將外部空氣輸送至 Nanofleece 篩檢程式進行淨化後吸入車內，且該篩檢程式僅在兩分鐘之內就能夠清除掉勞斯萊斯車內微環境中絕大部分的細微顆粒物、病毒和細菌。
搭載微環境淨化技術後，勞斯萊斯車主便可通過勞斯萊斯汽車的專屬應用程式，以遠端遙控的方式，在上車之前淨化車內空氣。