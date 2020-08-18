▲ Lexus LC Convertible 敞篷 GT 588 萬起正式登場

LC Convertible 在外觀設計上，以打造最性感敞篷車為設計主軸，延續過去 LC 優雅銳利的線條，搭配軟頂敞篷的設計，不論是在開篷或關篷皆能具有極高的識別度。
特別是在頂篷設計上，傳承 Lexus Takumi 職人工藝的設計思維，專注於設計的每個細節。LC Convertible 所搭載的高質感軟頂敞篷，以四層式隔音制震設計，於關篷時提供極致的靜謐空間。此外，以鋁、鎂合金材質所打造的輕量化頂篷機構，除可大幅降低敞篷設定為整車帶來的重量負擔，讓車輛得以保有操控靈活性外，並可於時速 50 公里以下，僅需 15 秒即可快速開篷。
而為了讓車主一年四季皆能享受御風馳騁的快感，在空調系統設計上，貼心考量到車主需求，展現 Omotenashi 的設計理念。LC Convertible 所搭載的 Open-air Control 智慧型空調管家，在開篷瞬間，將立即調整空調至最佳狀態，讓車主不會因環境溫度的改變而感到不適。本車更是首次搭載頸部加熱系統，搭配座椅與方向盤加熱功能，讓車主於冬季時依然可以恣意享受開篷馳騁。
身為 GT 旗艦敞篷車型，LC Convertible 搭載高達 464 匹馬力的 5.0 升 V8 自然進氣引擎與 10 速手自排變速箱。另外在「可變排氣閥門」及「引擎聲浪響鳴器」的加持下，讓駕駛能享受低轉速優雅沉穩，高轉速狂野奔放的絕美聲浪。此外，本車所搭載的 ANC 主動降噪系統，更可以過濾引擎發出的雜亂音頻，保留下最清澈純粹的澎湃聲浪。
在操控性上，為確保 LC Convertible 也具備精準銳利的操控感，原廠在車身與底盤上，特別加入鋁合金強化裝置與車身抑震拉桿，讓敞篷車體依然保有如 Coupe 車型的高強度車身。同時，原廠為追求極致駕馭感受，在車體結構與懸吊系統上下了許多功夫，包括採用大量鋁合金及碳纖維材料，導入輕量化的前懸吊及鋁圈來降低車身重量，並針對 AVS 可變阻尼、轉向、剎車系統進行優化調教。
全球限量 Limited Edition
Limited Edition 為 LC Convertible 全球限時限量生產車型，以專屬風馳藍車色搭配風尚白內裝。
Lexus 以中南美洲大藍閃蝶豔麗、清澈的翅膀顏色為設計概念，在色漆層以全新開發的結構式高亮度藍色塗料打造風馳藍車色（Structural Blue）。相較於傳統藍色車色僅能反射出自然光中 50% 的藍色光，風馳藍能反射出近 100% 的藍色光，呈現非常透徹且高貴的藍色，隨著角度變化，能同時呈現生動的亮藍及深邃區域的對比，展現多層次動態及深度美感。
在內裝部分以 Semi-aniline 純白頂級真皮加上湛藍色的點綴，交織出前衛典雅兼具的風尚白內裝。此外，於門檻踏板上鑲印的 Limited Edition 字樣。
車型
LC 500 CONVERTIBLE
LC 500 CONVERTIBLE
Limited Edition
建議售價
588萬
620萬