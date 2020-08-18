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Gogoro VIVA 雙粉色登場，試騎打卡轉扭蛋！

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-18 21:30:00

▲ Gogoro VIVA 雙粉色登場，試騎打卡轉扭蛋！
▲ Gogoro VIVA 雙粉色登場，試騎打卡轉扭蛋！
Gogoro 發表 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉和 Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新色。

Gogoro 特別在東區巷弄裡開設為期 8/18~9/13 的粉紅笑容製作所-Piiink Cafe 快閃店。
Gogoro 特別在東區巷弄裡開設為期 8/18~9/13 的粉紅笑容製作所-Piiink Cafe 快閃店。
根據銷售數據顯示，Gogoro 2 Delight、Gogoro 3 Delight 的車主中，超過 3 成車主選購粉紅色系車款，其中又以 20~36 歲年齡層的女性車主最喜愛粉紅色。Gogoro 特別在東區巷弄裡開設為期 8/18~9/13 的粉紅笑容製作所 Piiink Cafe 快閃店。不但賣限定商品、賣網美最愛粉紅甜點與飲料，還賣聯名潮牌服飾，更特別精選 4 大類 30 項經典粉色單品展示粉紅流行文化。

一樓主要展示 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新車，現場陳列粉紅車款相關的車輛配件牆，邀請大家來拍照打卡當網美；Gogoro更首度與小鬼-黃鴻升潮牌 AES 聯名合作，推出限量 300 件粉紅潮 T。
一樓主要展示 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新車，現場陳列粉紅車款相關的車輛配件牆，邀請大家來拍照打卡當網美；Gogoro更首度與小鬼-黃鴻升潮牌 AES 聯名合作，推出限量 300 件粉紅潮 T。

期間限定 7間粉紅主題直營門市

除了粉紅笑容製作所 Piiink Cafe 快閃店之外，Gogoro 全台 7 間直營門市也將改造為粉紅糖果屋，消費者進門賞車不只聆聽到 Piiink 主題音樂，還可以聞到粉紅糖果屋主題香氛。映入眼簾除了粉色的賞車空間外，還展示 Gogoro 旗下四款粉紅車款，分別是 Gogoro VIVA Plus、Gogoro VIVA Lite、Gogoro 2 Delight 粉紅突襲和 Gogoro 3 Delight Rosso 紅，並將原本配件牆重新設計規劃，改造為網美拍照打卡牆。只要現場完成試騎，同時與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳 Facebook 或 Instagram，並 #WhatThePink 及 #Gogoro，就可參加粉 Piiink扭蛋轉轉樂活動（每人限一次）。

Gogoro VIVA 新色粉耀上市

Gogoro VIVA 車系新增 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉，透過 Gogoro 獨特的調色技術和獨家 PP 耐刮材質應用，打造繽紛撞色車殼。Gogoro VIVA 系列在動力上配置獨家研發打造的 GH1 整合式鋁合金輪轂馬達，而且只需一顆智慧電池便能發動啟程，換電更快且更輕鬆。

Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所快閃店，攜手知名 Boogoo Café 布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點

Gogoro Piiink Café 位於東區敦化南路一段巷弄內，特別打造兩層的粉紅主題場景，一樓主要展示 Gogoro VIVA Plus 玫瑰粉、Gogoro VIVA Lite 糖霜粉兩款新車，還有 Gogoro Pink 靈魂人物「粉騎怪」，現場還陳列 Gogoro VIVA 粉紅相關的車輛配件牆。此次更與知名 Boogoo Café 布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，推出 Gogoro Piiink系列客製飲品和甜品。

Gogoro 與知名 Boogoo Café 布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，推出 Gogoro Piiink系列客製飲品和甜品。
Gogoro 與知名 Boogoo Café 布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，推出 Gogoro Piiink系列客製飲品和甜品。
地下室則展示出四大類粉紅潮流品，多達 30 項經典粉紅單品，包括鞋子、衣服、帽子、滑板和公仔等，而不退流行的粉紅色，讓消費者不只能看得到還能買得到，Gogoro 首度與小鬼-黃鴻升潮牌 AES 聯名合作，推出限量 300 件粉紅潮 T，於 Gogoro Piiink Café 限定販售，賣完為止。只要於店內消費並掃描 QR Code 填寫問卷，就可免費於現場遊玩粉紅扭蛋機一次，打開驚喜扭蛋還有機會於現場兌換精美小禮品。欲知更多活動訊息請前往官網：https://www.gogoro.com/tw/event/piiink/ 

Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所快閃店 & 七間粉紅糖果屋直營門市營業時間

店名

地址

營業時間

Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所

台北市敦化南路一段 187 巷 17 號 1 樓

平日：14:30 ~ 21:30

假日：14:00 ~ 22:00

師大和平門市

台北市大安區和平東路一段 129 號

週一至週日：12:00 ~ 22:00

新莊幸福門市

新北市新莊區幸福路 728 號

週一至週日：12:00 ~ 22:00

桃園中正門市

桃園市桃園區中正路 50 號

週一至週日：11:00 ~ 21:00

新竹北大門市

新竹市北區北大路 321 號

週一至週日：11:00 ~ 21:00

台中中港門市

台中市西屯區台灣大道四段 771 號

週一至週日：12:00 ~ 21:00

台南公園門市

台南市中西區公園路 36 號

週一至週日：12:00 ~ 21:00

高雄中山門市

高雄市新興區中山一路 2 號

週一至週日：12:00 ~ 21:00

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