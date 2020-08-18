▲ Ford Tourneo Custom 投身救護車市場，以 NCAP 五星安全完成救人使命

極大化空間機能滿足救護設備配置需求
往往災難發生的現場，消防人員所從事的不僅僅是災害控制，生命救援更是首要目標，從現場被救出的傷患最需要的就是緊急醫療處置，通常事故現場相對具備最完整急救支援能力的就非救護車莫屬，以 Ford Tourneo Custom 福特旅行家客製化訂製的救護車即在空間機能上充份展現優勢，方正的車室與果嶺式的平整化底盤創造極大化車室空間，不僅利於救護人員施行急救，也可裝載最完整的急救裝備，包含符合「緊急醫療救護法」所規範的救護車標準配備，例如：無線電通訊裝備、攜帶式氧氣組、生理監視儀、自動心臟電擊器附心電儀等等。此外，Ford Tourneo Custom 福特旅行家原車所標配的左右雙滑門與專屬腳踏板，於救護車使用上也可降低醫護人員上、下車的落差。
以安全科技守護每一趟急救任務
Ford Tourneo Custom 福特旅行家不僅擁有極佳的車室空間，行車主動安全防護更不馬虎，擁有 SWS 側風行車穩定系統、HAS 斜坡起步輔助系統、RSCTM車輛防滾系統、TVC 扭力分配控制系統、ESP 電子車身動態穩定系統、ALC 主動式附載控制系統，也擁有應對市區疾行與巷弄穿梭的穩定操控。被動安全部份，Ford Tourneo Custom 福特旅行家全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊，且為同級車少數榮獲歐盟 NCAP 安全測試最高五顆星肯定之車款。
外觀部份，福特旅行家外型採用充滿歐系質感的設計語彙，照明形式以投射式頭燈結合轉向輔助燈設計，在客製化訂製的救護車設計上，可加裝經認證的全車 LED 爆閃式排燈提高辨識度，提醒其他用路人及早反應與禮讓路權。
動力與節能的均衡演出
Ford Tourneo Custom 福特旅行家搭載 2.0 升 Ford EcoBlue 直列四缸渦輪增壓柴油引擎，其引擎科技再度全面進化，透過降低引擎本體關鍵部件的磨擦係數、提高噴油嘴供油壓力與渦輪進氣優化，具有 130ps / 36.7kgm 的動力輸出（9 座尊爵長軸型），同時降低油耗約 10%，平均油耗達 15.4km/L，擁有一級能源效率等級並符合嚴謹的 Euro Stage 6.2 排放標準。
Ford Tourneo Custom 福特旅行家售價自 146.9 萬起，欲了解更多客製化訂製救護車資訊，可洽 Ford 全台展示中心。