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iRent 新竹入列「北區」版圖，訂閱制每月 1920 元起

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-18 22:00:00

▲ iRent 新竹入列「北區」版圖，訂閱制每月 1920 元起
▲ iRent 新竹入列「北區」版圖，訂閱制每月 1920 元起
iRent 汽車營運範圍納入新竹縣市，「北區」可跨縣市租還，共享汽車月租訂閱制，每月最低只要 1,920 元。

iRent 共享汽車新增新竹  「北區路邊租還」可跨縣市取還車

iRent 共享汽車路邊租還將北北基桃地區範圍版圖延伸至新竹，整合為「北區路邊租還服務」，新竹營運範圍涵蓋新竹市北區、東區以及新竹縣竹北市，北區服務範圍內可跨縣市取還車。

iRent 月租方案免綁約體驗價，汽車平日最低只要 1,920

iRent 月租方案推廣至今深受消費者青睞，續約率超過 6 成。為服務更多消費者，即日起推出線上申辦月租服務讓訂購更方便，並推出多種資費方案，滿足需求輕量型到重度的消費者。10/31 前申辦單期免綁約即可享綁約 6 期價，iRent 共享汽車不限車款、同站租還或路邊租還之服務模式，提供平日月租方案，每月只要 1,920 元起，每小時最低只要 83.3 元。活動期間再加碼，凡購買任一汽車平日月租方案，每期時數直接再加贈 2 小時。此外，申辦月租方案，若消費者在月租方案期間使用時數超過當月購買時數時，還可續享優惠費率計價。活動詳情請參考：https://bit.ly/33Pw5mP

t 汽車平日月租方案內容：

汽車平日
【平日超省】

月繳金額

方案內容

購買單期

綁約3期

綁約6期

可使用時數/期

超過可使用時數
之費率

小資首選

$1,960
($98.0/時)

$1,940
($97.0/時)

$1,920
($96.0/時)

20小時
(另加贈2小時)

優惠費率
$99/小時

超值大省

$3,750
($93.8/時)

$3,650
($91.3/時)

$3,500
($87.5/時)

40小時
(另加贈2小時)

優惠費率
$94/小時

日日暢遊

$5,400
($90.0/時)

$5,200
($86.7/時)

$5,000
($83.3/時)

60小時
(另加贈2小時)

優惠費率
$90/小時

iRen

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