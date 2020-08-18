▲ iRent 新竹入列「北區」版圖，訂閱制每月 1920 元起

iRent 共享汽車新增新竹 「北區路邊租還」可跨縣市取還車



iRent 共享汽車路邊租還將北北基桃地區範圍版圖延伸至新竹，整合為「北區路邊租還服務」，新竹營運範圍涵蓋新竹市北區、東區以及新竹縣竹北市，北區服務範圍內可跨縣市取還車。





iRent 月租方案免綁約體驗價，汽車平日最低只要 1,920 元



iRent 月租方案推廣至今深受消費者青睞，續約率超過 6 成。為服務更多消費者，即日起推出線上申辦月租服務讓訂購更方便，並推出多種資費方案，滿足需求輕量型到重度的消費者。10/31 前申辦單期免綁約即可享綁約 6 期價，iRent 共享汽車不限車款、同站租還或路邊租還之服務模式，提供平日月租方案，每月只要 1,920 元起，每小時最低只要 83.3 元。活動期間再加碼，凡購買任一汽車平日月租方案，每期時數直接再加贈 2 小時。此外，申辦月租方案，若消費者在月租方案期間使用時數超過當月購買時數時，還可續享優惠費率計價。活動詳情請參考：https://bit.ly/33Pw5mP



t 汽車平日月租方案內容：





汽車平日

【平日超省】



月繳金額



方案內容



購買單期



綁約3期



綁約6期



可使用時數/期



超過可使用時數

之費率



小資首選



$1,960

($98.0/時)



$1,940

($97.0/時)



$1,920

($96.0/時)



20小時

(另加贈2小時)



優惠費率

$99/小時



超值大省



$3,750

($93.8/時)



$3,650

($91.3/時)



$3,500

($87.5/時)



40小時

(另加贈2小時)



優惠費率

$94/小時



日日暢遊



$5,400

($90.0/時)



$5,200

($86.7/時)



$5,000

($83.3/時)



60小時

(另加贈2小時)



優惠費率

$90/小時





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