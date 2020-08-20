▲ 是美好黃昏也是序曲，Peugeot 2008 特仕版

2019 年底在台北世界新車大展就已知曉新世代 Peugeot 2008 將於 2020 年第四季登台。即便如此，Peugeot 總代理寶嘉聯合仍引進換裝 PSA 集團新動力的 2008 特仕版。好巧不巧，這套新動力正是 Peugeto 將廣泛應用於新世代車型，符合 Euro6 歐洲六期環保法規的 DV5RC 直列橫置 4 缸渦輪增壓柴油引擎。這也讓本次試駕的 Peugeot 2008 1.5L BlueHDi GT Line 有著「是黃昏也是序曲」的特殊身分。
新世代的序曲
動力是本次特仕版重點，集團新引擎 1.5L BlueHDi 四缸渦輪的 300 牛頓米扭力高峰在 1,750 轉就達成，加速對於日常行駛可謂輕盈夠力，120 匹馬力也算堪用。除了新動力，本次特仕版也配上 EAT6 多模式六速手自排變速箱，檔位銜接順暢，加上採多少是多少的油門回饋，整體動力表現與其他新世代跨界休旅相比，可說有過之無不及。新引擎依然保有柴油特性，震動是比汽油引擎明顯，但怠速與低速區段相較於其他柴油車款，確實安分許多；身處於車內也感覺不到明顯震動與噪音。油耗表現也是新引擎的優勢所在，根據經濟部經濟部能源局公告，2008 1.5L BlueHDi 可達 21.3 km/l。
近黃昏仍美好
2008 本身就擁有值得回味再三的底盤與操控表現，即便已經發表七年，處於產品末期的第一代 2008 依然是令駕駛愉悅、乘客舒服的小跨界。如果我不說，你很可能不知道後軸是許多人有偏見的扭力樑，因為此車搭配四輪獨立減震彈簧與阻尼，在行經起伏路面時，車身絲毫不躁動，而是緊貼著路面前行；同時，駕駛可透過小盤徑方向盤感受到細膩的路面資訊。操控也是 2008 優於許多對手之處，縱使是一台跨界休旅，此車轉向力道絲毫不輕描淡寫，雖然還沒到英倫 MINI Countryman 的直來直往，但又比德系對手再緊實一些。論駕馭表現，法國車確實有其獨特魅力。2008 也標配 Grip Control 抓地力控制系統，在標準、雪地、沙地等駕駛環境確保最佳循跡性與抓地力。
特仕版限量發行
2008 特仕版除了動力更新，配備相較於原車款也更貼近現行買家需求。內裝方面，特仕版標配 Cielo 全景式玻璃車頂，也提供 Apple CarPlay 系統。安全方面也加裝 ACB 都會煞車輔助、EAB 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統等 ADAS 先進駕駛輔助系統。只可惜沒有追加消費者喜愛的 ACC 及車道維持系統，與同為特仕款但有標配 ACC 的 308 相比，2008 確實少了點吸引力。
不過，此批特仕車型擁有「舊換新現金優惠」、「低頭款高額分期 0 利率、5 萬公里免費保養」及「4 年 12 萬公里延長保固」，再加贈「首年免牌照稅及燃料稅」等總價值達 35 萬的優惠，對於正在物色都會休旅的朋友，這款法式選擇確實值得一試。
沒錯，除了 2008，寶嘉聯合也引進了搭載同樣新動力，卻更自駕導向、車格更大 308。2GameSome 也有緣體驗這款運動掀背車，敬請期待下回深度文。