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是美好黃昏也是序曲，Peugeot 2008 特仕版

圖/文 = 陶羿均 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-20 09:55:00

▲ 是美好黃昏也是序曲，Peugeot 2008 特仕版
▲ 是美好黃昏也是序曲，Peugeot 2008 特仕版
現行世代的 Peugeot 2008 即便換上集團新動力，考量到新世代將於第四季登台，且環顧四周盡是強敵，此階段要殺出重圍確實還有困難。但是，從愛車人士的角度去品味，會發現即使近黃昏，它依然是台令人愛不釋手的跨界休旅。

Peugeot 2008 特仕版提供雙車型，分別為 116.9 萬元的 Allure Cielo 及 125.9 萬的 GT Line Cielo。
Peugeot 2008 特仕版提供雙車型，分別為 116.9 萬元的 Allure Cielo 及 125.9 萬的 GT Line Cielo。
2019 年底在台北世界新車大展就已知曉新世代 Peugeot 2008 將於 2020 年第四季登台。即便如此，Peugeot 總代理寶嘉聯合仍引進換裝 PSA 集團新動力的 2008 特仕版。好巧不巧，這套新動力正是 Peugeto 將廣泛應用於新世代車型，符合 Euro6 歐洲六期環保法規的 DV5RC 直列橫置 4 缸渦輪增壓柴油引擎。這也讓本次試駕的 Peugeot 2008 1.5L BlueHDi GT Line 有著「是黃昏也是序曲」的特殊身分。

試駕車為 GT Line Cielo 車型。車側擁有 GT Line 曜石黑後視鏡整合方向燈及專屬銘牌。
試駕車為 GT Line Cielo 車型。車側擁有 GT Line 曜石黑後視鏡整合方向燈及專屬銘牌。
GT Line 標配，方格旗幟式水箱罩與紅色 Peugeot 字樣。
GT Line 標配，方格旗幟式水箱罩與紅色 Peugeot 字樣。
車頂擁有獨特的突起設計，搭配鍍鉻飾條。
車頂擁有獨特的突起設計，搭配鍍鉻飾條。
GT Line 標配 17 吋輕量化鋁合金輪圈。
GT Line 標配 17 吋輕量化鋁合金輪圈。
車尾有 GT Line 後排氣尾飾管。
車尾有 GT Line 後排氣尾飾管。
新世代的序曲

動力是本次特仕版重點，集團新引擎 1.5L BlueHDi 四缸渦輪的 300 牛頓米扭力高峰在 1,750 轉就達成，加速對於日常行駛可謂輕盈夠力，120 匹馬力也算堪用。除了新動力，本次特仕版也配上 EAT6 多模式六速手自排變速箱，檔位銜接順暢，加上採多少是多少的油門回饋，整體動力表現與其他新世代跨界休旅相比，可說有過之無不及。新引擎依然保有柴油特性，震動是比汽油引擎明顯，但怠速與低速區段相較於其他柴油車款，確實安分許多；身處於車內也感覺不到明顯震動與噪音。油耗表現也是新引擎的優勢所在，根據經濟部經濟部能源局公告，2008 1.5L BlueHDi 可達 21.3 km/l。

1.5L BlueHDi 特仕版採用 PSA 集團全新 DV5RC 直列橫置四缸渦輪增壓柴油引擎。
1.5L BlueHDi 特仕版採用 PSA 集團全新 DV5RC 直列橫置四缸渦輪增壓柴油引擎。
2008 特仕版擁有 120 匹馬力及 300 牛頓米扭力，經濟部能源局公告綜合油耗為 21.3 km/l。
2008 特仕版擁有 120 匹馬力及 300 牛頓米扭力，經濟部能源局公告綜合油耗為 21.3 km/l。
近黃昏仍美好

2008 本身就擁有值得回味再三的底盤與操控表現，即便已經發表七年，處於產品末期的第一代 2008 依然是令駕駛愉悅、乘客舒服的小跨界。如果我不說，你很可能不知道後軸是許多人有偏見的扭力樑，因為此車搭配四輪獨立減震彈簧與阻尼，在行經起伏路面時，車身絲毫不躁動，而是緊貼著路面前行；同時，駕駛可透過小盤徑方向盤感受到細膩的路面資訊。操控也是 2008 優於許多對手之處，縱使是一台跨界休旅，此車轉向力道絲毫不輕描淡寫，雖然還沒到英倫 MINI Countryman 的直來直往，但又比德系對手再緊實一些。論駕馭表現，法國車確實有其獨特魅力。2008 也標配 Grip Control 抓地力控制系統，在標準、雪地、沙地等駕駛環境確保最佳循跡性與抓地力。

2008 特仕版內裝標配皮革包覆方向盤與鍍鉻裝飾、全車染色隔熱玻璃、三模式雙區數位恆溫空調系統。
2008 特仕版內裝標配皮革包覆方向盤與鍍鉻裝飾、全車染色隔熱玻璃、三模式雙區數位恆溫空調系統。
懸浮式抬頭顯示儀錶板與小盤徑方向盤是 Peugeot 識別度極高的設計。
懸浮式抬頭顯示儀錶板與小盤徑方向盤是 Peugeot 識別度極高的設計。
觸控螢幕支援 Peugeot Mirror Screen 鏡射系統，支援 Apple Carplay 及 MirrorLink。
觸控螢幕支援 Peugeot Mirror Screen 鏡射系統，支援 Apple Carplay 及 MirrorLink。
手煞車握把設計獨特。
手煞車握把設計獨特。
GT Line 車型標配半皮布跑車座椅，提供電熱座椅功能。
GT Line 車型標配半皮布跑車座椅，提供電熱座椅功能。
後座沒有出風口較為可惜，但乘坐舒適度與空間表先都可圈可點。
後座沒有出風口較為可惜，但乘坐舒適度與空間表先都可圈可點。
2008 特仕版標配 Cielo 全景式雙層膠合強化玻璃車頂。
2008 特仕版標配 Cielo 全景式雙層膠合強化玻璃車頂。
行李廂基本容積為 350 公升。
行李廂基本容積為 350 公升。
6/4 椅背傾倒後來到平坦的 1,149 公升。
6/4 椅背傾倒後來到平坦的 1,149 公升。
特仕版限量發行

2008 特仕版除了動力更新，配備相較於原車款也更貼近現行買家需求。內裝方面，特仕版標配 Cielo 全景式玻璃車頂，也提供 Apple CarPlay 系統。安全方面也加裝 ACB 都會煞車輔助、EAB 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統等 ADAS 先進駕駛輔助系統。只可惜沒有追加消費者喜愛的 ACC 及車道維持系統，與同為特仕款但有標配 ACC 的 308 相比，2008 確實少了點吸引力。

2008 並未提供當前消費者喜愛的 ACC 跟車系統及車道維持系統，但仍標配 ACB 都會煞車輔助、EAB 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統等 ADAS 先進駕駛輔助系統。
2008 並未提供當前消費者喜愛的 ACC 跟車系統及車道維持系統，但仍標配 ACB 都會煞車輔助、EAB 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統等 ADAS 先進駕駛輔助系統。
2008 特仕版標配 Grip Control 抓地力控制系統。
2008 特仕版標配 Grip Control 抓地力控制系統。
不過，此批特仕車型擁有「舊換新現金優惠」、「低頭款高額分期 0 利率、5 萬公里免費保養」及「4 年 12 萬公里延長保固」，再加贈「首年免牌照稅及燃料稅」等總價值達 35 萬的優惠，對於正在物色都會休旅的朋友，這款法式選擇確實值得一試。

沒錯，除了 2008，寶嘉聯合也引進了搭載同樣新動力，卻更自駕導向、車格更大 308。2GameSome 也有緣體驗這款運動掀背車，敬請期待下回深度文。

Peugeot 308 特仕版。
Peugeot 308 特仕版。

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