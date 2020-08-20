▲ Toyota X 瘦子E.SO《#我的100種可能》號召粉絲做自己

Toyota 最新社群活動《我的100種可能》邀請不同領域的生活風格家進行激發碰撞，號召粉絲一同擺脫束縛、做真實的自己。六組在社群網路擁有眾多粉絲的藝人及意見領袖者，包含知名饒舌歌手瘦子 E.SO、品牌主理人暨暢銷作家許允樂、潮流影像工作者雙胞胎 YIN&YEI、戶外風格店 Saibaba Ethnique 主理人 Kenji & Hsin Fan、東區 COSTUMICE CAFÉ 主理人 Chris 及自由潛水教練阿酸，透過來自各種領域的視角，詮釋不屈服於世俗眼光與社會的期待、活出真實自我的生活態度。在充滿挑戰與變化的時代，《我的100種可能》所強調的即是「用自己的選擇，定義自我」的新世代精神。





Toyota 即日起於官方 IG 舉辦「我的 100 種可能照片大募集」活動。凡在自己的 IG 帳號分享生活風格照，標籤「#我的100種可能」及官方 IG 帳號「@toyotatw」，即有機會獲得「露營 SUP 豪華山海試駕之旅」，駕馭Toyota 車款上山下海。此外，於 Toyota 官方 FB 粉絲專頁及 YouTube 頻道完成指定任務，亦有機會獲得專屬好禮，詳情辦法請見活動網站及追蹤官方社群平台。



