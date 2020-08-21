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Aston Martin 推出兩款《007生死交戰》限量聯名特仕車

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-21 14:25:01

▲ Aston Martin 推出兩款《007生死交戰》限量聯名特仕車
▲ Aston Martin 推出兩款《007生死交戰》限量聯名特仕車
Aston Martin DB5、V8 Vantage、DBS Superleggera，以及中置引擎超跑 Valhalla 即將出演 007 最新電影《007生死交戰》(No Time to Die)，原廠推出聯名特仕車 Vantage 007 Edition 與 DBS Superleggera 007 Edition。

眾所期待的 007 新系列電影《007 生死交戰》(No Time to Die) 預計於 11 月上映，一直以來為靈魂主角 James Bond 打造夢幻坐駕的 Aston Martin，也在近日與 EON Productions 製片公司合作，專為電影量身訂製的聯名特仕車Vantage 007 Edition 與 DBS Superleggera 007 Edition，如今終於在電影開映前正式公開亮相。

Aston Martin 007 最新力作打造獨一無二夢幻坐駕

在新一集 007 系列電影中，擁有 Aston Martin 歷史傳奇色彩的 DB5、經典車款 V8 Vantage、品牌最新旗艦 GT DBS Superleggera，以及去年曾經來台巡迴、動力飆破千匹的中置引擎超跑 Valhalla，都即將躍上大銀幕，與龐德一同帥氣馳騁、破解艱鉅任務。迎接電影即將上映，Aston Martin 特此推出兩款 007 特別版本，出自於品牌旗下特殊訂製部門 Q By ASTON MARTIN，專門以各式高端元素打造獨一無二的風格坐駕，此次也因應龐德再起的精采續集，將電影靈魂與 Aston Martin 獨有英倫車藝美學相互融合，凸顯紀念意義與獨創巧思。

Vantage 007 Edition 全球限量 100 致敬經典龐德傳奇

擅長運用美學工藝訴說獨到故事的 Aston Martin 將廣大車迷的熱血記憶回放至充滿懷舊時代的 1987 年。當時 007 第 15 部電影《007黎明生機》( The Living Daylights )情節中，James Bond 在倫敦私人監獄中發現了迷人坐駕 Aston Martin Vantage V8，Vantage 007 Edition 設計靈感正是取自於此。建構於侵略性十足的天生獵手 Vantage 車型基礎，007 特別版本在車型外觀上，選用與《007黎明生機》(The Living Daylights) 以及《007生死交戰》(No Time to Die) 中 Vantage V8 相同之 Cumberland Grey 車色，搭配訂製款方型孔狀水箱護罩及鋁製水箱罩外框；在車側設計上，特別訂製專屬方型孔狀黑砂面導流鰭片，並鑲有特製「Vantage」字樣徽飾；前下擾流、側裙與後分流器下緣的黃黑雙色條紋飾線，則源於電影中 V8 Vantage 火箭推進器上象徵危險情況的黃色警示線，並可選配重現當年電影驚險情節的滑雪板組合。

特別版本在內裝設計上極富深意，以 Obsidian Black 皮革搭配黑色鍍鉻飾板為視覺基調。座椅呈現獨具巧思，特製碳纖維椅背上象徵大提琴的「F」字孔標誌，取材於《007黎明生機》(The Living Daylights) 中，龐德女郎 Kara Milovy 的大提琴手身分；椅面採用直列凹槽式縫線設計，並鏽有專屬 007 徽飾。遮陽板 96.90(FM) 字樣，致敬《 007黎明生機 》(The Living Daylights) 中，James Bond 藉由竊聽俄方頻道成功脫逃的經典橋段。此外，特別版獨有 Vantage 007 Edition 門檻飾板、雷射雕刻十字準線的換檔撥片、以及重現電影中火箭發射器、飛彈、鐳射、瞄準器等開關面板的中央扶手置物箱圖像設計。

Vantage 007 Edition 提供自排及手排兩種版本，全球限量 100 台，以品牌新世代賽道車款 Vantage 為基礎的特仕版本，別具致敬龐德傳奇的至高紀念意義。

限量 25 DBS Superleggera 007 Edition

另一款聯名亮點 DBS Superleggera 007 Edition 全球則僅限 25 輛。外觀呈現上，以 Ceramic Grey 特殊車身漆色，完美展現旗艦車款 DBS Superleggera 的霸氣肌力曲線；車頂、後視鏡蓋、後分流器及 Aeroblade II 尾翼等部件，以特製深色碳纖維材質（Tinted Carbon Fibre）做為主要元素，呼應 DBS Superleggera 強調「極度輕量」、用料頂級的旗艦規格；配備特仕車款專屬的 21 吋 Y-Spoke亮黑色鍛造拋光輪圈，並於車身尾翼上鑲有 007 字樣。

座艙配置上也以黑色為視覺主題，搭配呈現亮眼對比的紅色繡線，帶出旗艦 GT 低調又不失強力焦點的內裝氛圍；在車門飾板、後座中央低音揚聲器、中央扶手蓋板皮帶金屬扣、門檻飾板上也皆可見 007 專屬字樣加以點綴。

007 生死交戰》即將上映

備受矚目的 Vantage 007 Edition 與 DBS Superleggera 007 Edition 預計於 2021 年第一季開始交車。今年 11 月，第 25 部 007 系列電影《007 生死交戰》（No Time to Die）也即將上映。

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