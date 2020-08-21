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充滿粉紅泡泡！Gogoro 粉紅糖果門市大玩抽獎、折扣活動

圖/文＝編輯部 - 2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-21 18:55:02

▲ 充滿粉紅泡泡！Gogoro 粉紅糖果門市大玩抽獎、折扣活動
▲ 充滿粉紅泡泡！Gogoro 粉紅糖果門市大玩抽獎、折扣活動
配合 VIVA Pink 新品上市，Gogoro 全台七間門市變身為粉紅糖果門市，消費者只要拍照上傳個人臉書並標註#Gogoro #Piiink #加倍佳，就可以獲得粉紅賞車禮 Pink 貼紙及加倍佳棒棒糖一支；而完成試乘體驗的消費者，還可獲得 Gogoro VIVA 幾何撞色運動毛巾組-粉紅靚化或粉 Q 識別證件套等粉紅色禮物。此外，完成試乘者只要與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳 Facebook、Instagram 並#WhatThePink #Gogoro，就可加碼抽扭蛋轉轉樂活動（每人限一次）。

Gogoro 全台七間門市變身為粉紅糖果門市。
Gogoro 全台七間門市變身為粉紅糖果門市。

參加粉色拍立得抽獎

9/13 前將 Facebook 更換為 Piiink 大頭貼，寫下「我想跟（tag 兩位朋友）一起到 Gogoro 粉紅糖果門市，感受 VIVA粉紅浪潮！#WhatThePink #Gogoro #粉紅笑容製作所」，並設定貼文公開，即可獲得富士拍立得 instax mini 11 乙台抽獎機會（共十台）。此外在 8/29-9/13 特定時間於全台 20 間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者 DIY 實作甜品送給甜蜜的另一半。 

完成試乘者只要與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳Facebook、Instagram 並#WhatThePink #Gogoro，就可加碼抽扭蛋轉轉樂活動(每人限一次)。
完成試乘者只要與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳Facebook、Instagram 並#WhatThePink #Gogoro，就可加碼抽扭蛋轉轉樂活動(每人限一次)。

Gogoro Piiink Cafe 快閃店最適合情人節放閃

Gogoro 日前在東區巷弄裡開設的粉紅笑容製作所 Piiink Cafe 快閃店，而快閃期間時值七夕情人節（8/25），粉紅笑容製作所「Piiink Café」特別狂撒糖，凡身份證字首英文有 VIVA PINK 任一字，只要來店品嚐粉紅客製飲品及甜品，即可享 9 折優惠，讓每一口粉紅滋味都留下甜蜜情意。

在8/29-9/13特定時間於全台20間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者DIY實作甜品送給甜蜜的另一半。
在8/29-9/13特定時間於全台20間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者DIY實作甜品送給甜蜜的另一半。
Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所快閃店 & 七間粉紅糖果屋直營門市營業時間

店名

地址

營業時間

Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所

台北市敦化南路一段 187 巷 17 號 1 樓

平日：14:30 ~ 21:30

假日：14:00 ~ 22:00

師大和平門市

台北市大安區和平東路一段 129 號

週一至週日：12:00 ~ 22:00

新莊幸福門市

新北市新莊區幸福路 728 號

週一至週日：12:00 ~ 22:00

桃園中正門市

桃園市桃園區中正路 50 號

週一至週日：11:00 ~ 21:00

新竹北大門市

新竹市北區北大路 321 號

週一至週日：11:00 ~ 21:00

台中中港門市

台中市西屯區台灣大道四段 771 號

週一至週日：12:00 ~ 21:00

台南公園門市

台南市中西區公園路 36 號

週一至週日：12:00 ~ 21:00

高雄中山門市

高雄市新興區中山一路 2 號

週一至週日：12:00 ~ 21:00

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