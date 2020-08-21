▲ 充滿粉紅泡泡！Gogoro 粉紅糖果門市大玩抽獎、折扣活動

Gogoro 全台七間門市變身為粉紅糖果門市。

參加粉色拍立得抽獎



9/13 前將 Facebook 更換為 Piiink 大頭貼，寫下「我想跟（tag 兩位朋友）一起到 Gogoro 粉紅糖果門市，感受 VIVA粉紅浪潮！#WhatThePink #Gogoro #粉紅笑容製作所」，並設定貼文公開，即可獲得富士拍立得 instax mini 11 乙台抽獎機會（共十台）。此外在 8/29-9/13 特定時間於全台 20 間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者 DIY 實作甜品送給甜蜜的另一半。



完成試乘者只要與門市任一粉色車款或裝置物拍照上傳Facebook、Instagram 並#WhatThePink #Gogoro，就可加碼抽扭蛋轉轉樂活動(每人限一次)。

Gogoro Piiink Cafe 快閃店最適合情人節放閃



Gogoro 日前在東區巷弄裡開設的粉紅笑容製作所 Piiink Cafe 快閃店，而快閃期間時值七夕情人節（8/25），粉紅笑容製作所「Piiink Café」特別狂撒糖，凡身份證字首英文有 VIVA PINK 任一字，只要來店品嚐粉紅客製飲品及甜品，即可享 9 折優惠，讓每一口粉紅滋味都留下甜蜜情意。



在8/29-9/13特定時間於全台20間 Gogoro 門市也將舉辦粉紅杯子蛋糕手作活動，邀請消費者DIY實作甜品送給甜蜜的另一半。 Gogoro Piiink Café 粉紅笑容製作所快閃店 & 七間粉紅糖果屋直營門市營業時間



