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SBL／九太沙灘移訓放送「肌情照」夏季賽祭30萬奪冠獎金

記者鍾東穎/花蓮報導
calendar_today2020-08-24 16:53:17

▲SBL九太科技隊在烏石港沙灘進行訓練，現場遊客與衝浪客圍觀。（九太科技隊提供）
▲SBL九太科技隊在烏石港沙灘進行訓練，現場遊客與衝浪客圍觀。（九太科技隊提供）
每年夏天籃球盛事瓊斯盃因為疫情取消，取代登場的是「2020台灣夏季籃球挑戰賽」，高雄九太科技隊對於賽事非常看重，全隊帶到宜蘭烏石港進行沙灘訓練，球員在沙灘上盡露好身材，現場許多人圍觀，驚呼訓練強度，也發送肌肉「福利照」給球迷，展現精壯訓練成果。九太科技董事長沈會承祭出高額獎金，總教練劉嘉發期盼球隊能打進冠軍戰。

▲九太科技隊李秉鴻賣力奔跑，展現精壯身材。（九太科技隊提供）
▲九太科技隊李秉鴻賣力奔跑，展現精壯身材。（九太科技隊提供）
在宜蘭烏石港沙灘進行訓練，是九太科技隊第一次移師沙灘進行新型態體能訓練，訓練方式由體能教練翁健愷規畫，設計許多趣味活動，像是沙灘追逐、分組跳遠、撲接網球、決勝搶攤、奔跑格子等活動。其中最特殊的是撲接網球訓練，球員們必須在極短的時間內，判斷教練會將球扔往哪側，然後自溼軟的沙灘中躍起接球，訓練平衡及敏捷性，球員們都揮灑汗水努力完成訓練。

▲九太科技隊球員首次進行沙灘訓練，體力消耗極大。（九太科技隊提供）
▲九太科技隊球員首次進行沙灘訓練，體力消耗極大。（九太科技隊提供）
九太科技隊訓練過程在海邊引起圍觀，許多衝浪客及遊客都看著球隊訓練興致盎然，驚呼連連。劉嘉發表示：「整個活動讓球員體能獲得提升，訓練在遊戲中完成，球員們都很開心，展現出季後訓練的成果，陽光、沙灘、海水也符合夏季賽的氛圍。」

今年季後自台灣啤酒隊轉到九太科技隊的吳曉謹，生平第一次去烏石港，也是第一次在沙灘訓練，他談起訓練過程：「因為沙子是軟的，所以更花體能在平衡和出力，覺得最好玩的活動是『奔跑格子』，撲接網球也是極為考驗反應力。」

▲吳曉謹生平第一次沙灘訓練，覺得很新鮮。（九太科技隊提供）
▲吳曉謹生平第一次沙灘訓練，覺得很新鮮。（九太科技隊提供）
由於「2020台灣夏季籃球挑戰賽」將於8月31日至9月6日登場，在台北體育館免費入場，劉嘉發展望這個重要賽事，他說：「經過季後的補強與調整，希望去年留下的球員和新進球員能夠有火花，特別期待李漢昇、林任鴻、吳曉謹的表現，新秀『康寧雙星』林柏豪、陳駿翰則會看情況讓兩人磨練身手。夏季挑戰賽目標是打進冠軍戰，展現快狠準的『小球戰術』成果。」

▲撲接網球難度極高，柯旻豪賣力接球。（九太科技隊提供）
▲撲接網球難度極高，柯旻豪賣力接球。（九太科技隊提供）
吳曉謹也積極備戰，希望轉隊後能夠拿出好成績，他覺得：「九太隊教練講解細節很細膩，積極鼓勵球員勇敢出手，自己備戰已經達到80%，剩下20%還在努力調整，希望提供球隊需要的火力，也能提升防守強度。」

今年因為2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的關係，瓊斯盃無法舉辦，沈會承非常重視2020台灣夏季籃球挑戰賽，提供九太隊冠軍30萬元、亞軍15萬元的激勵獎金，鼓勵球員在賽事中努力表現，在籃球旱季為球迷提供最精彩的比賽。

▲九太科技隊總教練劉嘉發期許，夏季挑戰賽能夠打進冠軍戰。（九太科技隊提供）
▲九太科技隊總教練劉嘉發期許，夏季挑戰賽能夠打進冠軍戰。（九太科技隊提供）
 

關鍵字

2020台灣夏季籃球挑戰賽 九太科技 SBL 肌肉 籃球

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