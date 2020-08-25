▲ 當美好變成車的形狀，就會長得像 Peugeot 308 特仕版

寶嘉聯合此次同時推出 Peugeot 308 特仕版與 2008 特仕版，兩者同樣換上集團最新動力且同樣標榜超過 21 km/l 的優異油耗表現。不同的是，上回體驗過的 2008 即將邁入新世代，本篇主角 308 則是未有新世代的消息出現；原廠不久前才推出比特仕版配備再豐富一點的 2021 年式小改款。
與 2008 特仕版相同，308 特仕版最重要的更新內容，就是將原先 1.2 升三缸汽油引擎換成集團最新的 1.5 升柴油引擎；馬力維持不變的情況下，扭力提升至 300 牛頓米使得 308 有更輕快的低速反應。不論車外、車內，柴油引擎獨有的轉動聲都比汽油引擎明顯一些，但與市面上其他柴油引擎相比，這具新世代引擎的靜肅表現已經名列前茅。
Peugeot 308 可說是目前台灣唯一可透過總代理買到的法系掀背車（新世代 208 將於今年底入列），當然是要撐起法國車操控的金字招牌。所幸 308 特仕版換了柴油動力，依然保留令人回味再三的靈活操控與細膩的底盤設定。在 2008 特仕版的深度文中，我似乎已經講過類似的話，但同樣的感受放到重心更低的 308 身上，又更加放大。
308 擁有「Eco 節能行駛模式」與「Sport 運動化模式」可選，一開啟後者，引擎聲浪更為明顯，眼前的儀表板以紅色顯示，甚至中央液晶螢幕也秀出即時動力輸出與增壓值，油門反應與轉向都更貼近鋼砲的程度；轉多少是多少，踩多少是多少。稍嫌可惜之處，在於特仕版搭配的 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，雖然有換檔撥片加持，但反應速度還可再加強。不過，比起性能表現，油耗更是這顆變速箱的重點。
把行駛模式調回 Eco 或 Normal，308 在提供駕駛充分路面資訊的同時，也可以顧及到乘客舒適。平衡且厚實的底盤回饋讓 308 的行路質感可以媲美，甚至超越市面上新世代同級車款。
除了底盤實力，308 的車室又比 2008 再精緻，車內硬質塑膠大為減少，跑車座椅質感不輸豪華車，還多了按摩功能（放眼同級對手，308 還是唯一有按摩座椅的車款呢）。試駕車型 GT Line Cielo 更標配全景式玻璃車頂，即使後排乘客都絲毫不受壓迫。
本次 308 特仕版提供 Allure、Allure+、GT Line Cielo 三車型，也新增不同程度的 ADAS 系統，讓這一代有七年歷史的 308 還能迎合消費者需求。特仕版全車系標配 ACC 主動式定速巡航附自動煞車，此外 Allure+ 與 GT Line Cielo 更標配 LKA 車道維持系統，以及可隨時掃描路上速率標示，並顯示於儀表板的 SLI 速率掃描辨識系統及 ISA 智慧型速率調整系統，幫助你躲過吃罰單的悲劇。
針對此次特仕版，寶嘉聯合用豐富的優惠提升此車的性價比，包含舊換新現金優惠、低頭款高額分期 0 利率、5 萬公里免費保養及 4 年 12 萬公里延長保固，再加贈首年免牌照稅及燃料稅。如果你真真切切喜歡 Peugeot 浪漫的操駕感和與獨特的造車工藝，那麼此次特仕版便是入手 308 的好機會。
雖然寶嘉聯合尚未釋出引進 308 小改款的消息，但此次限量販售的特仕版經過配備更新，再加上與眾不同的設計和令人流連忘返的駕馭體驗，308 確實還有再戰三回的實力。只不過，即使擁有這些優點，308 在競爭激烈的中型掀背級距中，還是有價格上的劣勢（有 118 到 140 萬的預算，大部分買家可能就去買 Focus ST 或是咬牙直上 Golf GTI）。Peugeot 如此引人入勝的造車工藝是否能讓更多人享受到，就要看往後 308 的售價是否更具競爭力了。