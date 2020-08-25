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當美好變成車的形狀，就會長得像 Peugeot 308 特仕版

2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-08-25 10:25:01

▲ 當美好變成車的形狀，就會長得像 Peugeot 308 特仕版
▲ 當美好變成車的形狀，就會長得像 Peugeot 308 特仕版
眼看品牌其他車系已邁向下一世代，Peugeot 308 依然維持已征戰七年的現行車種，採用以更新配備及動力的方式，讓本就美好的一台車，還能與時俱進，繼續美好下去。

Peugeot 308 特仕版提供 Allure、Allure+、GT Line Cielo 三車型，售價分別為 118.9 萬、122.9 萬、138.9 萬元。
Peugeot 308 特仕版提供 Allure、Allure+、GT Line Cielo 三車型，售價分別為 118.9 萬、122.9 萬、138.9 萬元。
寶嘉聯合此次同時推出 Peugeot 308 特仕版與 2008 特仕版，兩者同樣換上集團最新動力且同樣標榜超過 21 km/l 的優異油耗表現。不同的是，上回體驗過的 2008 即將邁入新世代，本篇主角 308 則是未有新世代的消息出現；原廠不久前才推出比特仕版配備再豐富一點的 2021 年式小改款。

試駕為 GT Line Cielo 版本，擁有專屬外觀套件。
試駕為 GT Line Cielo 版本，擁有專屬外觀套件。
運動化車身側裙、GT Line 後排氣尾飾管、曜石黑後視鏡、運動化車身側裙、強化玻璃車頂。
運動化車身側裙、GT Line 後排氣尾飾管、曜石黑後視鏡、運動化車身側裙、強化玻璃車頂。
GT Line 標配方格旗幟式水箱罩與紅色 Peugeot 字樣。
GT Line 標配方格旗幟式水箱罩與紅色 Peugeot 字樣。
LED 尾燈有獅爪造型。
LED 尾燈有獅爪造型。
GT Line Cielo 標配 17 吋輕量化鋁合金輪圈。
GT Line Cielo 標配 17 吋輕量化鋁合金輪圈。
與 2008 特仕版相同，308 特仕版最重要的更新內容，就是將原先 1.2 升三缸汽油引擎換成集團最新的 1.5 升柴油引擎；馬力維持不變的情況下，扭力提升至 300 牛頓米使得 308 有更輕快的低速反應。不論車外、車內，柴油引擎獨有的轉動聲都比汽油引擎明顯一些，但與市面上其他柴油引擎相比，這具新世代引擎的靜肅表現已經名列前茅。

PSA Group 最新 1.5L BlueHDi 渦輪增壓柴油引擎馬力為 130 匹馬力、扭力為 300 牛頓米，官方油耗數據為 22.3 km/l。
PSA Group 最新 1.5L BlueHDi 渦輪增壓柴油引擎馬力為 130 匹馬力、扭力為 300 牛頓米，官方油耗數據為 22.3 km/l。
Peugeot 308 可說是目前台灣唯一可透過總代理買到的法系掀背車（新世代 208 將於今年底入列），當然是要撐起法國車操控的金字招牌。所幸 308 特仕版換了柴油動力，依然保留令人回味再三的靈活操控與細膩的底盤設定。在 2008 特仕版的深度文中，我似乎已經講過類似的話，但同樣的感受放到重心更低的 308 身上，又更加放大。

Peugeot 308 的底盤與操控設定是舒適與樂趣的理想平衡。
Peugeot 308 的底盤與操控設定是舒適與樂趣的理想平衡。
308 擁有「Eco 節能行駛模式」與「Sport 運動化模式」可選，一開啟後者，引擎聲浪更為明顯，眼前的儀表板以紅色顯示，甚至中央液晶螢幕也秀出即時動力輸出與增壓值，油門反應與轉向都更貼近鋼砲的程度；轉多少是多少，踩多少是多少。稍嫌可惜之處，在於特仕版搭配的 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，雖然有換檔撥片加持，但反應速度還可再加強。不過，比起性能表現，油耗更是這顆變速箱的重點。

308 不同駕駛模式差異鮮明。
308 不同駕駛模式差異鮮明。
EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，雖然有換檔撥片加持，但反應速度還可再加強。
EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，雖然有換檔撥片加持，但反應速度還可再加強。
308 擁有「Eco 節能行駛模式」與「Sport 運動化模式」可選。
308 擁有「Eco 節能行駛模式」與「Sport 運動化模式」可選。
換檔撥片為全車系標配。
換檔撥片為全車系標配。
運動模式的儀表板會以紅色顯示，中央同時顯示即時即時動力輸出與增壓值。
運動模式的儀表板會以紅色顯示，中央同時顯示即時即時動力輸出與增壓值。
把行駛模式調回 Eco 或 Normal，308 在提供駕駛充分路面資訊的同時，也可以顧及到乘客舒適。平衡且厚實的底盤回饋讓 308 的行路質感可以媲美，甚至超越市面上新世代同級車款。

Peugeot 308 特仕版擁有駕駛導向的內裝鋪陳，整體質感又比 2008 更好。
Peugeot 308 特仕版擁有駕駛導向的內裝鋪陳，整體質感又比 2008 更好。
全彩觸控螢幕標配 Peugeot Mirror Screen® 鏡射系統，支援 Apple Carplay 與 MirrorLink。
全彩觸控螢幕標配 Peugeot Mirror Screen® 鏡射系統，支援 Apple Carplay 與 MirrorLink。
懸浮式抬頭顯示儀錶板是 Peugeot 獨特的設計。
懸浮式抬頭顯示儀錶板是 Peugeot 獨特的設計。
除了底盤實力，308 的車室又比 2008 再精緻，車內硬質塑膠大為減少，跑車座椅質感不輸豪華車，還多了按摩功能（放眼同級對手，308 還是唯一有按摩座椅的車款呢）。試駕車型 GT Line Cielo 更標配全景式玻璃車頂，即使後排乘客都絲毫不受壓迫。

GT Line 半皮布跑車座椅與座艙氛圍舒適度極佳，支撐力十足。
GT Line 半皮布跑車座椅與座艙氛圍舒適度極佳，支撐力十足。
後座空間可滿足大部分成人需求，只不過後座少了出風口。
後座空間可滿足大部分成人需求，只不過後座少了出風口。
GT Line Cielo 標配全景式玻璃車頂。
GT Line Cielo 標配全景式玻璃車頂。
前座配備按摩功能及電動腰靠。
前座配備按摩功能及電動腰靠。
行李廂提供 6/4 椅背傾倒功能，容積可變化於 470 與 1,309 公升。
行李廂提供 6/4 椅背傾倒功能，容積可變化於 470 與 1,309 公升。
本次 308 特仕版提供 Allure、Allure+、GT Line Cielo 三車型，也新增不同程度的 ADAS 系統，讓這一代有七年歷史的 308 還能迎合消費者需求。特仕版全車系標配 ACC 主動式定速巡航附自動煞車，此外 Allure+ 與 GT Line Cielo 更標配 LKA 車道維持系統，以及可隨時掃描路上速率標示，並顯示於儀表板的 SLI 速率掃描辨識系統及 ISA 智慧型速率調整系統，幫助你躲過吃罰單的悲劇。

ACC 主動式定速巡航系統控制桿位於方向盤左後方。
ACC 主動式定速巡航系統控制桿位於方向盤左後方。
LKA 車道維持系統於方向盤左側開啟。
LKA 車道維持系統於方向盤左側開啟。
針對此次特仕版，寶嘉聯合用豐富的優惠提升此車的性價比，包含舊換新現金優惠、低頭款高額分期 0 利率、5 萬公里免費保養及 4 年 12 萬公里延長保固，再加贈首年免牌照稅及燃料稅。如果你真真切切喜歡 Peugeot 浪漫的操駕感和與獨特的造車工藝，那麼此次特仕版便是入手 308 的好機會。

308 Peugeot 適合喜歡五門掀背，也喜歡稀有感的買家。
308 Peugeot 適合喜歡五門掀背，也喜歡稀有感的買家。
雖然寶嘉聯合尚未釋出引進 308 小改款的消息，但此次限量販售的特仕版經過配備更新，再加上與眾不同的設計和令人流連忘返的駕馭體驗，308 確實還有再戰三回的實力。只不過，即使擁有這些優點，308 在競爭激烈的中型掀背級距中，還是有價格上的劣勢（有 118 到 140 萬的預算，大部分買家可能就去買 Focus ST 或是咬牙直上 Golf GTI）。Peugeot 如此引人入勝的造車工藝是否能讓更多人享受到，就要看往後 308 的售價是否更具競爭力了。

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