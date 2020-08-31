籃球／張博勝準絕殺三分球　台銀下半場逆轉九太

九太此役先發陣容開賽打得相當順手，最多領先到19分，不過下半場面對對手加強防守，卻開始出現進攻當機的問題；反觀台銀在第四節靠著陳侑昫在禁區連續得分追近比數，再加上張博勝超前的三分球，最終以2分差贏球。
賽後台銀總教練陳國維表示，其實他們並沒有因為這個盃賽而特地將球員體能調到最理想的狀態，因此今天上半場可以看出大家都有點沒進入狀況，不過下半場加強防守，以上一季的模式由防守帶動進攻，最終才有機會逆轉。
「今天球隊的新進球員都表現得不錯，兩個新人比較之下家暐比較早進入狀況，而士軒下半場也慢慢有進入節奏；至於郅為和韋辰真的很不容易，因為他們來到台銀後要做的工作比在富邦多，今天真的打得很棒。」對5為新同學本場的表現，陳國維如此總結道。
談到最後一擊的設計，陳國維表示這是上賽季常常設計給洋將的一個戰術，利用內線的牽制，在擋人後製造對手換防上的失誤，也因此製造出張博勝在外線出手的機會。
而張博勝則是笑說，自己在發球時聽到有球迷喊「絕殺！」，因此也應觀眾要求投進這重要的逆轉球。「其實我今天狀況不算好，但關鍵時刻教練信任我，因此也想說要拿出表現。」
今天的兩場賽事強度上都有一定水準，張博勝也認為應該有SBL例行賽的8成水準，也提到球隊這次盃賽以練新人為主，可能是因為傷兵有點多，所以他才分擔了較多的上場時間。