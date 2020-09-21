排球／鶯歌186公分甘可慧放話　扳倒東山拚永信杯冠軍

第47屆永信杯全國排球錦標賽21日進入第3天賽程，學生組賽事如火如荼展開。高女組去年季軍鶯歌工商及去年殿軍枋寮高中，21日預賽狹路相逢，鶯歌工商在甘可慧、張瑋安的攻勢下，以2：0 （25：18、25：16）輕鬆取勝，目標挑戰東山高中的衛冕冠后座。





▲鶯歌工商186 公分隊長甘可慧。（圖／大會提供）