排球／鶯歌186公分甘可慧放話　扳倒東山拚永信杯冠軍

第47屆永信杯全國排球錦標賽21日進入第3天賽程，學生組賽事如火如荼展開。高女組去年季軍鶯歌工商及去年殿軍枋寮高中，21日預賽狹路相逢，鶯歌工商在甘可慧、張瑋安的攻勢下，以2：0 （25：18、25：16）輕鬆取勝，目標挑戰東山高中的衛冕冠后座。
鶯歌工商今年3月在HVL高中排球聯賽勇奪亞軍，締造隊史最佳成績，這次來到永信杯也盼能有所突破。儘管身高較為劣勢的枋寮高中，賽前針對室外場地做足準備，打出靈活戰術力求以快制高，但鶯歌在186公分隊長甘可慧的率領下，祭出銅牆鐵壁，讓枋寮難以取分，最終鶯歌獲勝晉級六強。
鶯歌工商教練沈芳誼表示，由於鶯歌的練習時間在放學後，很難讓學生提前適應有太陽的室外場地，對子弟兵展現強大適應能力相當欣慰。甘可慧則說：「從暑假開始就很認真訓練，很開心新學年首戰就有好的開始，也希望今年可以更進一步，對衛冕者東山高中能挑戰成功。」
高女組今日六強隊伍出爐，分別為東山高中、台中女中、枋寮高中、鶯歌工商、八斗高中及苑裡高中，將在22日角逐冠軍金杯。
高男組衛冕軍豐原高商今日險勝苑裡高中，以分組第一進入12強，複賽預計8強階段將迎戰明德高中或頭城家商，7連霸之路仍有4場要過。去年亞軍曾文農工及殿軍麥寮高中若闖關順利，有望在準決賽與豐商狹路相逢。