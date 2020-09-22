經濟、體育跨領域　運動分析師協會與淡大經濟系首度合作

中華民國運動賽事分析師協會與淡江大學經濟系合作，在今（22日）完成產學合作意向書（MOU）的簽約。淡大經濟系系主任與老師都對於此嶄新的產學合作充滿期待，希望藉由此模式，活絡系上課程，未來培養更多的運動、經濟產業的各類人才。
今年全球受到2019 新型冠狀病毒（COVID-19）影響，重創運動產業，各國職業運動被迫延期、停賽或閉門，導致運動經濟板塊重組，許多產業沒落，卻也有很多新的經濟模式崛起，像是自行車產業，或是「宅經濟」AI互動式科技和居家健身等產業翻身成當紅炸子雞。
首次攜手合作雙方都很期待，淡江大學經濟系系主任林彥伶表示，剛起步階段會從單元課開始進行，之後搭配演講與系列課程，再延伸到分析師證照的考取，給學生最完善的資源。
中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶表示：「運動博弈屬非典型經濟，且運用層面很廣，包括球探收集資訊、分析數據，AI大數據運用與運動影像分析，都是課程的重點。」
經濟系與運動產業跨領域的結合能否激起漣漪？張宏韶認為：「運動與經濟系其實息息相關，好的數據統計和分析，能提升運動員的表現，並增加獲勝機率。最重要的是運動產業其實是很龐大的經濟體，希望透過課程，讓學生能更宏觀的了解產業發展，同時提升對於新經濟的敏銳度。」