經濟、體育跨領域　運動分析師協會與淡大經濟系首度合作

中華民國運動賽事分析師協會與淡江大學經濟系合作，在今（22日）完成產學合作意向書（MOU）的簽約。淡大經濟系系主任與老師都對於此嶄新的產學合作充滿期待，希望藉由此模式，活絡系上課程，未來培養更多的運動、經濟產業的各類人才。





2019 新型冠狀病毒（COVID-19）