中職／富邦團隊27安打爆統一　登下半季龍頭寶座

今日中職桃園球場的賽事因雨延賽，因此僅有台南棒球場開打，賽前富邦悍將和統一獅下半季戰績同為23勝20敗，贏者將登上龍頭。結果富邦在張進德單場雙響砲的帶領下，團隊敲出驚人的27支安打，終場以20:15贏球。
富邦今天火力相當兇猛，讓來台後表現相當不錯的布雷克踢到鐵板，只投了2又2/3就被敲12支安打，包括張進德的1發兩分砲，狂丟11分後狼狽退場。
但不料今天統一接手的牛棚投手也都壓不住富邦打線的串聯，潘威倫、王鏡銘、江承峰和鄭鈞仁全都有掉分，富邦此役除了第2和第9局沒有得分之外，局局有分數的進帳，早早就建立起雙位數的分差。
而在獲得隊友的火力支援下，富邦洋投邦威今天也投得四平八穩，雖然局數仍然吃不長，只投了5又2/3局就用了100球退場，不過只被敲6安、丟掉1分，另外還賞出6次三振，內容可圈可點。
統一今天團隊前7局也有8支安打，不過相較於對手就比較零星一些，在第6局才靠著羅國龍的滾地安打，敲回本場的第1分；7局下，蘇智傑擊出個人職棒生涯的第500安，接著林安可就掃出中外野的2分砲，個人本季的第28轟，獨居全壘打王。
8局下，富邦換上王尉永中繼，但他狀況不佳，被敲3支安打、丟2分後退場，接手的歐書誠也沒能控制局勢，又被敲2支安打丟1分，富邦教練團只好推上林羿豪，他雖然成功讓高國慶敲出滾地球，但游擊手接球失誤，讓兩名跑者回來得分，統一單局灌進6分，追到9:20。
9局下，富邦換上終結者陳鴻文上來關門，但他延續近期低迷的狀態，但他先是被唐肇廷敲安後，接著一次觸身球、一次四壞球把場面搞成滿壘，接著陳傑憲敲出清壘的二壘安打，統一追到12:20；富邦教練團只能再重演上一戰劇本，推上賴鴻誠救火，但他在抓到兩個出局數後，被陳重廷敲出3分砲，所幸之後三振掉潘傑楷，才沒有讓對手在主場上演逆轉秀。