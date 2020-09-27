中職／富邦團隊27安打爆統一　登下半季龍頭寶座

今日中職桃園球場的賽事因雨延賽，因此僅有台南棒球場開打，賽前富邦悍將和統一獅下半季戰績同為23勝20敗，贏者將登上龍頭。結果富邦在張進德單場雙響砲的帶領下，團隊敲出驚人的27支安打，終場以20:15贏球。