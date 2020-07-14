不是食物是扭蛋！療育「圓滾滾動物団子扭蛋」捏捏超紓壓

「Anny’s Fools Paradise。」
在這思想的匯聚之地，有著一位守護著各式肥肥軟軟生物的守護者－Anny。在這裡，Anny隨時歡迎來自其他國度的可愛動物們，而且只要動物們願意，Anny就有魔法可以將他們都變成一群可愛又療癒的圓滾滾团子！
有天夥伴大象也來到了「Anny’s Fools Paradise」玩耍，而國度的守護者Anny也帶領我們經過一連串的夢幻旅程；旅程中也分別介紹了幾位圓滾滾团子給我們認識，分別是：
- 第一位早餐午餐晚餐都想吃肉骨頭，所以圓成球的「柴柴团子」。
- 第二位肉泥罐罐不可少，十隻橘貓九隻胖中最胖的橘貓，堪稱橘貓中的驕傲「貓貓团子」。
- 第三位柔軟善良溫馴，無聊就會咀嚼，卻靜靜吃了三碗飯的「兔兔团子」。
- 第四位坐著吃躺著也能吃，不知是藏瓜子的虛胖，還是自己吃不停變成一糰的「鼠鼠团子」。
- 最後一位生性膽小怕生，卻很貪吃擁有了粉嫩大肚肚的「刺刺团子」。
- 最後夥伴大象實在是受不了他們軟綿綿的魅力，決定邀請他們回自己的夥伴國度，讓國度內的夥伴們，一起感受他們的軟萌魔法，同時也賦予了新的Ｑ彈元素，讓他們的療癒魔法能夠療癒更多人！
作者介紹歡迎大家跟著我們來到 Anny’s Fools Paradise的國度，在這裡，你可以放下平時腦中緊繃的情緒，用最放鬆慵懶的心情，面對所遇到的一切人事物。細膩可愛的Anny，在國度所創作的插畫作品，時而活潑有趣，時而寧靜安逸，總是能讓人感受到輕鬆愉悅的氛圍；同時要求精細的Anny，創造出的羊毛氈生物，除了外型與顏色的精緻，那扎實又有點重量的蓬鬆觸感，總讓人充滿滿滿的療癒及溫暖感，每次都讓來國度內休閒放鬆的旅人們，捨不得離開。
但是不論何時何地，Anny’s Fools Paradise隨時歡迎你，再次回來享受這夢幻思想的匯聚之地。此次，就讓我們一起來期待 Anny，會為各位旅人們帶來什麼樣的軟萌作品吧！
圓滾滾動物団子商品介紹商品名稱：圓滾滾動物団子
高度：約4公分
商品款式：共5款
商品建議售價：每款各100元
商品上市日期：2020年10月 ( 預計上市 )