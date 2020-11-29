推玩中學　高市毒防局培訓「玩桌遊、學反毒」種子師資

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推玩中學　高市毒防局培訓「玩桌遊、學反毒」種子師資

記者蔡佳宏/高雄報導

calendar_today2020-11-29 14:41:46

▲高市毒防局於今年9月派遣6名個管師參加中國信託反毒教育基金會「玩桌遊，學反毒」培訓課程。（圖／高市毒防局提供）
▲高市毒防局於今年9月派遣6名個管師參加中國信託反毒教育基金會「玩桌遊，學反毒」培訓課程。（圖／高市毒防局提供）
為落實反毒教育工作，強化兒童少年抵抗毒品誘惑，高雄市政府毒品防制局於今年9月派遣6名個管師參加中國信託反毒教育基金會「玩桌遊，學反毒」培訓課程，昨(28)日再度邀集高雄市的國小、生命線協會、大同醫院、高雄長庚醫院、青少年關懷協會、張老師基金會、教育部高雄市聯絡處等單位40人參訓。
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培訓後將運用於原單位的教學工作與個案輔導，毒品防制局局長林瑩蓉蒞臨勉勵期許學員將所學的反毒新教具運用於兒童少年毒品防制領域，提升教學工作、個案輔導的活潑性及實用性，透過互動遊戲，強化反毒意識，未來將持續培訓更多的反毒專業人員，建置反毒種子師資人力庫。
▲林瑩蓉勉勵學員將所學的反毒新教具運用於兒童少年毒品防制領域。（圖／高市毒防局提供）
▲林瑩蓉勉勵學員將所學的反毒新教具運用於兒童少年毒品防制領域。（圖／高市毒防局提供）
遠離毒品需要降低危險因子，例如避免出入複雜場所，強化保護因子，例如面對生活中各種壓力的抒壓方式等，人生可以重新選擇翻轉自己的未來。毒防局運用中信反毒基金會研發的「遠離毒品陷阱反毒情境桌遊」作為培訓的媒介，改變傳統反毒宣導，透過桌遊情境式體驗及利用骰子、場所圖卡、毒品卡等工具來代表現實生活中常見面臨選擇、判斷、掙脫誘惑等情境，從遊戲互動過程中反思人生的每次選擇皆可能影響自己的一生，應謹慎決定。

林瑩蓉表示，預防勝於治療，專業人員運用反毒桌遊教具引導青少年從遊戲中了解自己的價值觀、建立信念與作決定的思考模式，發現偏誤及時修正，從中學習到面臨毒品誘惑的危險情境，做出正確的決定來拒絕毒品。近年來，新興毒品偽裝食品化樣態百出，且混摻多種毒品，不僅容易造成兒童少年不慎涉毒危害身心，甚者，更造成傷亡事件，因此反毒教育必需從小紮根，期望有更多的人加入反毒種子師資培訓或參與毒品防制的志工行列，讓本市的兒童少年防毒網絡更加綿密。

▲毒防局提醒，為避免孩子施用毒品，請留意孩子是否出現染毒四徵兆。（圖／高市毒防局提供）
▲毒防局提醒，為避免孩子施用毒品，請留意孩子是否出現染毒四徵兆。（圖／高市毒防局提供）
毒防局提醒，為避免孩子施用毒品，請留意孩子是否出現染毒四徵兆:「作息改變」、「行為異常」、「情緒不穩」及「特殊物品」，另也要謹守3不3要原則，「3不」：「不」接受來路不明或免費試用菸品、即溶包或飲料、「不」涉足是非場所、「不」食用事先開封的飲料及不讓飲料離開視線；「3要」：則是「要」關心家人及朋友是否有疑似染毒徵兆、「要」告知家人參與活動地點及時間、若發現異常暈眩等身體不適「要」求助，同時儘快離開現場。如有任何毒品防制問題可上毒防局官網查詢或電洽24小時免付費毒防諮詢專線0800-770-885。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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