推玩中學　高市毒防局培訓「玩桌遊、學反毒」種子師資

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遠離毒品需要降低危險因子，例如避免出入複雜場所，強化保護因子，例如面對生活中各種壓力的抒壓方式等，人生可以重新選擇翻轉自己的未來。毒防局運用中信反毒基金會研發的「遠離毒品陷阱反毒情境桌遊」作為培訓的媒介，改變傳統反毒宣導，透過桌遊情境式體驗及利用骰子、場所圖卡、毒品卡等工具來代表現實生活中常見面臨選擇、判斷、掙脫誘惑等情境，從遊戲互動過程中反思人生的每次選擇皆可能影響自己的一生，應謹慎決定。
林瑩蓉表示，預防勝於治療，專業人員運用反毒桌遊教具引導青少年從遊戲中了解自己的價值觀、建立信念與作決定的思考模式，發現偏誤及時修正，從中學習到面臨毒品誘惑的危險情境，做出正確的決定來拒絕毒品。近年來，新興毒品偽裝食品化樣態百出，且混摻多種毒品，不僅容易造成兒童少年不慎涉毒危害身心，甚者，更造成傷亡事件，因此反毒教育必需從小紮根，期望有更多的人加入反毒種子師資培訓或參與毒品防制的志工行列，讓本市的兒童少年防毒網絡更加綿密。
毒防局提醒，為避免孩子施用毒品，請留意孩子是否出現染毒四徵兆:「作息改變」、「行為異常」、「情緒不穩」及「特殊物品」，另也要謹守3不3要原則，「3不」：「不」接受來路不明或免費試用菸品、即溶包或飲料、「不」涉足是非場所、「不」食用事先開封的飲料及不讓飲料離開視線；「3要」：則是「要」關心家人及朋友是否有疑似染毒徵兆、「要」告知家人參與活動地點及時間、若發現異常暈眩等身體不適「要」求助，同時儘快離開現場。如有任何毒品防制問題可上毒防局官網查詢或電洽24小時免付費毒防諮詢專線0800-770-885。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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