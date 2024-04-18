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直擊／雙北暴雨不怕！台北「茶の魔手」又排隊了　還人手一顆鳳梨

▲台北慶城街「茶の魔手」接近中午時人潮不斷，現場顧客購買2杯飲料贈送一顆鳳梨。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北慶城街「茶の魔手」接近中午時人潮不斷，現場顧客購買2杯飲料贈送一顆鳳梨。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙北今早暴雨影響交通，不少上班族受到影響，不過台北慶城街「茶の魔手」接近中午時人潮不斷，現場顧客人手一顆鳳梨，原來是「茶の魔手」台北慶城店力挺台農17號「金鑽鳳梨」盛產，今（18）日限定買2杯飲品送一顆鳳梨，台南市黃偉哲市長也在現場，協助發放「免費送100杯金鑽青茶」，現場還有遇到粉絲與他開心合照。

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金鑽鳳梨盛產季節來了！「茶の魔手」身為台南在地企業，也以實際行動支持台南在地農產，此次拋磚引玉搶先認購 3000 斤金鑽鳳梨，並選定在新開幕不久的台北慶城門市舉辦聯合行銷推廣，今（18）日消費任2杯飲品，就可免費帶走一顆鳳梨，還加碼免費發送100杯金鑽鳳梨青茶。

▲由於早上雙北地區暴雨，直到接近中午後，免費發送100杯鳳梨冰茶的隊伍開始出現排隊潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲早上雙北地區暴雨，直到接近中午後，免費發送100杯鳳梨冰茶的隊伍開始出現排隊潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
《NOWnews》記者直擊活動現場，由於早上雙北地區暴雨，直到接近中午後才開始陸續爆發排隊人潮，現場民眾開心的人手一顆鳳梨提回家。顧客李小姐受訪表示，在台南工作過時就會喝「茶の魔手」，台北店剛開幕的時候，從11點排到晚上7點人潮都不散，這次經過剛好遇上贈送鳳梨的活動，平時也覺得台南金鑽鳳梨很好吃，就趁上班前來買飲料。

另一位李姓顧客也大讚，支持台灣在地農產的異業合作很不錯，雖然自己以前不敢吃鳳梨，不過覺得台灣水果改良非常多，現在也非常喜歡台南鳳梨。

▲顧客李小姐（圖／記者鍾怡婷攝）
▲顧客李小姐平時也覺得台南金鑽鳳梨很好吃，剛好遇上活動就趁上班前來買飲料。（圖／記者鍾怡婷攝）
除了買2杯飲料會贈送鳳梨一顆外，現場也由台南市市長黃偉哲發放100杯免費的鳳梨青茶，有粉絲領完飲料後，當場請現場人員幫他跟市長合影。黃偉哲表示，很高興帶著台南優質的金鑽鳳梨來到台北，也希望台南鳳梨有更多好的銷路，感謝很多企業支持台南鳳梨，並且他也預告，接下來台南芒果季要開始了，喜歡吃芒果、芒果冰、芒果甜品的可別錯過。

▲台南市市長黃偉哲發放100杯免費的鳳梨青茶，也有粉絲領完飲料後，當場請現場人員幫他跟市長合影。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台南市市長黃偉哲發放100杯免費的鳳梨青茶，也有粉絲領完飲料後，當場請現場人員幫他跟市長合影。（圖／記者鍾怡婷攝）
「茶の魔手」創辦人王賢明董事長表示，招牌熱銷飲品之一的「金鑽青茶」，全台年銷售量約20萬杯，該飲品中所使用到的金鑽果釀，其原料年採購量約30公噸，為保障台南鳳梨農的生計，他將加碼承諾未來金鑽青茶中所使用的金鑽果釀將優先採購台南生產的鳳梨。

王賢明進一步承諾，日後不論在原有的飲品上，還是新品研發上，都將優先使用台南在地農產蔬果；未來也希望與市府攜手合作一同將台南特色農產推廣到全台各地，甚至進軍國際，讓更多人認識台南優質農產。

▲創辦人王賢明董事長（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「茶の魔手」創辦人王賢明董事長（右）；台南市市長黃偉哲（左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

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