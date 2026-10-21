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皮克敏社群週是什麼？

▲《Pikmin Bloom》社群週共有2種任務模式，系統會視玩家徽章現況，給予指定任務，解完獲得 Mii 服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

11月玩家要爆肝了 6款花朵任務提前備戰

▲《Pikmin Bloom》社群週期間，巨大花朵會綻放6個小時，不同花朵會在不同日期和時段綻放。（圖／《Pikmin Bloom》）

11月還有週年任務 走30000步拿限定徽章

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月不僅會推出週年紀念活動，還有被玩家稱為「地獄補考週」的社群週活動將登場，玩家將挑戰補齊近半年的種植員徽章，以及解鎖高難度種花任務，取得Mii限定服裝，2026年11月社群週前，皮友們記得先囤好「鈴蘭、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、11月主花」等6款花瓣，為社群週全力備戰。《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。若以《Pikmin Bloom》近半年推出的花朵來看，2026年11月社群週玩家可能分別收到「鈴蘭、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花」以及「11月尚未公佈的主花」等6個任務，玩家可以提前準備精華和花瓣，11月會是皮友們需要全力衝刺的月份。社群週不只是補徽章，也是補充季節限定花朵資源的好機會，活動期間在巨大花朵周圍種植一般紅、黃、藍、白色花瓣，就有機會依照指定時段開出季節限定花朵，玩家可藉此取得特殊精華，建議平時不要任意耗盡特殊花瓣，活動開始後再依照官方公布的花朵輪替時間安排種花路線，提高補充花蜜與完成任務的效率。如果皮友們已經收齊近半年《Pikmin Bloom》所有種植員徽章，在社群週依舊可進一步挑戰6項高難度任務，完成後就能取得 Mii 紀念服裝；2025年11月社群週是「金色星星太陽眼鏡」、2026年5月則是「金色窄管褲」。此外，《Pikmin Bloom》每年11月，也都推出周年紀念徽章步數任務，以2025年11月為例，玩家須在活動期間累積步行30000步，才能取得4周年紀念徽章；建議玩家提前安排每日散步時間，避免活動最後幾天才集中趕進度。2026年11月社群週的正式日期、步數門檻、徽章範圍、額外獎勵，仍以官方後續公告為準，玩家可持續關注遊戲內通知及官方網站。