黃鴻升驟逝鬼鬼無法接受　哽咽憶相處點滴

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吃咖哩「必備食物」為何？老饕推薦靈魂配料：開啟新世界

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比女主角還美？劉亦菲特技替身曝光　全場暴動：也太正了

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網球／考量疫情法網減少觀眾進場　大坂直美因傷退賽

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傳出可能終止營運　FOX體育台回應了

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男同事私聊談工作問題！她幾天後一到公司臉綠：太over了

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德國型男體驗台東炸寒單　感動大讚：台灣人好友善
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自駕車來了／政府年砸3億扶植發展　扮糾察隊還突擊考核
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大狗狗霸佔貓抓板休息　橘貓氣噗噗怒視：給偶下來
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蔣萬安嗆民進黨昨是今非　蘇貞昌：你在美國吃美豬嗎？
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【直播／蘇貞昌立院備詢美豬牛　唇槍舌戰立委】
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蘇貞昌來立法院報告 國民黨抬「美豬」抗議
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【直播／蘇貞昌赴立院專案報告　朝野掀開放美豬美牛攻防戰】
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台灣奇幻秘境有如外太空　網讚：「台灣美得不科學！」
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【直播／蘇貞昌赴立院專案報告　朝野掀開放美豬美牛攻防戰】
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中職／不爽好球帶！中信兄弟投手教練佛斯特被趕出
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開放瘦肉精美豬進口　蘇貞昌：讓台灣走進國際舞台的決定

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總統蔡英文宣布美豬即將進口，今(18)日，行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院進行專案報告。蘇貞昌指出，美豬議題，陳水扁、馬英九兩位前總統都承諾會解決，受限當時的條件，都只能處理部分問題，但經過這段時間

calendar_today2020-09-18

自駕車來了／台北深夜公車積極測試　最快9月底可載客

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近年自駕車的發展迅速，日前 KPMG 全球總部發布「 2020 自動駕駛汽車準備度報告」，台灣首次參與調查就名列第 13 名，超越德國、澳洲、法國等先進國家。為鼓勵產業投入無人載具創新應用，立法院於

calendar_today2020-09-18

快訊／小鬼黃鴻升死因出爐　初步判定為「心血管疾病」

快訊／小鬼黃鴻升死因出爐　初步判定為「心血管疾病」

36歲小鬼（黃鴻升）16日被發現猝死家中浴室外，他右臉朝下趴地，嘴唇撞腫，口鼻流血，檢察官相驗後初步排除外力介入，為釐清死因，今（18日）下午2點30分在板橋殯儀館進行解剖，歷時約1個半小時，稍早結果

calendar_today2020-09-18

館長深夜喊話！宣告「花十億」追查幕後藏鏡人：十倍還你

館長深夜喊話！宣告「花十億」追查幕後藏鏡人：十倍還你

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨，在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，其右手、右腳中彈，手術後傷勢正在復原當中。對此，館長在昨（17）日開設直播，向幕後藏鏡人喊話，「沒關係

calendar_today2020-09-18

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影／獨家創舉挑戰不可能　日環食節目全紀錄

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於6月21日下午，天文奇景「日環食」登場亮相。《NOWnews今日新聞》獨家透過航機空拍，以空拍鏡頭，帶給觀眾不同角度，一覽日環食的奇蹟美景。

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立院將成立修憲委員會　民進黨禮讓席次給林昶佐、陳柏惟

立院將成立修憲委員會　民進黨禮讓席次給林昶佐、陳柏惟

立法院新會期將於明(18)日開議，除了社會關注的美豬進口議題外，另一項重大議題為修憲委員會成立，各黨團案比例推派修憲委員會成員。但無黨籍的林昶佐、台灣基進立委陳柏惟因沒有黨團，無法代表參加修憲委員會。

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空姐制服大PK，您覺得哪家航空公司的制服最好看？

空姐制服大PK，您覺得哪家航空公司的制服最好看？

空服員工作時亮麗的外表與不錯的待遇，也是不少人夢寐以求的職業。說起空姐，除了大家會想到他們長得漂亮外，就是他們的制服也都好好看，而各國的空姐制服也各不相同，現在就來告訴我們您覺得哪家航空公司的制服最好

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中華職棒／還不是靠恰恰！彭政閔清壘打兄弟下半季封王

中華職棒／還不是靠恰恰！彭政閔清壘打兄弟下半季封王

中信兄弟今天在台中洲際棒場出戰富邦悍將，只要避免落敗就可以拿下下半季冠軍，結果兄弟不只贏球，還靠精神領袖「恰恰」彭政閔敲出清壘二壘安打，一棒終結比賽，終場兄弟以8:3贏球，也順利拋下黃色彩帶。前天才剛

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黃鴻升 小鬼 日本 台灣 日職 塞爾提克 勞保 名家論壇 NBA 過世

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姊妹淘

小鬼親妹留位置給哥哥吃飯　1句「你也在嗎」惹哭全網　

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影／大狗霸佔貓抓板　貓在一旁「氣噗噗」怒視：給偶下來！

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保庇

招財關鍵月！農曆八月獲老天眷顧　三生肖好運五顆星

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《天堂》20週年神秘數據大公開！全台玩家20年來賺取超過13.5兆天幣　PChome24h合作同步開跑

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The China Post

花木蘭最美替身曝光！網友大讚：顏值超越本尊！ | Gorgeous smile, fearless spirit of &#8216;Mulan&#8217; stunt double steals show

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四方報

菲律賓新冠肺炎檢驗政策亞洲最佳？專家有意見

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政治

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轟市府機要爽領6萬簽辦0業務　余信憲：影響市長總統之路

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2018年參選市議員選舉落敗的李柏瑟，去年底入府任職市府財政局財產開發科員，但今(18)日卻遭桃園市議員余信憲踢爆，李至今月薪爽領6萬多元，但其所簽辦的業務量卻是「0」，甚至上班時間玩臉書、翹班參加私

calendar_today2020-09-18

中共同步軍演　蘇貞昌：讓不分朝野看到誰才是真正敵人

中共同步軍演　蘇貞昌：讓不分朝野看到誰才是真正敵人

美國國務院次卿克拉奇17日訪台，中國大陸解放軍隨即宣布在東海舉行軍事演習，行政院長蘇貞昌今天(18)在立法院回答民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，「中國做為一個大國，對世界應該要負起責任。尤其讓世界知道誰是

calendar_today2020-09-18

謊稱能列不分區立委名單　民眾黨後援會長欠款550萬未還

謊稱能列不分區立委名單　民眾黨後援會長欠款550萬未還

民眾黨全國後援會總會長、市府顧問謝俊州，遭到國民黨台北市議員戴錫欽，以及民進黨台北市議員許淑華踢爆，2019年曾經以自己將任民眾黨不分區立委候選人為由，前後向民間人士借款550萬，至今尚未歸還，挨批打

calendar_today2020-09-18

新會期國民黨主打美豬爭議？時力喊話：別假杯葛真放水

新會期國民黨主打美豬爭議？時力喊話：別假杯葛真放水

立法院新會期今(18)日正式開議，邀請行政院長蘇貞昌就美豬美牛進口做專案報告。時代力量今日批評政院專案報告太晚送達，也向國民黨喊話，國民黨新會期說要主打美豬爭議，不要再假杯葛真放水。國民黨昨（17）日

calendar_today2020-09-18

新奇

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比女主角還美？劉亦菲特技替身曝光　全場暴動：也太正了

比女主角還美？劉亦菲特技替身曝光　全場暴動：也太正了

中國女星劉亦菲素有「天仙」美稱，讚她仙氣十足，而近日，有網友PO出據稱是電影《花木蘭》裡，擔任劉亦菲的武術特技替身演員的照片在網路上流傳，而網友們也紛紛驚嘆「比主角正太多了吧」。網友們分別在臉書社團《

calendar_today2020-09-18

男同事私聊談工作問題！她幾天後一到公司臉綠：太over了

男同事私聊談工作問題！她幾天後一到公司臉綠：太over了

職場的人際關係是一門簡單，卻又是最複雜的學問，但若能好好處理人際社交，不僅能讓工作處理起來更加順利，就連上班心情也能愉悅。不過，就有女網友指出，近期公司的男同事被主管針對，因此就和對方小聊了一下公司內

calendar_today2020-09-18

iOS 14推出災情不斷！他曝「自身經驗」超麻煩：先別更新

iOS 14推出災情不斷！他曝「自身經驗」超麻煩：先別更新

蘋果昨（17）日正是釋出「iOS 14作業系統」，突如其來的新版本讓開發者措手不及，許多果粉更新後也出現異常。近日，就有網友抱怨，更新完後手機電量「永遠保持在100%」，後來才知道是新版對非原廠電池的

calendar_today2020-09-18

反制沒公德心的旅客！泰國政府出妙招：垃圾打包寄回你家

反制沒公德心的旅客！泰國政府出妙招：垃圾打包寄回你家

值得借鏡？遊客在親近大自然的同時，若不能發揮公德心，將自己製造的垃圾帶走，那麼長期下來對環境也是非常大的破壞。泰國日前就發生一起事件，一群遊客到考艾國家公園（Khao Yai National Par

calendar_today2020-09-18

娛樂

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黃鴻升驟逝鬼鬼無法接受　哽咽憶相處點滴

黃鴻升驟逝鬼鬼無法接受　哽咽憶相處點滴

小鬼（黃鴻升）16日在家中猝逝，享年36歲，震驚演藝圈。一直把小鬼視為哥哥的鬼鬼吳映潔，對於小鬼過世的消息，坦言到現在還是不能接受。吳映潔得知小鬼過世的消息後，在IG發文提到很難熬、眼淚止不住，還寫下

calendar_today2020-09-18

靠「打巴掌」撩妹？邱志宇另類追求法　令人咋舌

靠「打巴掌」撩妹？邱志宇另類追求法　令人咋舌

由郭珍弟執導的3段式愛情電影《戀愛好好說》，公布主視覺海報，以姚愛寗狠甩邱志宇巴掌「不打不相愛」作趣味呈現。據了解，姚愛寗和邱志宇在片中共有3場「打巴掌戲」，還一路從台北大稻埕，打到吉隆坡的白光墓園。

calendar_today2020-09-18

快訊／小鬼黃鴻升死因出爐　初步判定為「心血管疾病」

快訊／小鬼黃鴻升死因出爐　初步判定為「心血管疾病」

36歲小鬼（黃鴻升）16日被發現猝死家中浴室外，他右臉朝下趴地，嘴唇撞腫，口鼻流血，檢察官相驗後初步排除外力介入，為釐清死因，今（18日）下午2點30分在板橋殯儀館進行解剖，歷時約1個半小時，稍早結果

calendar_today2020-09-18

天使殺手！謀殺案嫌犯「長太美」　上遍各大節目擺脫嫌疑

天使殺手！謀殺案嫌犯「長太美」　上遍各大節目擺脫嫌疑

電影《被告》由一場駭人聽聞的謀殺案展開序幕，由於嫌疑犯是一個青春美麗的女孩，在媒體的推波助瀾下，讓整個案件愈發複雜，而導演則帶著觀眾，從檢方、嫌疑人，以及媒體的煽動性「辯論攻守」中，一步步還原案件真相

calendar_today2020-09-18

運動

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網球／考量疫情法網減少觀眾進場　大坂直美因傷退賽

網球／考量疫情法網減少觀眾進場　大坂直美因傷退賽

法網因2019 新型冠狀病毒（COVID-19）延至9月27日開打，由於當地疫情反彈，進場觀眾人數減為5000人，而剛拿下美網女單冠軍的大坂直美宣布因腿部傷勢來不及恢復，決定退賽。由於疫情關係法網從5

calendar_today2020-09-18

傳出可能終止營運　FOX體育台回應了

傳出可能終止營運　FOX體育台回應了

長期轉播日本職棒與美國職棒等賽事的體育專業頻道《FOX體育台》今天傳出內部消息，可能會有撤資，對此，《FOX體育台》表示，「 我們有計劃終止FOX體育台在台灣地區的營運。如有進一步消息，我們將會告知您

calendar_today2020-09-18

FOX體育台傳出可能撤資　今確定不開記者會說明

FOX體育台傳出可能撤資　今確定不開記者會說明

長期轉播日本職棒與美國職棒等賽事的體育專業頻道《FOX體育台》今天傳出內部消息，可能會有撤資，對此，《FOX體育台》表示，「今天沒有記者會，目前也沒有任何訊息發表。」《FOX體育台》是過去台灣HBL官

calendar_today2020-09-18

NBA／追平隊史最大逆轉分差　巴特勒：就愛從落後打起

NBA／追平隊史最大逆轉分差　巴特勒：就愛從落後打起

熱火今(18)日一度落後17分，最終追平隊史季後賽最大逆轉分差，以106:101擊敗塞爾提克，東區決賽取得2比0領先，當家球星Jimmy Butler直呼喜歡從落後打起，更有挑戰性，目標就是要拿下總冠

calendar_today2020-09-18

財經生活

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吃咖哩「必備食物」為何？老饕推薦靈魂配料：開啟新世界

吃咖哩「必備食物」為何？老饕推薦靈魂配料：開啟新世界

咖哩獨特的香氣，讓不少饕客深深著迷，配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。就有網友好奇詢問，吃咖喱的必備食物為何？貼文引發網友熱議，更釣出許多老饕揭密「神級配料」。有網友在PTT發文，透

calendar_today2020-09-18

午後雷雨來襲　全台14縣市大雨特報

午後雷雨來襲　全台14縣市大雨特報

中央氣象局針對全台14縣市發布大雨特報，同時也針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾要多加注意。氣象局指出，受到對流雲系發展旺盛影響，全台易發生短時強降雨，包括大臺北地區、南投、嘉義以南地區及

calendar_today2020-09-18

實名制口罩認明「雙鋼印」　食藥署：將全面徵用

實名制口罩認明「雙鋼印」　食藥署：將全面徵用

國產平面式醫用口罩，在食藥署的新規下，要求廠商須在口罩本體上標示「MD」及「Made In Taiwan」之雙鋼印規定，這規定將從9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩

calendar_today2020-09-18

上市公司櫻花建設「櫻花巨人」溫暖可靠的肩膀　值得信任

上市公司櫻花建設「櫻花巨人」溫暖可靠的肩膀　值得信任

「櫻花巨人」位於北屯雙捷核心，重劃特區的價值優勢，買氣持續攀升。帶來「巨大」的希望藍圖，櫻花建設長年豐富的成功推案經驗，成就新住家的最佳保障，無論是規劃、施工、品質、服務，相信為新世代帶來美好的巨人時

calendar_today2020-09-18

國際兩岸

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角力戰不願受制於人　習近平：核心技術須掌握在自己手中

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美國與中國之間的衝突日增，幾乎各個層面都受到波及，在美國宣布禁令並實施後，中國科技大廠華為便有被「斷供」的影響。中國國家主席習近平 17 日前往湖南長沙考察時，再次重申掌握關鍵核心技術的重要性，也被外

calendar_today2020-09-18

日式英文發音暗黑原因曝光　網友驚：台灣學英文好幸福

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The China Post報導，近日，日本一名擁有多年教學資歷的老師在推特(@shirassh)透露，許多從國外留學回來的學生擁有與母語人士相同程度的英文，在學校同儕壓力下，卻必須用「日式英文」發音

calendar_today2020-09-18

報復克拉奇訪台！解放軍東部戰區　今起台海附近實戰演練

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美國國務院主掌經濟增長、能源及環境事務的次卿克拉奇（ Keith Krach ）目前人正在台灣進行訪問，中國外交部發言人汪文斌昨( 17 日)才就此事放話稱中方將採取必要反應，中國國務院新聞辦公室今(

calendar_today2020-09-18

克拉奇來訪釋利多？CNN：華府將盡速批准176億的對台軍售

克拉奇來訪釋利多？CNN：華府將盡速批准176億的對台軍售

先前曾有外媒聲稱，美國政府有意出售7種軍事武器給台灣，雖然台灣國防部隨後便回應為媒體自行臆測，評估或洽談中之軍購案按例不對外說明，但 17 日再有外媒報導，川普政府很快就會同意對台的重大軍售，金額估計

calendar_today2020-09-18