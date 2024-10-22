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▲「亞洲統神」張嘉航（左）將在拳賽對戰知名網紅「蹦闆」呂育銓（右）。（圖／記者朱永強攝）

▲眼見勢態不妙，橘ㄦ火速將影片刪除，並且發文道歉。（圖／橘ㄦ臉書）

啦啦隊女神橘ㄦ（本名：賴鈺涵）過去曾是Fubon Angels，現任Taishin Wonders，外型甜美的她擁有26萬粉絲，先前卻因為拍攝影片，提及統神過去失言引起的未成年爭議，斷定說：「他（統神）說要 X 13歲的小女生。」又不斷稱對方是「豬」，戲謔的態度引發網友砲轟，連統神的所屬公司「蹦蛙娛樂」也揚言提告，對此，橘ㄦ火速刪除影片道歉。橘ㄦ日前上傳一段影片，只見她被問到，蹦闆、統神即將在拳賽對決的感想，不斷以嘲諷的語氣表示「蹦闆要跟豬打架」、「那隻豬很下流」、「可是他很熱瑟（垃圾）耶」等話，全程都以「豬」來代稱統神。4月統神曾評論黃子佼被K小姐指控性侵一事，開玩笑直呼：「我也想X未成年啊！」引發外界撻伐，他也因此道歉，沒想到橘ㄦ如今舊事重提，「他（統神）說要 X 13歲的小女生！」影片曝光後，引起網友極度不滿，認為橘ㄦ未經查證就腦補亂說話，統神確實曾經失言表示：「她17歲你不想X喔？18歲沒關係，17歲又364天就有關係。」但事實上根本沒有說過「要 X 13歲的小女生」，更何況兩人根本不認識，橘ㄦ在影片全程都稱統神是「豬」，不尊重的對方言論讓她立刻被網友洗版炎上，「蹦蛙娛樂」也留言喊已經蒐證將進行提告。眼見勢態不妙，橘ㄦ火速將影片刪除，並且發文道歉，「我沒有經過證實，只憑他過去的影片內容討論未成年性愛議題的印象，就隨口說出這句話，是我的疏失跟過錯，以及對於他的觀點我不認同，所以說出『熱瑟（垃圾）』以及『豬』等字，這樣的言論造成統神以及粉絲不舒服，真的非常非常抱歉。」她強調自己第一時間已經私訊「蹦蛙娛樂」道歉，也下架影片，雖然已經在走法律程序，但她會為自己的失言負起責任，不會逃避，未來也會謹言慎行。